Wie wohl dürfen sich Landratsamt-Mitarbeiter fühlen? Kreisrat kritisiert Mitspracherecht als „Firlefanz“

Von: Andreas Beschorner

In der ehemaligen Stein-Kaserne in Freising entsteht eine Zweigstelle des Landratsamts. Damit sich die Mitarbeiter dort wohlfühlen, wurde erfasst, worauf sie am Arbeitsplatz wert legen. Diese Mitsprachemöglichkeit gefällt nicht allen Kreisräten. © Lehmann

Die Mitarbeiter-Befragung zur Ausstattung der künftigen Landratsamt-Dependance in der Stein-Kaserne stößt Kreisrat Dollinger auf: Wer zum Wohlfühlen kommt, „auf den kann ich verzichten“.

Freising – Das ehemalige Stabsgebäude der General-von-Stein-Kaserne in Freising soll langfristig der zweite Standort für das Landratsamt sein. Und weil sich Arbeitsbedingungen ändern, hat man sich „Bürowelten“ zum Ziel gesetzt, Mitarbeiter befragt und jetzt auch ein Büro für Innenarchitektur mit Konzepten beauftragt: Auf rund 700 Quadratmeter Fläche werden im ersten Obergeschoß eine Test- und eine Experimentierfläche eingerichtet. Diesen Sachstand hat die Verwaltung dem Planungsausschuss mitgeteilt.

Der Moosburger Bürgermeister

Eigentlich also eine gute und schöne Botschaft. Eigentlich. Doch das gefiel nicht jedem – vor allem nicht Moosburgs Bürgermeister und FW-Kreisrat Josef Dollinger. Das sei ihm alles „zu viel Firlefanz“, legte er los. Wo käme man denn da hin, wenn man nur immer alle Wünsche der Mitarbeiter berücksichtige. Es sei schon die Frage, ob das Personal zum Arbeiten oder zum Wohlfühlen ins Landratsamt komme. Wer zum Wohlfühlen komme, „auf den kann ich verzichten“, so Dollinger.

Die Personalratsvorsitzende

Die Personalratsvorsitzende Caro Hofer schien ihren Ohren nicht zu trauen, durfte dann auch Stellung beziehen: Die Umfrage unter den Mitarbeitern habe dazu gedient, Defizite zu erfassen. Es gehe darum, die Raumnot zu beheben und die Räume den geänderten Arbeitsbedingungen anzupassen. Das ganze Konzept, so versicherte Hofer, sei wahrlich nicht an „Wohlfühlaspekten“, sondern an der Funktionalität ausgerichtet.

Der Oberbürgermeister

Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM) betonte, dass man angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt „froh sein muss, Mitarbeiter zu bekommen“. Da seien Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld durchaus wichtige Faktoren, die sich auch positiv auf die Leistung der Mitarbeiter auswirkten. „Die Firmen machen es uns ja vor“, so Eschenbacher.

Der FW-Kreisratskollege

Doch auch Dollingers FW-Kollege Rainer Schneider war da eher skeptisch: Viele dieser Konzepte kämen doch aus den USA. Und dort werde inzwischen doch auch schon wieder „umgeswitcht“. Dollinger hin, Schneider her – das Projekt „Bürowelten“ wird weiter konsequent verfolgt.

