Willkommen in der Plüschtier-Praxis: Diese Doktorin kuriert Puppen und Teddybären 

Ute Geier ist Puppendoktorin. Sie verarztet zum Teil jahrzehntealte Puppen und Teddys. Nun war sie im Medienhaus Freising zu Gast - und der Andrang war riesig.

Freising – Ute Geier muss zwei Mal hinschauen. Dann lächelt sie und ruft verzückt: „Das sind ja gleich zwei Püppchen – eins ist lebendig.“ Gerade hat Sofie Braun aus Nandlstadt das zur Puppen-Praxis umfunktionierte Betriebsratsbüro im Medienhaus Freising betreten. Auf ihrem Arm hält die 31-Jährige nicht nur ihre fünf Wochen alte Tochter Elisabeth, sondern auch den 50 Jahre alten Xaver. „Er ist ein Erbstück vom Opa und hat leider ein Augenleiden“, sagt Sofie Braun schmunzelnd, als sie Xaver der Puppendoktorin übergibt. Kein Problem für Ute Geier. „Das kriegen wir hin.“

Als Puppen- und Bärendoktorin verarztet Ute Geier die großen und kleinen Wehwehchen von zum Teil Jahrzehnte alten Püppchen, Teddys und Stofftieren. Die Patienten werden hier nicht einfach repariert, sondern geheilt. Am Donnerstag war Sprechstunde im Medienhaus Freising – und etliche Puppen-Mütter baten um Hilfe. Ein abgebrochener Arm, ein fehlendes Auge, steife Glieder oder ein Loch im Kopf: Es gibt kaum ein Leiden, das Ute Geier nicht kurieren kann. „Nur Barbiepuppen kann man meist nicht helfen. Auf dem Plastik hält kein Leim“, erklärt die 60-Jährige.

+ Zwei Pupperl: Sofie Braun und Töchterchen Elisabeth lassen das Auge von Xaver reparieren. Er ist ein Erbstück vom Opa. © Lehmann

Lesen Sie auch: Freisinger Klinikclowns zaubern Menschen ein Lächeln ins Gesicht – seit über 20 Jahren

Doch für die Patienten, die an diesem Tag auf den OP-Tisch kommen, gibt es Hoffnung. Inge Muck aus Freising lässt ein Pupperl mit dunklem Haarschopf und weißem Kleidchen verarzten. „Sie kann ihre Beine nicht mehr bewegen.“ Ute Geier sieht sofort: „Da muss ein neuer Gummi rein.“ Ähnlich flott stellt die Expertin die nächste Diagnose, als der stellvertretende FT-Redaktionsleiter Wolfgang Schnetz einen kuscheligen Teddy mit braunen Knopfaugen auf den Tisch setzt. An den Ohren hängen ein paar lose Fäden davon. Ute Geier kippt den Bär nach vorne und hinten. „Der braucht auch eine neue Stimme.“ Nach 50 Jahren ist das kein Wunder. Und kein Problem: Schließlich hat die Puppendoktorin gut 4000 Ersatzteile mitgebracht. Zu Hause, im oberfränkischen Lisberg, ist die Sammlung um einiges größer: Rund 35.000 Teile lagern dort in einem eigenen Raum.

+ Beim Gesundheits-Check: Der 50 Jahre alte Bär des stellvertretenden FT-Redaktionsleiters Wolfgang Schnetz braucht eine neue Stimme. © Lehmann

Aber das, was die nächste Patientin benötigt, hat die Spielzeug-Doktorin auch nicht in ihrem riesigen Fundus vorrätig. Puppe Anna, die nach ihrer Großmutter benannt ist, begleitet Moosburgs Stadträtin Karin Linz seit 60 Jahren. Anna braucht jetzt einen neuen Kopf, denn ein Auge ist herausgebrochen. „Den Kopf muss ich leider bestellen“, sagt Ute Geier. Mit 120 Euro ist er nicht gerade günstig. „Doch das ist sie wert“, sagt Karin Linz. Schließlich soll ihr Anna noch viele weitere Jahre Freude bereiten. Ein Glück, dass die Puppendoktorin nahezu jedes Leiden heilen kann.

Auch interessant: Blind-Date am Flughafen: Gehörlose verpassen sich, doch Polizei sorgt für Happy End