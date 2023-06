Zeltaktion auf dem Freisinger Marienplatz: „Bröckelnde Zukunftssicherheit in der Wohnpolitik“

Von: Andreas Beschorner

Andreas Hauner (Grüne). © privat

Auf dem Freisinger Marienplatz machen die Grüne Jugend und die Jusos am Freitag gemeinsame Sache. Andreas Hauner (Grüne Jugend) erläutert den Hintergrund dieser Zeltaktion.

Freising – Der Marienplatz wird am Freitagnachmittag zum Campingplatz. Die Grüne Jugend Freising will gemeinsam mit den Jusos auf das Problem fehlenden bezahlbaren Wohnraums hinweisen, wird deshalb in Freisings guter Stube Zelte aufschlagen. Die Botschaft: In welche Not Menschen geraten können, wenn Wohnraum fehlt. Das FT hat im Vorfeld den Sprecher der Grünen Jugend, Andreas Hauner, befragt.

Sie wollen mit Ihrer Aktion erreichen, dass mehr öffentlich geförderter Wohnraum errichtet wird. Aber wer soll das denn bezahlen angesichts klammer Kassen bei den Kommunen?

Es ist ja bekannt, dass Fragen der Finanzierung nahezu jede politische Entscheidung begleiten. Deshalb ist die Forderung nach mehr öffentlich gefördertem Wohnraum sicherlich eine Frage der politischen Priorisierung. Es braucht einen starken politischen Willen, damit Wohnraum nicht weiter zum Luxus- und Spekulationsobjekt wird, sondern endlich als das behandelt wird, was er ist: ein Grundrecht. Das Mehrgenerationenhaus in der Katharina-Mair-Straße ist dafür ein Vorzeigeprojekt, das aufzeigt, was möglich und umsetzbar ist.

Trotzdem muss das Geld ja irgendwoher kommen.

Unsere Kommunen sind auch weiterhin handlungsfähig und können beispielsweise mit der Streichung des FS 44- Ausbaus oder einer Verlängerung des Turnus für Straßensanierungen – ohne Mehrausgaben – Geld für mehr Wohnraum schaffen. Zusätzlich muss auch der Freistaat – und damit die CSU – Kommunen im öffentlichen Wohnungsbau stärker finanziell unterstützen. Uns ist bewusst, dass das Schaffen von Wohnraum ein langjähriges Projekt ist und nicht von heute auf morgen geschehen kann. Entscheidend ist doch aber, wie wir auf den wachsenden Konflikt durch fehlenden Wohnraum antworten, und ob unsere Weichen tatsächlich bereits zukunftssicher gestellt sind. Diese bröckelnde Zukunftssicherheit in der Wohnpolitik stellen wir mit unserer Aktion in den Fokus.

Der Landkreis lässt seine Wohnungsbau-Gesellschaft nun doch nicht sterben, sondern hat sie neu aufgestellt. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass sich da etwas tut?

Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass die Wohnungsbau-Gesellschaft erhalten bleibt, und hoffen, dass diese nun in den nächsten Monaten und Jahren mit Leben gefüllt wird. Das ist ein erster guter Schritt, auf den aber noch größere folgen müssen.

Mit wie viel Zelten und Aktivisten rechnen Sie? Und wieso machen JU und Julis nicht mit?

Wir rechnen mit vier bis fünf Zelten und 15 bis 20 Aktivisten und Aktivistinnen von Grüne Jugend und Jusos. Diese Aktion führen wir mit den Jusos aus, da sie uns in ihren politischen Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum am nächsten stehen.