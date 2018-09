Schafzüchter freuen sich in Triesdorf über ihre Böcke mit Top-Aussehen

Die besten Böcke bei der Jubiläumsschau in Triesdorf kommen aus dem Landkreis. Sie wurden aus mehreren Gründen ausgezeichnet.

Triesdorf – Den braunen Champion-Bergschafbock präsentierte der frischgebackene Schäfergeselle Martin Bartl aus Sünzhausen. Zweiter wurde der alpine Steinschafbock „Bono“ von Christian Mendel aus Berg bei Kranzberg.

Christian Mendel hält Zuchtböcke und weiße Bergschafe

Bei dem Wettbewerb mit 65 Böcken aus der Kategorie Berg- und Landschafe gewannen die Tiere, die dem Idealbild der Rasse am ehesten entsprachen, erklärt Mendel. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Schafe und Ziegen bei der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und hält zwei Zuchtböcke und weiße Bergschafe. Siegerzüchter Martin Bartl hält schwarze und braune Schafe.

Die Schafbockschau fand im Triesdorfer Bildungszentrum statt – anlässlich der 100-jährigen Gründung des Landesverbands Bayerischer Schafhalter. Kriterien waren bei den Teilnehmertieren ganz Bayern das rassetypische Aussehen, zum Beispiel das Fußwerk, Zahnstellung, Bemuskelung, aber auch Fleischansatz und Wollqualität. Christian Mendel hat bei „Bono“ von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt.

„Bei den meisten Böcken hat man die Hörner weggezüchtet.“

Denn der dreijährige Bock verbrachte den Beginn seines Lebens auf einer Alm – danach hat ihn Mendel bei Unterwössen ersteigert. „Das alpine Steinschaf ist eine sehr robuste und ursprüngliche Rasse“, sagt er. Das ist zum Beispiel an den Hörnern von Bono zu sehen: „Bei den meisten Böcken hat man die ja weggezüchtet.“ Als Züchter verkauft er das Fleisch seiner Schafe, die Wolle und Felle.

Am Festabend überreichte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber den beiden Züchtern für ihren Erfolg die Staatsmedaille in Gold für Martin Bartl und in Silber für Christian Mendel.