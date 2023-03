Zurückrudern im Streit um Trinkwasserschutz sorgt für Aufatmen im Landkreis Freising

Von: Armin Forster

Um den Schutz des Trinkwassers wurde in den vergangenen Tagen intensiv debattiert, nachdem Anträge von CSU und FW zur Aufweichung des Schutzes von Grund- und Trinkwasser in Bayerns Landesentwicklungsprogramm bekannt geworden waren. © Lino Mirgeler/dpa

Ministerpräsident Söder hat die umstrittenen Anträge von CSU und FW zum Aufweichen des Trinkwasserschutzes wieder kassiert. Im Kreis Freising ist man erleichtert.

Landkreis Freising – Am Ende war der Druck wohl zu groß: CSU und Freie Wähler streichen ihre Anträge zur Aufweichung des Schutzes von Grund- und Trinkwasser in Bayerns Landesentwicklungsprogramm (LEP). Wie Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung am Dienstag erklärte, seien die Anträge nicht mehr aktuell.

Staatsminister attackiert Bürgermeister in scharfem Ton

Wie berichtet, hatten die Pläne Experten von Kommunen und Wassererzeugern alarmiert. Als einer der ersten war Michael Hobmaier, Hörgertshausens Orts- und Wasserzweckverbandschef, an die Öffentlichkeit gegangen: „Mit drei Änderungsanträgen im Wirtschaftsausschuss von der Regierungsfraktion CSU soll der Trinkwasserschutz aufgeweicht werden“, schlug er im Freisinger Tagblatt Alarm. Grundwasser auch für Lebensmittel- sowie Getränkehersteller zu priorisieren und nicht mehr bevorzugt die Trinkwasserversorgung festzuschreiben, sei ein Schritt in die falsche Richtung.

Dafür handelte er sich eine Schelte von CSU-Staatsminister Florian Herrmann ein, der ihn in einer Stellungnahme scharf attackierte: Hobmaier verbreite hanebüchenen Unsinn, plumpe Emotionalisierung und billige Polemik „durch frei erfundene Horrorszenarien“. Doch auch Franz Rauch, Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd und stellvertretender Vorsitzender des Verbands kommunaler Unternehmen in Bayern, warnte: Würden die Anträge so beschlossen werden wie vorgelegt, wäre das „eine Katastrophe“. Das gefährde Bayerns ortsnahe Wasserversorgung.

Überraschende Kehrtwende bereitet dem kritisierten Ortschef Genugtuung

Nun also die Kehrtwende. Für Michael Hobmaier stellt sie eine Genugtuung dar, wie er auf Nachfrage sagt. „Ich habe die Pressekonferenz der Staatsregierung auf meinem Handy verfolgt – und mich gefreut.“ Das Thema sei aus Sicht der Wasserversorger „wirklich brisant“. „Dass die Regierung das zurückgenommen hat, zeigt, dass unsere Arbeit nicht umsonst war.“ Den von Söder angekündigten „Runden Tisch zum Schutz des Wassers“, an dem auch Versorger sitzen sollen, begrüßt Hobmaier: „Weil mit den Versorgern im Vorfeld gar nicht gesprochen wurde.“

Auch die politische Opposition ist zufrieden: „Der gemeinsame Druck wirkt“, freut sich etwa Grünen-MdL Johannes Becher. „CSU und FW rudern zurück. Mein Dank gilt der gemeinsamen lauten Stimme“, zu der Becher explizit Franz Rauch und Michael Hobmaier zählt. „Wir müssen im Interesse der Menschen dauerhaft unsere kostbare Ressource Wasser schützen.“ Becher wittert in der Entscheidung eine mögliche Taktik vor der Landtagswahl.

Dem widerspricht sein MdL-Kollege Benno Zierer (FW): „Wir zeigen damit, dass wir die Sorgen der Bürger und Kommunen ernst nehmen.“ Die Anträge hätten zwar keine Nachteile für den Trinkwasserschutz gehabt, man habe aber die Anliegen „offenbar nicht gut genug kommuniziert“.

