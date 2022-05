Eintauchen in das Sprachbad: Beim Unterricht für ukrainische Kinder in Zolling helfen alle zusammen

Teilen

Augenmerk auf die gewohnte Unterrichtsqualität: Lehrerin Ulrike Fischer hat in der ersten Klasse alles im Blick. © Schule

Immer mehr ukrainische Kinder werden an Schulen im Landkreis Freising unterrichtet. Die Hindernisse sind groß, der Wille, sie zu überbrücken, aber noch größer.

Zolling – Ziemlich genau 300 ukrainische Kinder und Jugendliche werden gerade im Landkreis Freising auf ihr neues Leben in Deutschland vorbereitet – und das Erlernen der Sprache ist der Schlüssel dazu. An der Grund- und Mittelschule in Zolling sind zehn ukrainische Kinder im Grundschulalter in die Regelklassen integriert. Damit das Lernen bei den Erst- bis Viertklässlern hervorragend funktioniert, ist die Schulfamilie ganz eng zusammengerückt. Und: Unterstützung dabei gibt es auch von der Nachbarschaftshilfe Zolling und dem Helferkreis Asyl.

Mathe funktioniert

Fenster und Türen werden am Dienstagvormittag vor Beginn des Unterrichts in der Klasse 4b weit geöffnet. „Mit den Armen nach vorne rudern, dann nach hinten, wie ein Ventilator“, sagt Lehrerin Manuela Flohr. Nach den Bewegungsübungen beginnt die Mathematikstunde. Den Rechenblock holen auch Natascha, Stepan, Kosha und Sasha unter der Schulbank hervor. Das seien die Kosenamen ihrer vier Schüler aus der Ukraine, sagt Flohr. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten sich bei vier verschiedenen Eissorten ergeben, das ist heute Thema in „Mathe“. Wie man „Eis“ auf ukrainisch sagt, das berichtet Natascha. Das Mädchen spricht gut englisch und kann auf die Frage der Klassenlehrerin antworten. Der Google-Übersetzer „Deutsch-Ukrainisch“ habe auch schon oft geholfen, sagt Manuela Flohr und lacht.

Integration und Spracherwerb stehen an der Grund- und Mittelschule in Zolling im Vordergrund. Kinder aus der Ukraine lernen in Regelklassen in den Jahrgangsstufen eins bis vier. © Schule

Für ihre Schützlinge aus der Ukraine sei der Unterricht in der Mathematikstunde am einfachsten mit zu verfolgen. Mit dem Zahlensystem seien sie vertraut. Trotzdem schiebt Flohr gelegentlich kleine Pausen ein, um den ukrainisch sprechenden Kindern Zeit zu geben.

Den „Spagat“ zwischen Integration und Sicherung der Unterrichtsqualität zu finden, das sei für die Lehrkräfte an der Zollinger Grundschule nicht immer einfach, meint Konrektorin Regina Elzenbeck. Jeden Wochentag auf dem Stundenplan der Klassen eins bis vier hat sie in einer anderen Farbe markiert. Alle zwei Tage würden die ukrainischen Kinder drei Stunden aus ihren Klassen geholt und erhielten „Förderunterricht“ in Deutsch. Das „A“ und „O“ sei der Spracherwerb, betont Elzenbeck.

Ein Glücksfall

Die angehenden Förderlehrer vom Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern, das in der früheren Knabenschule St. Georg an der Heilig-Geist-Gasse in Freising untergebracht ist, unterrichteten im Fach „Deutsch als Fremdsprache“ (DAZ) und können die Stunden an der Grundschule im Rahmen des geforderten Praktikums anrechnen. „Ein großer Vorteil für den Landkreis Freising“, betont Robert Stangl, Pressesprecher des Landkreises Freising.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

In den Fächern Kunst, Turnen und Werken lasse man die Kinder die Woche durchgehend im Unterricht. Denn da sei das „Sprachbad“ wichtig, weiß Lehrerin Ulrike Fischer. In diesen Fächern erlebten die Kinder die deutsche Sprache als Kommunikationsbasis, die sie sich ungezwungen aneignen könnten. Die Hemmschwelle, die fremde Sprache einzusetzen, sinke. Die Fähigkeit, zu kommunizieren, sei wichtiger als sprachliche Korrektheit, stellt Fischer klar.

Alle helfen zusammen

Außerhalb des Unterrichts helfen in Zolling sogenannte „Sprachpaten“ der Nachbarschaftshilfe für Integration und Spracherwerb. Manuela Flohr, die sich in dem Bereich auch als Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe engagiert, berichtet: Gleich nach Ankunft der Familien aus der Ukraine Anfang März habe man die Familien betreut. Über die „Sprachpaten“ habe man bereits vor den Osterferien wertvolle Hilfe leisten können. Eine Vermittlerrolle nähmen auch Erwachsene aus dem Zollinger Helferkreis Asyl wahr, die keine spezielle pädagogische Ausbildung hätten, betont Elzenbeck. Seit 2015 sei der Helferkreis in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Damals seien die ersten Asylsuchenden, vorwiegend aus Syrien und Afghanistan, in der Ampergemeinde eingetroffen. Familien aus der Ukraine müssten kein Asylverfahren durchlaufen, sondern bekämen sofort nach ihrer Registrierung in Deutschland eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis, sagt Stephan Griebel vom Zollinger Helferkreis. Das bedeute, dass Geflüchtete aus der Ukraine sofort arbeiten dürften, die Kinder spätestens nach drei Monaten eine Schule besuchen müssten.

Das man die Kinder der geflüchteten Familien, die schon einige Jahre in der Zollinger Gemeinschaftsunterkunft am Weinmoos lebten, weiterhin intensiv betreue, sei selbstverständlich, so Elzenbeck. Für diese Kinder sei die jetzige Situation in gewisser Weise bereichernd. Ein Junge aus Serbien etwa, der sich bisher im Unterricht schwer getan habe, sei jetzt stolz, den neu angekommenen Mitschülern aus der Ukraine ein wenig unter die Arme greifen zu können, erzählt Manuela Flohr.

Es bleibt spannend

Großartiges geleistet habe auch der Elternbeirat der Zollinger Schule, lobt Elzenbeck. Der habe dafür gesorgt, dass ein großes Arsenal an Schulmaterialien – von Schulranzen bis zu Heften und Stiften – angeschafft werden konnte. Jedes neu angekommene Kind könne seinen Bedarf daraus zusammenstellen. Wie es nach den Sommerferien weitergehe? „Eine Herausforderung“, sagt Elzenbeck. „Wer bleibt, wer kommt?“ Man wisse noch nicht, wie sich die Lage bis zum Herbst entwickle. Bei der Erstellung der Stundenpläne für das kommende Schuljahr müsse „jongliert“ werden, meint sie. „Es bleibt spannend.“ (Maria Martin)