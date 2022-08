Zwei Freisingerinnen auf Interrail: Ein Ticket, fünf Länder, unzählige Erlebnisse

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Salud! Am Ziel trafen sich Vanessa Nehel (l.) und Katharina Diller mit ihrem Spezl Angel Briceno (r.), der ihnen Madrid fernab der Touristenorte zeigte und Tapas-Geheimtipps gab. Vanessas Freund Markus Pisarek kam mit dem Flieger nach. © Privat

Vanessa Nehel hat sich Mitte Juni mit dem EU-Interrailticket ins Abenteuer Europa gestürzt. Wieder in Freising angekommen, hat sie viel zu berichten.

Freising – Die Sonne strahlt, das Wasser glitzert, um die Nase eine frische Brise: Es ist ein besonderer Moment, als Vanessa Nehel (20) und Katharina Diller (21) in Marseille am Meer stehen. Die Stadt an der Côte d’Azur ist die sechste Station ihrer Zugreise durch Europa – und sie hat es den beiden Freundinnen, die gemeinsam am Finanzamt Freising arbeiten, außerordentlich angetan.

Geduld ist gefragt

Gut zwei Wochen zuvor sind die jungen Frauen mit voll bepackten Rucksäcken am Freisinger Bahnhof in den Zug gestiegen. Vanessa aus Freising war Anfang des Jahres eine der rund 10.000 jungen Erwachsenen, die in Deutschland eines der begehrten Interrail-Tickets gewonnen haben, die die EU jedes Jahr an Erwachsene verlost (wir berichteten). Mit ihrer Freundin Katharina aus Kranzberg machte sie sich auf den Weg. Acht Städte in fünf Ländern wollen erkundet werden.

Die erste Zugfahrt – nach Luxemburg – startete gleich mit Verspätung. Doch die beiden lernen schnell: Für diese Reise braucht es Geduld und Flexibilität. „Weil die Interrail-App keine aktuellen Infos zu den Zügen anzeigt, haben wir für jedes Land noch die jeweilige Bahn-App gebraucht. Das war sprachlich nicht immer so einfach“, sagt Vanessa. Auch im Ausland kommen Züge zu spät oder fallen ganz aus. „Manchmal waren Improvisationskünste gefragt“, ergänzt Katharina.

Paris überzeugt die Damen, Amsterdam weniger

Doch die Städte entlohnen für die Strapazen: An Luxemburg hatten die beiden wenig Erwartungen – und wurden mehr als positiv überrascht: „Viel Grün, kaum Autos in der Innenstadt, weil der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist, und sehr gute Radwege.“ In Brüssel sind die bekannten belgischen Pommes ein Muss, bevor sie sich ins Europaviertel stürzen. Nach dem politischen Teil der Reise überzeugt Paris vor allem durch seine kulturellen Schätze: Neben dem Eiffelturm statten sie der Mona Lisa im Louvre einen Besuch ab. Auch das Musée d’Orsay stand auf dem Programm. „Der Eintritt für die Museen in Paris ist für alle unter 26 frei.“ Das eigentliche Highlight liegt aber etwas außerhalb der Stadt: Einen Tag verbringen Vanessa und Katharina in Disneyland – und erfüllen sich so einen Kindheitstraum.

Selfie zur Erinnerung: Auch dem EU-Parlament in Brüssel (hier der Plenarsaal) statteten sie einen Besuch ab. © Privat

Nach einem Zwischenstopp in Lyon geht es über Marseille nach Spanien. Unter den Palmen in Barcelona kommt richtiges Urlaubsfeeling auf. „Die Sagrada Familia und der Park Güell waren beeindruckend.“ Nur die Verständigung ist in Spanien nicht ganz so einfach. „Aber mit Händen und Füßen hat’s ganz gut geklappt“, sagt Katharina und lacht.

Allein Amsterdam war für beide etwas enttäuschend. „Wir waren genau an einem Tag da, an dem anscheinend der Müll abgeholt wurde. Das hat das Gesamtbild von den schönen Häusern und Kanälen etwas getrübt“, sagt Katharina. Und leider haben sie keine Tickets für das Anne-Frank-Haus bekommen. „Das war drei Wochen im Voraus ausgebucht. Da waren wir ein bisschen blauäugig.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch auch solche Erlebnisse werden als Erfahrungen verbucht. „Jetzt wissen wir, dass es sinnvoll ist, sich für Sachen, die man auf keinen Fall verpassen will, frühzeitig um Tickets zu kümmern und dann dementsprechend zu planen.“

Kindheitstraum: Beim Halt in Paris durfte ein Abstecher ins Disneyland nicht fehlen. © Privat

Gekracht hat es nie bei den Reisenden

Während der knapp drei Wochen haben die Freundinnen viel erlebt. Die mitunter stundenlangen Zugfahrten nutzen sie, um alle Eindrücke in ihren Reisetagebüchern festzuhalten und sich gedanklich auf die nächsten Stationen einzustimmen. Zurück in Freising fällt das Fazit eindeutig aus: „Wir haben richtig coole Erfahrungen gesammelt.“ Für beide war die Europa-Tour die erste große Reise, auf der sie auf sich alleine gestellt waren. „Obwohl es warm war, wir extrem viel auf den Beinen waren und die Zugfahrten nicht immer reibungslos geklappt haben, haben wir uns gut verstanden. Groß gekracht hat es nie.“ Beide würden sich jederzeit wieder mit dem Interrailticket auf den Weg machen. „Allerdings würden wir dann lieber weniger Städte sehen, dort aber dann noch länger bleiben“, sagt Katharina. So oder so: Die nächste Reise kann kommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.