Kritik der Stadt Freising am Landesentwicklungsplan: „Ziel zum Schutz der Bevölkerung ad absurdum geführt“

Von: Andreas Beschorner

Eine dritte Start- und Landebahn für den Flughafen soll aus dem Landesentwicklungsplan gestrichen werden, fordert die Stadt Freising. © KNEFFEL/DPA

Die Stellungnahme der Stadt zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplans hat eine klare Kernvorgabe: Die 3. Bahn muss aus dem Vorranggebiet gestrichen werden.

Freising – Manches wird ausdrücklich begrüßt, manches wird skeptisch gesehen, manches wird strikt abgelehnt: Die Stellungnahme der Stadt Freising zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) listet auf sieben Seiten auf, was man gut findet und was nicht. Im Planungsausschuss wurde das Schreiben vorgestellt, das das Festhalten an der dritten Start- und Landebahn besonders ausführlich kritisiert.

Das Schreiben

Positiv sieht man, so steht es in dem Schreiben von OB Tobias Eschenbacher an das Bayerische Wirtschaftsministerium, beispielsweise Maßnahmen, die zur Vermeidung der Zersiedlung der Landschaft beitragen. Aber auch die Erweiterung des „Instrumentenkastens“, mit dem die Regionalplanung Vorranggebiete für Klimaschutz, Landwirtschaft und für die Errichtung von Windrädern und Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausweisen kann, wird von der Stadt Freising „ausdrücklich begrüßt“.

Die Kritik

Erste Kritik wird allerdings geäußert, wenn es um die Änderung des sogenannten Verdichtungsraums geht. Denn in dem fortgeschriebenen LEP soll auch das Flughafenumfeld in den Verdichtungsraum aufgenommen werden, was ein Wachstum an Gewerbestandorten und damit eine Zunahme des Verkehrs erwarten lasse. Dabei seien die Verkehrssysteme im Flughafenumland bereits an der Belastungsgrenze. Alle Investitionen, die die Stadt Freising zur Lösung der Verkehrsprobleme getätigt habe – Beispiel: Westtangente – würden dadurch „konterkariert“. Wenn man das Flughafenumfeld als Verdichtungsraum aufnehmen wolle, dann als „Verdichtungsraum mit besonderem Handlungsbedarf“, so die Forderung der Stadt.

Die 3. Bahn

Dann ist da noch das Festhalten an der 3. Startbahn, deren Bau auch in der LEP-Teilfortschreibung als erforderlich eingestuft wird. Die Forderung der Stadt ist klar: „Vor dem Hintergrund der Ziele im Bereich Klimawandel und gesunde Umwelt ist die Teilfortschreibung dahingehend anzupassen, dass das im LEP-Entwurf nach wie vor festgesetzte Vorranggebiet zur Flughafenentwicklung an die aktuellen Bedarfe angepasst und die dritte Start- und Landebahn aus dem Vorranggebiet herausgenommen wird.“ Die Begründung dafür: Schon vor der Corona-Pandemie, während der die Zahlen der Flugbewegungen einbrachen, sei der Bedarf für eine dritte Startbahn nicht gegeben gewesen.

Die Prognose

Der Prognose, 2020 würden 538 000 Flugbewegungen am MUC stattfinden, stünden 417 000 Flugbewegungen in 2019 gegenüber. Die Startbahn widerspreche auch dem LEP-Ziel zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, führe der Bau der 3. Runway doch zu einer Versiegelung von rund 1000 Hektar.

Das Fazit

Außerdem: „Schließlich werden bei der Umsetzung der dritten Start- und Landebahn Grundsätze und Ziele zum Schutz der Bevölkerung im Umland des Flughafens gegenüber negativer und gesundheitsschädlicher Immissionen – insbesondere Lärm und Luftschadstoffe – ad absurdum geführt“, heißt es in der Stellungnahme. Das Fazit: „Aus den zuvor genannten Gründen ist ein Bedarf einer dritten Start- und Landebahn nicht nachvollziehbar.“ Deshalb müsse das Vorranggebiet zur Flughafenentwicklung gestrichen oder zumindest verkleinert werden.

