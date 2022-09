„Zentrum der Familie“ stellt neues Programm vor - Seminare gehen auf aktuelle Ängste und Sorgen ein

Teilen

Annette Fußeder, die Leiterin der Elternschule (l.) und Sabine Bock, die pädagogische Leiterin des Zentrums der Familie in Freising, stellten das neue, erweiterte Programm 2022/2023 der Einrichtung für präventive Elternarbeit vor. © Lex

Das Freisinger Zentrum der Familie hat sein neues Seminar-Programm vorgestellt. Es geht auf aktuelle Ängste und Sorgen von Eltern und Kindern ein.

Freising – In einem Pressegespräch stellte das Zentrum der Familie sein überarbeitetes Programm für die Zeit von September 2022 bis August 2023 vor. Neben den rund 300 bewährten und gerne genutzten Angeboten wurden in das Programmheft neue Kurse und Seminare aufgenommen, die auf die derzeitigen unruhigen Zeiten eingehen und Eltern unterstützen, die eigene Ängste und Sorgen umtreiben und die zusätzlich auch noch die Befindlichkeiten ihrer Kinder auffangen müssen.

Das landkreisweit tätige Zentrum der Familie will mit seinen Angeboten ein stabiles, emotionales Fundament schaffen, damit Eltern sicher und fest stehen und auch gut auf sich selbst achten können. Eltern oder auch Alleinerziehende sollen Anregungen bekommen, wie sie Glück schaffen, Leichtigkeit verbreiten, Sicherheit geben und Bindungen stärken können. Dazu wird beispielsweise ein Onlinevortrag mit dem Thema „Lehren aus der Pandemie – was Kinder jetzt brauchen“ angeboten.

Vorsicht Stressfalle!

Der bekannte Kinderarzt und Wissenschaftler Dr. Herbert Renz-Polster geht dabei auf die Spuren ein, die die Pandemie auch bei Kindern hinterlassen hat, etwa Unsicherheiten. Er geht der Frage nach, wie Kinder gestärkt werden können, und was man ihnen dazu als „Proviant“ mitgeben sollte und was im Leben der Kinder sonst noch zählt.

„Happy Family: Oder wie uns die Sucht nach Aufmerksamkeit in die Stressfalle hetzt“. Behandelt wird in dem Vortrag mit Diskussion unter anderem die These, dass der Wunsch, für die kräftezehrende Familienarbeit Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu bekommen, vor allem Mütter in die Stressfalle treibt – mit WLAN im Kreissaal, Themen-Partys zum Geburtstag, alles orientiert an Facebook, Instagram oder WhatsApp. Dr. Bianca Kellner-Zotz zeigt an Beispielen das Ausmaß, wie weit sich das Aufmerksamkeitsregime in das Leben der Menschen eingeschlichen hat, und regt an, eigene Verhaltensmuster zu reflektieren.

Der Frage, „Was machen Instagram, TikTok, Twitter usw. mit meinem Kind?“ geht die Online-Veranstaltung am 11. Mai 2023 von 20 bis 21.30 Uhr nach. Das Referentennetzwerk Bayern der Stiftung Medienpädagogik gibt dabei Einblicke in die Medienwelt der Kinder und Jugendlichen von 10 bis 14 Jahren, etwa wie sie Medieninhalte nutzen und wie Eltern ihr Kind im Umgang mit Medien begleiten und fördern können – auch bei Mobbing und Belästigung. Eine Kursgebühr fällt nicht an, eine Anmeldung aber ist erforderlich.

Was tun, wenn Kinder nicht essen wollen?

„Schatz, Du nervst“ wendet sich an Paare. Die Mediatorin Rosi Esterhammer zeigt am 22. April 2023 (14 bis 18 Uhr) Wege auf, wie ein Partner, der „nervt“, wieder verstanden werden kann, oder wie man Druck aus einem Gespräch nimmt.

Wichtige Hilfe bietet auch der Onlinekurs „Nein, das mag ich nicht“ – Essen mit Kindern am 8. Oktober 2022 und am 29. April 2023, jeweils in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Jasmin Felsl, Diplomfachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung, geht der Frage nach, wie sich die Abneigung eines Kindes gegen bestimmte Lebensmittel entwickelt und zeigt auf, was Eltern tun können, wenn Kinder nicht essen wollen.

Für junge Eltern interessant: Was beeinflusst den Schlaf von Babys?

Tipps über typische Kinderkrankheiten gibt der Vortrag „Schnupfnase, Kratzhals, Hustennächte – Kranke Kinder natürlich begleiten“. Praktische Übungen zum Thema Hausmittel, Wickel und Einreibungen sowie ein Erfahrungsaustausch sind eingeschlossen. Referentin ist Martina Meyer, Gesundheits- und Kinderpflegerin, PTA. Der Kurs wird am 22. Oktober 2022 und am 17. Juni 2023 angeboten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Kurs „Babyschlaf – Der Weg zu ruhigen Nächten“ vermittelt Erzieherin Andrea Dannhauser am 17. Januar 2023 warum Babys so häufig aufwachen, nicht allein in ihrem Bett liegen wollen, und welche Bedürfnisse und biologischen Gründe den Schlaf von Babys beeinflussen.

„Elmo“ kommt

Eine „Gruppe für Alleinerziehende“, die sich einmal monatlich, immer samstags von 10 bis 11 Uhr 30, mit Kindern im Elternhaus trifft, ergänzt das neue Angebot. Und: Die Elternbegleitung im Landkreis kommt auch aufs Land: mit „Elmo“, dem Mobil für Eltern. Veronika Unterreithmeier hat in ihrem Kleinbus mit Hochdach ein offenes Ohr für alle Eltern und bietet pädagogisches Fachwissen, wie man Kinder möglichst gut unterstützen und die Familie entlasten kann.

Raimund Lex

Gut zu wissen

Das gesamte Angebot des Zentrums der Familie mit der Elternschule wird hier fündig.