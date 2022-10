Wohnungsnot in Freising: Frauenhaus darf erweitern, findet aber kein Haus - Sorge vor den Wintermonaten

Von: Magdalena Höcherl

Die Beziehung liegt in Scherben: Energiekrise und Inflation belasten den Alltag vieler Familien. Immer mehr Frauen suchen Schutz vor häuslicher Gewalt. Symbolbild © Sebastian Gollnow

Das Frauenhaus im Landkreis Freising platzt aus allen Nähten. Leiterin Christina Binder blickt besorgt in Richtung Winter. Denn die Anfragen nehmen zu – und eine Lösung ist nicht in Sicht.

Landkreis – Immer mehr Frauen im Landkreis Freising suchen Schutz vor häuslicher Gewalt. Doch die Kapazitäten des Frauenhauses, das die Diakonie unterhält, liegen weit unter dem Bedarf. „2021 hatten wir 130 Platzanfragen, konnten aber nur 19 Frauen und 26 Kinder aufnehmen“, berichtet Christina Binder, Vorständin der Diakonie. Und sie befürchtet: „Diesen Winter könnte es noch schlimmer werden.“

Frauen können nicht ausziehen, weil sie keine Wohnung finden

Seit einiger Zeit nehmen die Anfragen laut Binder wieder zu. Das sei ein deutschlandweit erkennbarer Trend. Ihre Erklärung: „Angesichts der Frage, wie sich der Alltag mit Energiekrise und Inflation stemmen lässt, wird die Lage in vielen Familien angespannter. In Beziehungen, die ohnehin schon von Gewalt geprägt sind, steigt die emotionale Anspannung noch mehr.“

Den Sommer über habe man eine winzige Verschnaufpause gehabt. „Das lag zum einen an weniger Anfragen, zum anderen auch daran, dass wir für einige Frauen tatsächlich Wohnungen gefunden haben“, sagt Binder. Das sei im Ballungsraum München die größte Herausforderung. Denn auch wenn Frauen, die in der Einrichtung Schutz gesucht hatten, wieder so weit sind, sich ein eigenes Leben aufzubauen, scheitere es sehr oft daran, eine bezahlbare Wohnung für sie zu finden. Dass infolge des Kriegs gegen die Ukraine Schutzsuchende auch im Landkreis Freising eine Bleibe suchten, habe die Situation weiter verschärft. „Und jetzt, mit den zunehmenden Lebenshaltungskosten, wird es natürlich nicht einfacher.“

Von der ohnehin seit Jahren prekären Situation auf dem Wohnungsmarkt kann die Diakonie ein Lied singen. Schon lange bemüht man sich um eine Erweiterung der Hilfseinrichtung. Im Frühjahr 2021 genehmigte der Kreistag dann eine Aufstockung von fünf auf acht Plätze, inklusive 16 Kinderplätze. Doch um das zu realisieren, braucht es ein neues, größeres Gebäude. „Das haben wir bisher leider noch nicht gefunden“, so Binder. Obwohl sowohl der Landkreis als auch die Stadt tatkräftige Unterstützung leisteten. Gesucht wird ein einzelnes Haus oder zwei Reihenhäuser mit mindestens 300 Quadratmetern, idealerweise mit mehreren kleinen Bädern und – aus Sicherheitsgründen – in zentraler Lage. „Zuletzt hätten wir ein ideales Haus gefunden, das sogar Platz für zehn Frauen böte. Allerdings liegt die Monatsmiete bei 20 000 Euro – das ist jenseits von Gut und Böse“, sagt Binder.

„Zum Glück noch keine Fälle mit versteckten GPS-Trackern“

Doch selbst wenn bald eine passende Immobilie gefunden wird, würde auch sie vermutlich nicht die Nachfrage abdecken. „Aber wir sind gut vernetzt und können ab und an in andere Landkreise ausweichen“, sagt Binder. Zudem finden Frauen bei der Fachstelle „HilDa“ – Hilfe ist da – bei häuslicher und sexualisierter Gewalt Unterstützung und Beratung.

Immerhin eine gute Nachricht: Anders als etwa im Nachbarlandkreis Erding müsse man sich in Freising nicht verstärkt mit dem Thema Stalking auseinandersetzen. „Wir hatten zum Glück noch keine Fälle mit versteckten GPS-Trackern oder Ähnlichem“, sagt Binder. Sie betont aber auch: „Wir haben, gerade hinsichtlich Digitalisierung, ein detailliert ausgearbeitetes Sicherheitskonzept, das immer wieder aktualisiert wird.“

