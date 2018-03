Sie checken, wie Wirtschaft funktioniert

Xenia Neumann vom Josef-Hofmiller-Gymnasium hat das Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ gewonnen. Sie setzte sich gegen 700 Schülerinnen und Schüler durch. „Xenia hat bewiesen, dass sie sich mit Wirtschaftsthemen bestens auskennt“, sagt Heike Mühlenstädt, stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Freising. „Dazu gratulieren wir herzlich – und laden Xenia ein, Freising beim diesjährigen Bundesfinale Ende März in Zwickau zu vertreten.“

Freising – Im Rahmen einer feierlichen, von einem Saxophon-Quartett musikalisch umrahmten und mit einem Büfett schmackhaft gemachten Preisverleihung im Sitzungssaal des Freisinger Rathauses bekam Xenia Neumann nicht nur eine Urkunde, sondern neben einem iPad auch Geschenkgutscheine im Wert von mehreren hundert Euro überreicht. Die beiden Zweitplatzierten, Nadja Rockermair und Saadia Abbas, ebenfalls vom JoHo, konnten sich über Kino-, Bücher- und Brillenmacher-Gutscheine. Den dritten Platz belegte Simon Gasteiger vom Camerloher-Gymnasium.

Bei dem bundesweit durchgeführten Wirtschaftsquiz, an dem rund 50 000 Schüler der neunten Jahrgangsstufe teilnahmen, wurden Fragen zu verschiedenen Themen wie Ausbildung, Wirtschaft, Internationales, Allgemeinbildung, Politik sowie zu einem aktuellen Jahresthema gestellt. „Wir als junge Wirtschaft übernehmen Verantwortung und tragen ein kleines bisschen dazu bei, wirtschaftliche Grundkenntnisse in Schulen zu etablieren und zu fördern“, sagte Christian Giersdorff, Projektverantwortlicher der Wirtschaftsjunioren Freising. Denn, so Giersdorff: „Die Schüler sind unsere Zukunft.“ Das Projekt soll Schüler früh mit dem Thema Wirtschaft in Berührung bringen und Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge wecken. So sollen gewinnbringende Partnerschaften zwischen Schulen und der Wirtschaft geknüpft werden, die, so betonte Giersdorff, bereits durch Unternehmensbesuche, Bewerbertrainings und Coachings gelebt werden.

Dass man kein Gymnasiast sein muss, um zu gewinnen, bewies wieder einmal die Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising, die seit zehn Jahren am Wissensquiz der Wirtschaftsjunioren teilnimmt. Die Wirtschaftsjunioren ehrten auch den besten Klassenverband und „hier scheint die Karl-Meichelbeck-Realschule ein Abo zu haben“, wie es Giersdorff formulierte. Denn die Realschule hatte in den vergangenen zwei Jahren gewonnen und stellte auch dieses Mal Sieger. Die Schüler freuen sich auf einen Kinobesuch und über etwas Geld von den Wirtschaftsjunioren – für die Klassenkasse.