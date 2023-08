Zu wenig Fachkräfte: Freisinger Sozialverbände arbeiten am Limit

ARGE Katholischer Verbände Freising lädt Politikerrunde zu brisantem Thema

Die Dichte an Politprominenz war groß. Am Montag hatte die ARGE Katholischer Verbände Freising zu einem sozialpolitischen Weißwurstfrühstück geladen.

Freising – . Das Ziel der Verbände: Den politischen Kräften, ob nun schon länger im Amt oder möglicherweise bald im Amt, einen Input zu geben, was alles schief läuft und wo die Politik nachschärfen muss.„

Heute wollen wir in einen intensiven Austausch gehen“, so die Einleitung von Alexandra Myhsok, Kreisgeschäftsführerin des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising. Geladen hatte sie neben den Fachverbänden und Nachbarschaftshilfen politische Kräfte aus dem Landkreis Freising. Nach und nach eingetrudelt sind so unter anderem die Bundestagsabgeordneten Erich Irlstrofer (CSU) und Andreas Mehltretter (SPD), die Landtagsabgeordneten Benno Zierer (FW) und Johannes Becher (Grüne) sowie Kreisrat Guido Hoyer (Linke), Staatsminister Florian Herrmann (CSU), Bezirksrat Simon Schindlmayr (CSU) sowie die Bezirkstagskandidaten Sabine Bock (Grüne) und Michael Firlus (SPD).

Kein Wahlkampf

Was Sabine Schuster, Fachreferentin beim Caritas-Verband, gleich klarstellte: „Das ist jetzt keine Wahlkampfveranstaltung!“ Für eine große politische Darstellung war dann auch keinerlei Zeit, denn die ARGE hatte sich ziemlich viel auf die Diskussionsliste geschrieben – unter anderem das zentrale Thema der Existenzsicherung. Diesbezüglich waren sich die Fachverbände einig: Bis Geld fließt, dauere es nach wie vor viel zu lange, wodurch die Betroffenen in eine „Abhängigkeit von Almosen“ getrieben würden. Was Bezirkstagskandidatin Bock dazu zu berichten wusste: „Zu uns ins Zentrum der Familie kommen Frauen, die eh nur Pfannkuchen und Nudeln kochen – und irgendwann haben sie dann halt gar nix mehr.“ Eine mögliche Lösung sei ein besseres Sicherungssystem mit Vor- und Zuschüssen und Gutscheinen, um die Zeit zu überbrücken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch das Thema bezahlbarer Wohnraum wurde angerissen, bei dem Zierer gleich einhakte. „Ihr müsst auch die Behörden in die Pflicht nehmen und euch mit Bauämtern an einen Tisch setzen“, schlug er vor, während Herrmann attestierte, dass dieses Problem „längst angekommen sei“ und Becher für Wohnbau-Genossenschaften plädierte.

Schlechte Nachrichten hatte die Jugendhilfe zu verkünden: „Hier findet grad ein Teilinfarkt statt“, so die Umschreibung von Joachim Nunner, Geschäftsführer des Jugendwerks Birkeneck. Die Misere: Die Jugendämter seien heillos überlastet, viele notwendige Beratungen fänden gar nicht mehr statt und die Zahl der auffälligen Kinder und Jugendlichen steige. Was auch erwähnt wurde: Der neue Kinder- und Jugendpsychiater in Freising war bereits nach sechs Wochen restlos ausgebucht, so groß sei die Not im Landkreis. Auch hier schälte sich heraus, was derzeit in vielen Bereichen zutage tritt: Es gibt zu wenig Fachpersonal, dabei steigt die Zahl an Betroffenen, die Unterstützung brauchen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist laut Nunner freilich die Fokussierung auf Präventionsmaßnahmen, um schlichtweg die schweren Fälle zu minimieren. Aber auch hier brachte es der Birkeneck-Geschäftsführer auf den Punkt: „Prävention wird halt immer als erstes gestrichen, wenn mal der Haushalt nicht stimmt.“

Viele neue Lösungsansätze wurden von den Politikern nicht auf den Tisch gelegt, vielmehr Altbekanntes und schon oft Gehörtes. Allerdings muss auch eines gesagt werden: Es waren schlicht zu viele Themen für ein kurzes Weißwurstfrühstück.

Richard Lorenz