Zwei neue Adressen für die Freisinger Freizeitsportler

An zehn Geräten am Fürstendamm können sich Freizeitsportler ab sofort fit halten. Einen weiteren Bewegungsparcours gibt es am Sportpark Attaching. Die Rasenflächen allerdings müssen noch geschont werden. © Stadt Freising

Die Bewegungsparcours am Sportpark Attaching und am Fürstendamm sind einsatzbereit. Zwei neue Adressen für Freisinger, die fit bleiben oder werden wollen.

Freising – Was lange währt, wird endlich gut: Zügig umgesetzt werden konnte der Bau der geplanten Bewegungsparcours. Sie befinden sich am Fürstendamm (direkt neben dem Kinderspielplatz Veitsmüllerweg/Fürstendamm, nahe dem Kindergarten „Veitshof“) und am Sportpark Attaching.

Ab sofort können die beiden Anlagen durch Freizeitsportlerinnen und -sportler kostenfrei genutzt werden, Anleitungen zu den Übungen fänden sich auf Hinweistafeln an den Geräten, berichtet dazu die Stadtverwaltung Freising. Bis auf sportliche Kleidung werde nichts Weiteres benötigt, um loszulegen. Die Stadtgärtnerei bittet allerdings darum, die Rasenflächen noch nicht zu betreten: Der Anwuchs ist noch in vollem Gange.

Was wird geboten?

An zehn Geräten am Fürstendamm und sechs Geräten am Sportpark Attaching können Familien und Individualsportler ihren Fitnessvorlieben nachgehen. „Eine Reckstange, eine Balancierstrecke, Vorrichtungen für Liegestütze und vieles mehr runden das Trainingserlebnis ab“, fasst Pressesprecherin Christl Steinhart zusammen. Der Bewegungsparcours am Fürstendamm sei nach dem sogenannten 4F-Konzept konzipiert, das ein zielgerichtetes, modernes Training von Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit bietet. Ein großes Holzpodest, das Platz für mindestens zwei Gymnastikmatten bietet, könne für Yogaübungen oder zum Stretching genutzt werden.

Steinhart: „Auch der Parcours am Sportpark Attaching hat für alle Generationen etwas zu bieten. Neben der Mini-Calisthenics-Station finden sich hier beispielsweise ein Duplex-Schultertrainer sowie ein Walker-Beintrainer, sodass auch Seniorinnen und Senioren problemlos mittrainieren können.“

Ein besonderer Tipp

Joggerinnen und Jogger, die im Bereich des Schlangenwegs am Weihenstephaner Berg unterwegs sind, können laut Stadt „ihren Trainingsplan perfekt ergänzen. Sie können sich am nahe gelegenen Bewegungsparcours am Fürstendamm aufwärmen oder ihr Programm ausklingen lassen.

Die Eröffnung

Eine offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher erfolgt am Freitag, 3. Juni, am Fürstendamm. In den ersten Wochen nach dieser Eröffnung findet dann für alle Interessierten eine Einführungsreihe an den Geräten statt. Die Vor-Ort-Kurse können kostenlos besucht werden – alle Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.

