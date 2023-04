Weihbischof Wolfgang Bischof kehrt in seine Heimatstadt Freising zurück: „Es gilt, viele Brücken zu bauen“

Von: Andreas Beschorner

Hat seine Wurzeln in Freising: Weihbischof Wolfgang Bischof freut sich schon auf die Begegnung mit den Gläubigen der Seelsorgsregion Nord. © Diözese

Weihbischof Wolfgang Bischof kehrt in die Domstadt Freising zurück. Er setzt in seinem künftigen Wirken auf die Vernetzung mit allen Menschen.

Freising – Sein Wikipedia-Eintrag ist lang und umfangreich, sind die Stationen seines Werdegangs, seine Ämter und seine Aufgaben doch abwechslungsreich und spannend. Jetzt kommt ein neues Amt und eine neue Aufgabe hinzu: Wolfgang Bischof ist ab Ostersonntag Weihbischof der Seelsorgsregion Nord und als solcher Nachfolger von Bernhard Haßlberger. Für den 62-Jährigen ist es die Rückkehr in seine Geburtsstadt Freising. Das Freisinger Tagblatt hat sich mit dem Gottesmann, der am 2. Juli 1988 von Kardinal Friedrich Wetter im Dom zu Freising zum Priester und am 28. Februar 2010 von Kardinal Reinhard Marx im Münchner Liebfrauendom zum Bischof geweiht wurde, unterhalten.

Herr Bischof, es ist so etwas wie die Rückkehr an Ihren Geburtsort. Ist das etwas Besonderes für Sie?

Ab dem Ostersonntag 2023 beauftragt mich unser Erzbischof Reinhard Kardinal Marx als Bischofsvikar für die Seelsorge für die Seelsorgeregion Nord tätig zu werden. Diese Region besteht derzeit aus 14 Dekanaten von Fürstenfeldbruck bis Mühldorf und von Ebersberg bis Landshut. Im Zentrum liegt unsere alte Bischofsstadt Freising – zugleich meine Geburtsstadt. Ich freue mich darauf, für die Koordination der Pastoral zuständig zu sein. Und da Freising die Wiege unseres Erzbistums ist, ist es natürlich etwas Besonderes.

Hatten Sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Kontakte nach Freising? Wie gut kennen Sie Ihr neues Wirkungsgebiet?

Ich war immer gerne in Freising, auch wenn ich schon mit meinen Eltern als Kind nach München gezogen bin. Menschen in Freising haben den Übergang damals mitgestaltet und geholfen, zum Beispiel die Umschulung leichter möglich gemacht. Mit einigen Vertrauten bin ich auch darüber hinaus in gutem Kontakt geblieben. Ich denke hier in besonderer Weise an meine „Nenn-Oma“ oder Menschen, die meinen Eltern auf unterschiedliche Weise verbunden waren. Und meine väterliche Verwandtschaft wohnt ja immer noch im Freisinger Umfeld. In Freising wurde ich 1988 zum Priester geweiht und durfte in Lerchenfeld eine kleine Nachprimiz feiern. Auch darüber hinaus war Freising immer wieder ein Ort für wichtige Schritte in meinem Leben. Hier denke ich an die zweite Dienstprüfung, etliche Kurse und insbesondere meine Zusatzausbildung und Zertifizierung zum Gemeinde- und Organisationsberater.

Aus all diesen Gründen war es mir anlässlich meiner Bischofsweihe wichtig, das diözesane Symbol des Bistums Freising, den sogenannten „Freisinger Mohr“, in mein bischöfliches Wappen zu integrieren. Mein künftiges Wirkungsfeld in der Seelsorgeregion Nord ist mir durchaus bekannt. Schließlich war ich selbst 15 Jahre Pfarrer in dieser Region (Pfarrei Gröbenzell) und zehn Jahre Landkreisdekan von Fürstenfeldbruck. Darauf folgten weitere knapp zwei Jahre als Regionalpfarrer für die gesamte Region Nord und damit engster Mitarbeiter meines Vorgängers Bernhard Haßlberger. Mit meiner Berufung zum Weihbischof 2010 wurde ich für die Region Süd unseres Erzbistums zuständig, und als Kollege von Weihbischof Bernhard und Weihbischof Rupert und durch unsere gemeinsamen Gespräche und Beratungen habe ich immer wieder die Entwicklungen in der Region Nord miterlebt. Hier gilt es nun anzuschließen und erneut zu erkunden und zu entdecken.

Was, denken Sie, sind die besonderen Herausforderungen oder Gegebenheiten in der Seelsorgsregion Nord?

Natürlich gibt es spezifische Herausforderungen in der Region Nord, in die lasse ich mich gerade einführen. Auf den ersten Blick, würde ich sagen, unterscheidet sie sich in ihrer Art nicht wesentlich von denen der anderen Regionen unseres Bistums. Im Konkreten gilt es natürlich, genau hinzuschauen und hinzuhören, denn das Wichtigste sind die Menschen und ihre Fragen, Ängste, Sorgen und Freuden. Speziell wird uns im Bereich der Seelsorge die Dekanatsreform unseres Erzbistums beschäftigen. Weitere besondere Gegebenheiten sind natürlich das bevorstehende Bistumsjubiläum 1300 Jahre Heiliger Korbinian 2024, das 300-jährige Weihejubiläum des Mariendoms im selben Jahr, die Umgestaltung des Dombergs, die heuer bevorstehende Landshuter Hochzeit und noch vieles mehr in der gesamten Region. Ich freue mich sehr auf alle Möglichkeiten, hier vielen Menschen zu begegnen.

