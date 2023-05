Zum 25-jährigen Bestehen: Freisinger Stadtkapelle spielt sich selbst ein fulminantes Geburtstagsständchen

Aushängeschild der Domstadt

Die Stadtkapelle Freising feierte ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem Konzert der Sonderklasse. Das Publikum riss es zum Schluss wortwörtlich vom Hocker.

Freising – Ein volles Haus zum Geburtstag: Sinfonische Blasmusik, opulent orchestriert gab es am Samstagabend zum Start in das Jubiläumsjahr „25 Jahre Stadtkapelle Freising“. Die Zuhörer in der Luitpoldhalle durften ein Ausnahmekonzert genießen. Zum Schluss wurde im Stehen applaudiert.

Einen besonderen Anlass zum Feiern gibt es für die Freisinger Stadtkapelle in diesem Jahr. Vor 25 Jahren, am 2. Juli 1998, wurde das Ensemble der Musikschule Freising aus der Taufe gehoben. Freisings Kulturreferentin Susanne Günther erinnerte am Samstag an die „Gründungsväter“. Dass diese natürlich in der ersten Reihe saßen, versteht sich von selbst. Mit Weitblick hatten die beiden Urgesteine der Freisinger Musikschule, Josef Goerge und Fritz Kiermeier, bereits im Jahr 1989 eine Bläserschule gegründet und Willibald Lugsch sowie Michael Weber als erste Kapellmeister dafür verpflichtet.

Das Orchester wuchs auf 75 Mitglieder

Das Bläser-Ensemble könne man doch weiter entwickeln. Ein großes Anliegen des damaligen Oberbürgermeisters Dieter Thalhammer sei das gewesen, erinnerte Günther. „Freising braucht eine Stadtkapelle“, so sein Credo. Mit Tinte und einem „Gründungskonzert“ am 2. Juli 1998 sei das besiegelt worden. Das geschichtsträchtige Stück Papier, das „23 Musikstücke Programm“ auflistete, hielt der Musikschulleiter und Vorsitzender der Stadtkapelle, Odilo Zapf, dem Publikum entgegen. „Eigentlich gehört das ins Stadtarchiv“, meinte er lachend.

+ in außergewöhnliches Konzert erlebten die Zuhörer in der ausverkauften Luitpoldhalle. © Martin

Mit traditionell böhmisch-bayerischer Volksmusik wuchs das Orchester im Laufe der Jahre von 40 auf heute 75 Mitglieder. Ein Klangkörper, der sein Können bei lokalen Festen, kirchlichen Feiertagen und Reisen in Freisings Partnerstädte unter Beweis stellt: Moderner denn je, wie das am Samstag deutlich wurde. Die „Olympic Fanfare and Theme“ des britischen Komponisten John Williams habe man bewusst an den Beginn des zweistündigen Konzertes gestellt, betonte Zapf, der zusammen mit Orchestermitglied Sophia Meier durch das Programm führte. „Musik und Sport gehören ja irgendwie zusammen.“ Bei beiden Gattungen sei Teamgeist gefragt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach der „Feiertagspolka“ von Eduard Kudelasek, dem Konzertmarsch „mens sana in corpore sano“ von Geert Sprick und einem weiteren bayerisch-böhmischen Tanzstück, dem Walzer „Gruß an Schloss Weißenstein“, spielten sich die Musiker selbst ein Geburtstagsständchen: den Marsch „Jubelklänge“ von Ernst Uebel“.

Die Marschtrommeln, bei den Konzerten oft im Schatten der Klarinetten, Posaunen, Hörner, Saxofone oder Tuben, spielten die Gäste nach der Pause zurück in die Luitpoldhalle. Wohl inspiriert von der Rattenfänger-Sage der Brüder Grimm, die sich in der niedersächsischen Stadt Hameln vor Jahrhunderten tatsächlich ereignet haben soll.

Die Zuschauer riss es von den Sitzen

Apropos Inspiration: Die als Soundtrack zum gleichnamigen Film bekannte Titelmelodie „Forrest Gump Suite“ kam in der zweiten Hälfte des Konzerts „göttlich“ daher. Genauso, wie das rhythmische „Danzón No. 2“ von Arturo Márquez. Eine überwältigende Klangfülle, die die Zuschauer zum Schluss sogar noch von ihren Sitzplätzen riss.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.