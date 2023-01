Wo hakt der Busverkehr im Kreis Freising? FDP will ÖPNV mit „Busumfrage“ verbessern

Die FDP-Kreisräte Tobias Weiskopf und Susanne Hartmann haben die „Busumfrage“ ins Leben gerufen. © privat

Freisings Kreis-FDP hat es sich zum Ziel gesetzt, das ÖPNV-Angebot im Landkreis zu verbessern. Dabei helfen soll eine „Busumfrage“. Mitmachen kann jeder.

Landkreis - Nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) ist der Landkreis Freising der Aufgabenträger des allgemeinen ÖPNV. Das bedeutet: Der Kreistag entscheidet, wann, wohin und wie oft ein Bus fährt. Damit der Nahverkehr aber entsprechend der Bedürfnisse verbessert werden kann, müssen die Kreisräte wissen, welche Verbindungen benötigt werden und wo es Probleme gibt. Die FDP hat sich dieses Themas nun angenommen. Mit einer „Busumfrage“ wollen die Kreisräte Tobias Weiskopf und Susanne Hartmann herausfinden, wo es hakt.

Immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung

Eine solche Datenerhebung hatten die beiden ursprünglich schon im Jahr 2020 beantragt. „Der Planungsausschuss erachtete dies für zu aufwendig und nicht notwendig“, merkt Weiskopf an. Allerdings hätten mittlerweile sowohl ihn als auch Hartmann zunehmend Nachrichten mit Verbesserungsideen und Beschwerden erreicht. Moniert würden unter anderem die Fahrzeiten der Schulbusse. „In ungünstigen Fällen wird der Bus nur knapp verpasst, da dieser kurz vor Schulschluss abfährt. Zu Randzeiten und am späten Nachmittag werden einige Gebiete des Landkreises nur sehr spärlich bedient, sodass viele Kinder und Jugendliche aufs Elterntaxi zurückgreifen müssen“, erläutert Fahrenzhausens Bürgermeisterin Susanne Hartmann. Weiskopf ergänzt: „Einige Buslinien im Landkreis, insbesondere im Schulbusverkehr, sind regelmäßig überfüllt. Gerade jüngere Schüler müssen stehen, können sich aber nicht richtig an den oben angebrachten Haltegriffen festhalten. Schüler aus sehr ländlichen Gegenden beklagen zudem, dass ihre Dörfer nur zu den Hauptzeiten angefahren werden, auch hier könnten Optimierungen bei der Streckenführung sinnvoll sein.“

Bei der Umfrage kann jeder mitmachen

Um diese Probleme anzugehen, gibt es nun die Webseite www.busumfrage.de. Dort können alle Interessierten an der Umfrage teilnehmen, um Schwachstellen aufzudecken und Verbesserungen im Hinblick auf Abfahrtszeiten, Streckenführung sowie Sicherheit und Komfort der Busse anzuregen. Nach der Datenerhebung sollen die Umfrageergebnisse in den nächsten Monaten veröffentlicht und dem Landratsamt Freising zur Verfügung gestellt werden. In der Kreisbehörde solle man sie dann bei der Umgestaltung der Fahrpläne berücksichtigen und das ÖPNV-Angebot im Landkreis dementsprechend verbessern. ft

