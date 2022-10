Zahl der Asylbewerber nimmt auch im Kreis Freising wieder zu

Von: Helmut Hobmaier

Vor allem aus Syrien kommen derzeit viele Flüchtlinge an. © AFP

Die Flüchtlingswelle wogt wieder hoch. Wieder kommen im Kreis Freising Schutzsuchende „aller Nationen“ an, wie das Landratsamt Freising meldet.

Freising - „Auch der Landkreis Freising erhält aktuell verstärkt Zuweisungen von Flüchtlingen“, teilt Landratsamt-Sprecher Robert Stangl auf FT-Nachfrage mit. In den vergangenen zwei Wochen habe die Regierung von Oberbayern zunächst jeweils 25 ukrainische Schutzsuchende in den Landkreis geschickt. An diesem Donnerstag kommen dann 30 Asylsuchende an – und zwar „aller Nationalitäten“, wie Stangl berichtet.

Menschen flüchten vor den Taliban

„Bisher können wir diese Personen noch in den angemieteten Asylunterkünften unterbringen“, berichtet Stangl. „Tatsächlich wird die Unterbringung aber auch im Landkreis zunehmend schwieriger. Wir sind weiter auf der Suche nach Unterkünften, ob Wohnung, Haus oder beheizbare Halle.“ Ziel sei, die Belegung von Schulturnhallen zu vermeiden.

Seit geraumer Zeit kommen in den oberbayerischen Landkreisen wieder Menschen aus Afghanistan an, die nach dem Abzug der westlichen Kräfte vor dem wiedererstarkten Regime der Taliban flüchten, die nicht zuletzt Frauen unterdrücken und ihnen den Zugang zu Bildung verwehren. Aber auch aus Afrika findet wieder verstärkt Zuwanderung statt, vor allem aus dem Jemen, Somalia und Nigeria.

Gut zu wissen

Wer kann Schutzsuchende unterbringen, Räume oder ein ganzes Haus vermieten? Angebote können an das Sachgebiet Asyl und Flüchtlingsmanagement, Sandra Schulenberg, Tel. (0 81 61) 60 03 39, gerichtet werden.

