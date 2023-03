Zehn große Maßnahmen: Straßenausbauprogramm 2023 im Landkreis Freising vorgestellt

Von: Andreas Beschorner

Das Tiefbauamt im Landratsamt Freising hat jetzt das Straßenausbauprogramm für 2023 vorgestellt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Expertenrunde gibt Einblick am Landratsamt: Zehn große Maßnahmen aus dem Programm zum Straßenunterhalt bestimmen die künftige Arbeit der Planer.

Landkreis – „Uns wird nicht langweilig“, versicherte Andreas Kämper, der Leiter des Tiefbauamts im Landratsamt. Zehn Maßnahmen, um die Kreisstraßen weiterhin in einem guten Zustand und „picobello“ zu halten, wie es Landrat Helmut Petz ausdrückte, hat man in diesem Jahr vorgesehen – zehn Maßnahmen, die Petz, Kämper und Florian Plajer, der Chef der Abteilung Hoch- und Tiefbau, am Dienstag vorstellten.

Viele Millionen Euro

In Deckenbau und Ausbau fließen auch heuer wieder viele Millionen Euro. Die Projekte, so Kämper, würden logischerweise Sperrungen und Umfahrungen notwendig machen, wobei das bei den Maßnahmen zum Deckenbau meist in zwei bis vier Wochen abgetan sei, bei Ausbauten freilich schon Wochen und Monate dauern werde. Und noch etwas war wichtig: Für alle vier Ausbaumaßnahmen, die man heuer anpacken werde, liege die Förderzusage (jeweils rund 50 Prozent) vor, so Kämper.

Stellen das Straßenunterhaltsprogramm vor: (v. l .) Landrat Helmut Petz, Florian Plajer (Abteilungsleiter Hoch- und Tiefbau) sowie Andreas Kämper (Chef Tiefbauamt). © zz

Der dickste Brocken

Der größte „Batzen“ mit sechs Millionen Euro Kosten ist der Ausbau der Kreisstraße FS 12 Ortsdurchfahrt Goldach: Noch bis Ende 2023 wird auf einer Länge von zwei Kilometern von der Kreuzung mit der FS 11 (Freisinger Straße) bis zur Landkreisgrenze gearbeitet. Dabei wird die Kreuzung zur FS 11 zum Kreisel umgebaut, werden die Gehwege erneuert und verbreitert sowie die Straße samt Entwässerung erneuert.

Für 1,4 Millionen Euro wird zwischen dem 15. Mai und dem 31. August die FS 13 zwischen der Staatsstraße St 2350 und Oberhummel (Gemeinde Langenbach) ausgebaut. Auf rund einem Kilometer Länge werden der gesamte Straßenoberbau und die Deckschicht des Geh- und Radwegs erneuert.

Ausgebaut – und zwar für rund 2,3 Millionen Euro – wird in diesem Jahr auch die FS 24 im Bereich der Ortsdurchfahrt Kranzberg. Im Juni, wenn die Kanal- und Wasserleitungsarbeiten der Gemeinde beendet sind, startet die Maßnahme, die bis Ende 2023 andauern wird. Auf den zwei Kilometern zwischen der Abzweigung der Hohenbachernstraße und der Amperbrücke werden in zwei Teilabschnitten jeweils unter Vollsperrung die Gehwege erneuert und verbessert sowie die Straße grundsaniert.

Ortsdurchfahrt Tegernbach

Die vierte Ausbaumaßnahme des Jahres 2023 wird die FS 38 Ortsdurchfahrt Tegernbach West sein. Am 2. Mai geht es dort los, bis 18. August sind die Arbeiten terminiert, die rund 700.000 Euro kosten werden. Dafür werden auf 360 Meter Länge zwischen dem Ortsschild Richtung Rudelzhausen und der Ludwig-Gieser-Straße die Straße und der Gehweg erneuert – und zwar unter Vollsperrung. Nur Anliegerverkehr sei teilweise möglich, so Kämper.

Und dann sind da noch die sechs Deckenbau-Maßnahmen, die man in 2023 durchführen wird:

FS 6 zwischen Fahrenzhausen und Jarzt vom 15. bis 26. Mai (Kosten: 120.000 Euro)

FS 13 zwischen Langenbach und dem Kreisverkehr bei Haag zwischen dem 3. und 23. April (Kosten: 215.000 Euro)

FS 16 zwischen Attenkirchen und der FS 27 vom 24. April bis 5. Mai (Kosten 180.000 Euro)

FS 25 zwischen Nandlstadt und Hausmehring vom 27. März bis 14. April (Kosten 265.000 Euro)

FS 28 zwischen Schlag und Schweinersdorf vom 17. bis 30. April (Kosten: 120.000 Euro)

FS 39 zwischen der B 301 und Haarbach vom 11. bis 28. April (Kosten: 420.000 Euro).

