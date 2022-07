Radlerin missachtet Stoppschild: Motorradfahrer und Sozia stürzen und werden schwer verletzt

Von: Manuel Eser

Teilen

Gestürzt ist ein Motorradfahrer, der auf der Ismaninger Straße einer Fahrradfahrerin ausweichen musste, die ihm die Vorfahrt genommen hatte. Etliche Rettungskräfte waren daher am Mittwochmorgen im Einsatz. © Lehmann

Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall auf der Ismaninger Straße: Eine Radlerin hatte einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen.

Freising – Zu einer folgenreichen Begegnung zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad ist es am Mittwochmorgen auf der Ismaninger Straße in Freising gekommen. Wie die Polizei Freising mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.15 Uhr.

„Nach ersten Ermittlungen missachtete eine 54-jährige Freisingerin mit ihrem Fahrrad ein Stoppschild und überquerte die Ismaninger Straße in südliche Richtung“, heißt es vonseiten der PI Freising. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, stadtauswärts fahrenden 47-Jährigen aus Neufinsing, der Vorfahrt hatte. Dieser war mit seiner BMW in Begleitung einer 46-jährigen Sozia unterwegs. „Es kam zwar zu keiner Berührung zwischen Fahrrad und Motorrad, jedoch musste nach Zeugenangaben der Motorradfahrer so stark ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, dass er in der Folge zu Sturz kam“, berichtet Polizeikommissar Ferdinand Probst.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Seine Begleiterin kam ebenfalls mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Klinikum Freising. Die Radfahrerin, die den Unfall verursacht hatte, blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die Straße für eine Stunde komplett gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es daher zu erheblichen Behinderungen. Die Wache 2 der Freiwilligen Feuerwehr Freising war mit einem Fahrzeug und neun ehrenamtlichen Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber in den Einsatz eingebunden.

Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, verließen die Unfallstelle bereits vor Eintreffen der Polizei. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Freising unter Tel. (08161) 53050 in Verbindung zu setzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.