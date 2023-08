Domrektor gegen die „Selbstmusealisierung der Kirche“ - Freising bekommt neuen Lebensort

Von: Andrea Beschorner

Die Vergangenheit freigelegt wird gerade im Freisinger Dominnenhof. Der Brunnen in der Mitte soll das Zentrum des neuen Platzes werden, die Rossschwemme hingegen (rot) wird unterirdisch erhalten bleiben. © Lehmann

Archäologische Funde im Dominnenhof haben in Freising zu wilden Spekulationen geführt. Jetzt gewährten die Verantwortlichen einen Blick in die spannende Vergangenheit und die nicht minder spannende Zukunft.

Freising – Es waren die wildesten Gerüchte, die da durch Freising geisterten: Nachdem bei archäologischen Grabungen im Dominnenhof der Brunnen und eine Rossschwemme freigelegt worden waren und nachdem in Freisings Rathaus die Telefone nicht mehr still standen – viele wollten mitteilen, sie hätten gehört, dass die Funde klammheimlich wieder zugeschüttet werden sollen –, organisierte die Erzdiözese spontan für Sonntag einen Informationsnachmittag.

Das Interesse war riesig, die Vorträge fesselnd und am Ende hatte niemand mehr Zweifel an dem, was Christoph Kürzeder, Bauleiter auf dem Domberg, eingangs versichert hatte: „Wir machen hier alles andere als Geheimniskrämerei.“

Auf den neuesten Stand der Funde im Dominnenhof brachten Archäologin Birgit Anzenberger und Bauleiter Christoph Kürzeder zahlreiche Interessierte. © Lehmann

Im Dominnenhof wird gerade Geschichte freigelegt, dokumentiert und damit rekonstruierbar gemacht, wie die leitende Archäologin Birgit Anzenberger den gut 70 Interessierten im Musiksaal des Marstalls auf dem Mons doctus erklärte. Neu, wenngleich wenig überraschend: Im Dominnenhof ist man bei den Grabungen auf einen Friedhof gestoßen. „Es wäre ein absolutes Novum gewesen, wenn es rund um den Dom keine Bestattungen gegeben hätte“, sagte die Archäologin. So habe man im Dominnenhof etwa 60 Gräber gefunden – hier sind ausschließlich Männer bestattet. Im kleineren Domhof südlich des Doms finden sich weitere zehn, und zwischen Johanneskirche und Dom noch einmal um die 80 Gräber. „Hier wurden auch Frauen bestattet“, wie Anzenberger erklärte. Die ältesten Bestattungen stammen aus dem zwölften oder 13. Jahrhundert.

Mit Gräbern haben die Archäologen gerechnet

Weit in die Tiefe müsse man an Orten wie einem Domvorplatz grundsätzlich nicht gehen, „um auf etwas zu stoßen“. Etwas, womit aber keiner gerechnet hatte, hat sich dem Team um Birgit Anzenberger mitten auf dem Dominnenhof bei den Grabungen offenbart: eine Pferdeschwemme aus der Barockzeit. Die läuft in Teilen seitlich am ebenfalls wieder freigelegten Brunnen vorbei, der wiederum aus einer späteren Zeit stammt.

All die Funde einzuordnen und sie in einen gesamtgeschichtlichen Kontext zu setzen, das ist langfristig die Aufgabe von Stadtarchivar Florian Notter. Dazu seien die Erkenntnisse aktuell aber noch zu frisch. Nun gelte es, die Funde mit allen schriftlichen und bildlichen Quellen zu kombinieren.

Ein flammendes Plädoyer für den Domplatz als Zentrum einer kirchlichen Willkommensmentalität hielt Domrektor Marc-Aeilko Aris. © Lehmann

Und wo soll die Reise des Domplatzes hingehen? Domrektor Marc-Aeilko Aris steht jetzt vor der großen Frage: „Auf welche zeitliche Stufe sollen wir uns zurückbeamen, was wollen wir erhalten und erlebbar machen?“ Aris hielt ein flammendes Plädoyer für den Dom- und Residenzhof als einen spirituellen Ort, an dem nicht „mit einer Träne im Knopfloch“ in erster Linie das vergangene christliche Leben gezeigt werden soll, sondern die Vergangenheit neu modelliert und so arrangiert wird, „dass ich mich heute, als Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts, davon angesprochen fühle“. Aris’ Überzeugung: „Wir brauchen einen Lebensort, keinen weiteren Ort der Selbstmusealisierung der Kirche.“ Die vielen Plätze und Lichthöfe auf dem Domberg sollen im Gesamten Aufenthaltsorte schaffen, „Orte, an denen die Menschen gerne bleiben und zur Ruhe kommen“. Die Türen zu öffnen, das sei sein Job als Domrektor seit 2016. „Diese Willkommensmentalität brauchen wir nun auch für den Domplatz.“ Das sei sein Anspruch – „nicht mehr und nicht weniger, ich bin sicher, ihr schafft das“, sagte Aris an Christoph Kürzeder und die Planer des Büros Latz und Partner gewandt.

Geschichtliches wird neu interpretiert

Und auch daran, dass die Verantwortlichen das tatsächlich schaffen werden, zweifelte am Ende der Präsentation durch Tilman Latz niemand: „Wir machen keine Rekonstruktion, wir nehmen es uns heraus, die Dinge neu zu interpretieren.“

So werden die bislang zurückhaltenden und unscheinbaren Zugänge zum Dom und zur Fürstbischöflichen Residenz betont, vor allem dem Domeingang versucht man durch die Neugestaltung mehr Dominanz zu geben. Es wird ausschließlich regionales Material verbaut, etwa Wachenzeller Dolomit als einer der Bodenbeläge und Untersberger Marmor im Bereich des Brunnens, wie Dennis Pytlik erläuterte. Die Figur von Otto von Freising, aktuell noch auf dem Innenhof, wird in den kleineren Domhof umziehen und damit Platz machen für die Rückkehr der Brunnenfigur des Freisinger Mohren – nach 220 Jahren an seinen ursprünglichen Platz. Es wird viele Sitzgelegenheiten geben, temporäres Grün – sprich eine saisonale Kübelbepflanzung.

Und die Ross-Schwemme? „Die unter diesen Vorgaben sichtbar zu machen, funktioniert nicht“, wie Tilman Latz erklärte. Deshalb werde sie im Untergrund erhalten, der Platz darüber angelegt. Wenn alles fertig ist, werden aber Infotafeln an diesen außergewöhnlichen historischen Fund erinnern. Viel wichtiger seien die Gräber, wie Marc-Aeilko Aris abschließend sagte: „Wir werden den Domfriedhof am Kreuzgang ausbauen und die Skelette dort wiederbestatten.“

Dann ging’s raus in den Dominnenhof – bei strömendem Regen konnten sich alle ein authentisches Bild von der Arbeit der Archäologen machen.