Wieder Christkindlmarkt in Lerchenfeld: Alle Infos zum Adventsmarkt in Freisings größtem Stadtteil

Teilen

In Freising-Lerchenfeld gibt es heuer wieder einen Christkindlmarkt. © picture alliance / dpa

Zwei Jahre Zwangspause waren genug: Heuer gibt es wieder den karitativen Christkindlmarkt in Freising-Lerchenfeld. Hier gibt es alles Wissenswertes rund um den Markt.

Freising – Zwei Jahre Pause sind genug: Vom 25. bis 28. November findet heuer endlich wieder der karitative Lerchenfelder Christkindlmarkt der Pfarrei St. Lantpert statt. Nachdem zwei Jahre lang Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben sich die Organisatoren entschlossen, heuer wieder zum großen Adventsmarkt in den Hof hinter die Pfarrkirche einzuladen.

Unter dem Motto „regional, karitativ und besonders“ öffnen nun am Freitag ab 17.30 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr, wieder verschiedene Standbetreiber der Pfarreigruppierungen zum bunten Markttreiben. Ob Selbstgebasteltes, fair gehandelte Geschenke und Süßigkeiten oder Crêpes und Maroni – in Lerchenfeld ist für jeden wieder was dabei. Die Erlöse der Pfarreistände und Standgebühren der externen Firanten kommen erneut Spendenprojekten zugute: dem Frauenhaus Freising, dem Verein Spenden-Shuttle aus dem von der Flut betroffenen Ahrtal und den Redemptoristen in der Ukraine.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am Freitagabend eröffnet die Stadtkapelle Freising den Markt, am Sonntag musizieren ab 15 Uhr unterschiedliche Gruppierungen der Pfarrei und ab 19.30 Uhr gibt es ein gemeinschaftliches Singen von Weihnachtsliedern. Am Sonntag tritt um 13 Uhr die Kindermusicalwerkstatt der Pfarrei auf, ab 14 Uhr spielen zudem Susanne und Niall. Weitere Infos zum Markt gibt’s auf www.stlantpertfreising.de.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.