Es sind schwere Zeiten für die Kirche. Wo sehen Sie als Weihbischof Ihre Aufgabe, die Kirche durch und aus der Krise zu steuern?

Dem Bischof, gleich ob Bischof oder Weihbischof, kommt die Aufgabe eines Brückenbauers zu. Es gilt, viele Brücken zu bauen, ob in beziehungsweise mit der Gesellschaft, ob in der Kirche oder zwischen den Kirchen. Brücken zwischen Menschen unterschiedlicher Spiritualität und Weltanschauungen. Besonders wichtig ist mir, den Blick auf die Menschen, die an den Rand der Kirche geraten sind oder sich aus ihr zurückgezogen haben, aber auch auf die Enttäuschten oder im innersten Getroffenen zu richten und den Kontakt zu suchen. So verstehe ich mich als einer, der mit an diesen Brücken baut, und hoffe, dass mit Zutrauen und Vertrauen Wege des Miteinanders wieder gegangen werden können oder neu entdeckt werden. Nur in diesem Miteinander und im Vertrauen auf die Wegbegleitung Gottes werden wir gemeinsam diese Krisenzeit der Kirche, aber auch der Gesellschaft bestehen.

Auf welchem Bereich wird der Schwerpunkt Ihres Wirkens liegen?

Mein bischöflicher Wahlspruch lautet: „Spera in Domino et fac bonum - Hoffe (Vertrau’) auf den Herrn und tue Gutes“ (Ps 37,3). Meine Zuständigkeit in der Region ist die Koordination der Pastoral, die Visitation der Dekanate, Pfarrverbände und Pfarreien und die Unterstützung des Erzbischofs in seinen Aufgaben. Hierzu gehören die liturgische Vertretung und die Spendung des Sakraments der Firmung. Um dies im Vertrauen auf den Herrn tun zu können und somit Gutes zu tun, bedarf es des Wissens umeinander und des gegenseitigen besseren Kennenlernens. So stehen Besuche in den Landkreisen der Region Nord und Treffen mit den jeweiligen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, den Ehrenamtlichen und den Vertreterinnen und Vertretern des kommunalen Lebens ganz oben auf meinem Terminplan. Hinzu kommt meine Bereitschaft zur Vernetzung mit allen Menschen guten Willens in relevanten Themen und Fragen. Und vor allem natürlich die Feier der Gottesdienste mit den Gläubigen. Die Firmtermine stehen schon fest und auch die besonderen Feiern vor Ort, an denen ich teilnehmen darf und kann.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Natürlich auf die Begegnungen mit den Menschen. Und jetzt ganz zeitnah freue ich mich auf die Feier der Liturgie der Kar- und Ostertage im Freisinger Mariendom.

Wo werden Sie eigentlich wohnen?

Diese Frage wird mir in der letzten Zeit sehr häufig gestellt. Ich hoffe sehr zeitnah, wie meine beiden geschätzten Vorgänger Weihbischof Heinrich Graf von Soden-Fraunhofen und Weihbischof Bernhard Haßlberger auf den Domberg ziehen zu können. Doch wann das sein wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Aber hoffentlich bald! Zwischenzeitlich werde ich noch in München wohnen bleiben, versuche aber in Freising so präsent zu sein, wie es sinnvoll und gut ist.

Haben Sie Hobbys? Und wenn ja: Haben Sie Zeit und Muße, sie auch auszuüben?

Bis zu meiner Berufung zum Weihbischof habe ich über 25 Jahre eine Theatergruppe geleitet, selbst Theater gespielt und Regie geführt. Meine große Leidenschaft, die ich aber leider aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht mehr ausübe. Einen kleinen Ersatz dafür leiste ich mir allerdings in der vorweihnachtlichen Zeit, wenn wir mit Gleichgesinnten die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma in verteilten Rollen zur Aufführung bringen. Gerne fungiere ich hier als Erzähler. Und wieder ein schöner Bezugspunkt zu Freising: Seit vielen Jahren intensivieren die Lesung die Gesänge und Musik, wie sie vom ehemaligen Freisinger Domkapellmeister Prälat Max Eham komponiert wurden. Als großer Fan des Komponisten Giuseppe Verdi und der Oper leiste ich mir gelegentlich einen Besuch in der Münchner Staatsoper oder einen Ausflug nach Verona in die dortige Arena. Mein Herz schlägt natürlich auch für die klassische Musik und die traditionelle Volksmusik.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Gerne lese ich Kriminalromane, und wenn der, den ich gerade lese, spannend ist, dann ist eben der mein Lieblingsbuch.

Und was ist Ihr Lieblingsfilm?

Auch hier gibt es nicht den Film schlechthin. Die Geschichte muss gut erzählt und gespielt sein. Und wenn dann auch noch die Filmmusik passt, wunderbar. Leider bleibt mir meist nicht die Zeit, ins Kino zu gehen. Wenn aber mal doch, dann genieße ich die Atmosphäre und die Stimmung.