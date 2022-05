Wurzeln schlagen in Freising: Wie es Menschen aus anderen Ländern gelingt, Gefühl des Fremdseins zu überwinden

Am Ort ihrer Kindheit: Figen Masat (M.) ist mit ihrer Mutter Salina (l.) in einer der Sozialbauten an der Johann-Braun-Straße in Freising glücklich aufgewachsen, wie sie Meral Meindl (r.) berichtete. © Lorenz

Beim jüngsten Walk&Talk durch Freising ging es um das Thema „Ankommen und Bleiben“. Ein Spaziergang mit vielen Impulsen.

Freising – Wie ist das eigentlich mit dem „Ankommen und Bleiben“ in Freising? Diese Frage stellte am Sonntag die interkulturelle Referentin Meral Meindl beim jüngsten „Walk & Talk“ rund 30 interessierten Mitwanderern. In knapp drei Stunden begab sich Meindl samt Gäste auf Spurensuche durch das Freisinger Stadtgebiet, um jene Orte zu identifizieren, an denen der Fremde bestenfalls nicht mehr fremd ist.

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“, hat einst Karl Valentin gesagt, was Meindl als Einführung des Walk & Talks im Rahmen der Aktionswochen „Zehntelsekunde“ gut gefiel. Perfekt gewählt als Startpunkt des Spaziergangs war freilich dann der Interkulturelle Garten am Schafhof, in dem das Fremdsein seit dessen Gründung in Ankommen und Bleiben übergeht.

Hier wächst was zusammen: Den interkulturellen Garten am Schafhof pflegen aktuell 13 Familien aus den verschiedensten Nationen, wie beim Walk & Talk berichtet wurde. © Lorenz

Die Idee für einen interkulturellen Garten ist auf das Bedürfnis von bosnischen Flüchtlingsfrauen zurückzuführen, die sich eigene Areale zum Anbauen von Obst und Gemüse wünschten. Was daraus inzwischen gewachsen ist, kann sich sehen lassen: Aus der einstigen Streuobstwiese ist eine facettenreiche Gartenanlage geworden mit unterschiedlichsten Pflanzen und Bäumen. „Hier kommen aktuell 13 Familien aus den verschiedensten Nationen zusammen – von China bis Algerien!“ erzählte Pepito Anumu vom Vorstand des interkulturellen Gartenvereins. Für Meindl eines der schönsten Projekte, das gegen ein Fremdbleiben in Freising „anwächst“ und mit dem eines wunderbare gelinge: „Wurzeln schlagen in die Ferne!“

Kindheit mit Abenteuer-Charakter

Eher trostlos schauen dagegen inzwischen die leer stehenden Wohngebäude an der Johann-Braun-Straße aus, dem zweiten Halt beim Spaziergang. Wie es damals war, hier in den Sozialwohnungen zu leben, davon berichteten Salina und Figen Masat, Mutter und Tochter, die dort von 1979 bis 1990 gewohnt haben. Obwohl es nur ein Gemeinschaftsbad gab und die Toiletten auf dem Flur waren, war es für Figen eine schöne Kindheit mit Abenteuer-Charakter. „Erst später“, so Figen, „habe ich dann bemerkt, wie heruntergekommen das hier eigentlich alles ist“. Als Ausländer fühlen sich beide längst nicht mehr. „Wir sind hier heimisch und angekommen“, erklärte Figen.

Einen guten Ort zum Ankommen von Fremden biete auch die einstige Jägerkaserne und jetziges Haus der Vereine mit dem Raum der Begegnung, so Meindl. Das Angebot sei überaus vielfältig, und die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, um eben nicht allein die neue Heimat erforschen zu müssen, sei ziemlich groß.

Was Neubürgern an Freising gefällt

Doch ab wann gehört man eigentlich zu Freising und wird letztendlich ein Freisinger? „Wenn ich mir denke, dass ich auf dem Freisinger Friedhof begraben werden möchte, dann bin ich Freisinger“, so lautete eine Antwort aus der Wandergruppe. Zahlreiche weitere Fragen stellte Magdalena Falkenhahn von der Domberg-Akademie im Vorfeld zehn Menschen, die von überall her neu nach Freising gekommen sind. Der Interview-Film über 20 Minuten hatte Falkenhahn extra für diesen Walk & Talk gedreht, der dann im alten Hallenbad seine Premiere feierte.

Was den meisten Neuankömmlingen gefällt: Die Nähe zur Natur und der charmante Kleinstadt-Charakter. Was nicht so gut ankommt: die hohen Mietkosten, der Wohnungsmangel per se, fehlende attraktive Freizeitangebote und die gewaltige Baustellen-Dichte. Was die Neubürger unisono für ein gutes Einleben in der neuen Heimat empfehlen, sei „rauszugehen“ und Kontakte zu knüpfen, die Sprache zu lernen und das Leben in einer kleinen, aber feinen Stadt zu genießen.

„Ich bleibe hier und gehe nicht mehr fort“

Für den Künstler Anumu sind das keine Fragen mehr, die ihn beschäftigen. Für ihn steht längst fest: „Ich bleibe hier und gehe nicht mehr fort.“ In seinem Garten, aber auch sonst in Freising „wachse eine Welt zusammen“. Nach knapp drei Stunden fanden sich die Spaziergänger dann im Buch-Café Etappe ein und konnten nach einem ausgiebigen Walk nun auch zu einem ausführlichen Talk kommen – oder anders gesagt: Sie kamen an und blieben auch, jedenfalls eine Weile.

Richard Lorenz

