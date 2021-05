Zu teuer, zu uneffektiv: FDP-Antrag auf UVC-Reiniger an Schulen im Kreis Freising abgelehnt

Kreisausschuss

Abermals hat die FDP gefordert, dass der Landkreis Freising an seinen Schulen UVC-Luftreiniger anschafft. Doch die Kritik im Kreisausschuss war erneut deutlich.

Landkreis Freising – Mit ihrem Antrag, alle 700 Klassenzimmer in den Landkreis-Schulen mit Luftfilteranlagen auszustatten, ist die FDP im Kreistag durchgefallen (wir haben berichtet). Beschlossen wurde, lediglich diejenigen Räume mit Filteranlagen auszurüsten, die über keine ausreichende Fensterlüftung verfügen. Doch die FDP ließ nicht locker, hat nun neuerlich einen Antrag gestellt: Jetzt wollte sie, dass 200 Klassenzimmer mit UVC-Reinigern ausgestattet werden, um so Viren und Bakterien abzutöten. Das Ergebnis freilich war das dasselbe: Der Antrag fiel mit 1:16 Stimmen durch.

Ausgehend von einem Brief der Gesellschaft für Aerosolforschung an Bundeskanzlerin Merkel verwies die FDP in ihrem Antrag darauf, dass in geschlossenen Räumen die Ansteckungsgefahr besonders hoch sei. Weil die 700 Luftfilteranlagen auch wegen der hohen Kosten von 3,2 Millionen Euro abgelehnt worden seien, sei man nun auf die „kostengünstigere Alternative“ der UVC-Geräte gestoßen: Die würden die Luft ansaugen, Viren und Bakterien durch UV-Licht abtöten, seien mit 800 Euro pro Stück billiger und zudem leiser als Luftfilteranlagen. 200 solcher Geräte sollten nach Vorstellungen der Liberalen angeschafft werden. Doch die Verwaltung und die überwältigende Mehrheit der Kreisräte sahen das anders.

Leitender Arzt zieht Staubsauger-Vergleich

Zum einen hänge die Wirksamkeit der UV-Geräte von einzelnen Spezifikationen der Räume ab, zum anderen stelle UV-Strahlung für Augen und Haut möglicherweise ein gesundheitliches Risiko dar, zum Dritten müsste jeder Raum mit mehreren solcher Geräte ausgestattet werden, um überhaupt eine Wirkung entfalten zu können – was zu Kosten von 3000 Euro pro Raum führe. ÖDP-Kreisrat Christian Fiedler, Leitender Arzt am Klinikum Freising, musste da außerdem „klugscheißen“, wie er sagte: Seit 20 Jahren probiere man, mit UV-Strahlung Räume zu desinfizieren, „aber es klappt nicht“. Und Fiedler hatte einen plakativen Vergleich parat: Ein Staubsauger habe eine viel höhere Saugleistung – „doch bei einem Meter Abstand spürt man nichts mehr“.

Auch Robert Wäger (Grüne) sagte, solche mobilen Geräte würden nicht viel helfen, das sei „nur ein Placebo-Effekt“. Hans Sailer (FW) fragte sich, „was wir denn noch alles reinpacken wollen in die Schulen“, Martin Pschorr (SPD) betonte, der Beschluss der Kreisräte zu den Luftfilteranlagen sei schon richtig gewesen. Samuel Fosso (FSM) tat sich schwer, schließlich empfehle das Umweltbundesamt den Einsatz solcher UV-Geräte nur unter bestimmten Voraussetzungen. Weil es also keine neuen Erkenntnisse gebe, könne er nicht gegen den früheren Beschluss votieren.

Lediglich Antragsteller Tobias Weiskopf votierte für die Anschaffung, schließlich seien Schulen bekanntlich Infektionsherde und Infektionstreiber. Außerdem hätten „sich wahnsinnig viele Lehrer und Eltern an uns gewendet“, weshalb die FDP das Thema nochmals aufgegriffen habe.

