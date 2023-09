WM-Triumph der deutschen Basketballer könnte den Vereinen den nächsten Boom bescheren

Von: Michael Leitner

Ekstase pur! Das deutsche Basketball-Nationalteam hat mit dem WM-Titel Historisches geleistet. © Aaron Favila

Deutschland ist Weltmeister! Die Basketballer haben sich den Pokal geholt und damit eine neue Basketball-Ephorie ausgelöst, die sich auf die Freisinger Vereine auswirken könnte.

Landkreis – Es war ein nervenaufreibendes Finale – und am Ende jubelten die rund 40 Basketballfans im Jahnstüberl mit ihren Helden um die Wette. „Es ist einfach der Wahnsinn! Man kann es noch gar nicht glauben, wir sind tatsächlich Weltmeister!“, freut sich Basketball-Abteilungsleiterin Michaela Ruis vom TSV Jahn Freising. Die Stimmung beim Public Viewing des Vereins war nicht zu toppen – genauso, wie der historische Triumph der deutschen Korbjäger, die sich nach dem Halbfinal-Coup gegen die USA mit dem Finalsieg über Serbien zum ersten Mal die WM-Krone aufsetzten.

Klarer Fall: So ein sportlicher Erfolg könnte einen regelrechten Run auf die Basketballclubs auslösen. „Wir sind gespannt, was jetzt kommt“, betont Ruis. „Einen Boom hat man schon nach dem dritten Platz bei der EM im vergangenen Jahr gemerkt.“ Das habe sogar dazu geführt, dass der TSV Jahn bei ein paar Teams einen Aufnahmestopp verhängen musste.

Michaela Ruis beobachtet schon länger einen Boom beim Basketball. © Privat

Basketball-Euphorie: TSV Jahn Freising hat bereits 25 Mannschaften

Schon jetzt ist der Club bestens aufgestellt: „Wir haben großen Zuwachs bei den Bambini, und von der U 10 bis zur U 14 sind wir übervoll“, sagt die 38-jährige Abteilungsleiterin. Insgesamt stellt der Jahn 18 Jugendteams, davon sind 15 im Spielbetrieb. Dazu kommen vier Mannschaften bei den Frauen und Männern, zwei Freizeitteams sowie die inklusive Gruppe – in der Summe sind es also 25. „Neue Mannschaften einzusetzen, ist prinzipiell schwierig. Wir brauchen ja auch Hallenzeiten und Trainer. Aber einzelne Plätze in den Teams sind noch frei“, sagt Ruis. Vor allem Mädchen seien immer willkommen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn uns der Triumph der deutschen Basketballer einen Zulauf bescheren würde.

Im Gegensatz zum Freisinger Großverein ist die Situation beim VfB Hallbergmoos eine andere: Erst Ende Oktober 2022 wurde die Basketball-Abteilung gegründet. Die ersten Erfolge haben sich schon eingestellt, so schaffte das Herrenteam bereits in seiner ersten Saison den Aufstieg von der Kreisklasse B in die Kreisklasse A. „Wir sind derzeit ungefähr 50 Leute in der Abteilung“, erzählt Spartenchef Oliver Tjarks. „Davon sind etwa 50 Prozent Jugendliche.“ Allerdings hat der VfB Hallbergmoos aktuell noch kein Nachwuchsteam im Punktspielbetrieb am Start. „Die Jungs und Mädels spielen in einer altersmäßig gemischten Trainingsmannschaft. Wir würden uns sehr freuen, wenn uns der Triumph der deutschen Basketballer einen Zulauf bescheren würde.“ Denn das Ziel ist klar: „Es wäre schön, wenn wir in fünf Jahren groß genug sind, um ein, zwei Jugendteams im Spielbetrieb zu haben.“

Oliver Tjarks hat mit der VfB-Abteilung noch eine Menge vor. © Privat

Vereine kritisieren Öffentlich-Rechtlichen Sender und den DFB

Dass der WM-Sieg eine tolle Sache ist, steht für Michaela Ruis und Oliver Tjarks außer Frage. Doch es geht den beiden auch um die Langzeitwirkung. „Es wäre schön, wenn der Basketball mehr Aufmerksamkeit bekommen würde“, sagt der 46-jährige VfB-Funktionär. „Daher ist es natürlich schade, dass das ZDF erst zum Finale auf den Zug aufgesprungen ist. Meiner Meinung nach haben die Öffentlich-Rechtlichen einen Sendeauftrag bei solchen Turnieren.“ Trotzdem überwiegt natürlich die Freude über den sporthistorischen und sensationellen WM-Erfolg. „Vor zwei Monaten hätte doch niemand damit gerechnet.“

An Fußball als Volkssport Nummer 1 kommt Basketball aktuell noch nicht ran. Umso ärgerlicher empfinden es die beiden, dass der Deutsche Fußball-Bund den Korbjägern mit der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick medial die Show gestohlen hat. „Dass sie eineinhalb Minuten vor Ende des vierten Viertels mit dieser Meldung rausgehen, war nicht sehr sensibel“, sagt Tjarks. „Da hätten sie schon noch paar Minuten warten können.“ Auch für Ruis war das „ein blödes Timing“. Für sie und die Fans beim Public Viewing im Jahnstüberl war es dennoch nicht mehr als eine Randnotiz.

