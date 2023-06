Keine politischen Kehrtwenden

„Müssen weiterkommen“: Zweite Klimakonferenz zeigt, wie viel Arbeit Energiewende im Kreis Freising noch ist

Im Kampf gegen den Klimawandel kamen die Vertreter des Landkreises zur zweiten Klimakonferenz im Freisinger Landratsamt zusammen. Die Erkenntnis: Es gibt nach wie vor viel zu tun. © Lehmann

Im Landkreis Freising fand die zweite Klimakonferenz statt. Sie zeigte: Man arbeitet aktiv für die Energiewende - aber es gibt noch viel zu tun.

Freising – Es war ein gewaltiger zweiter Aufschlag, auch weil die Zeit drängt und sozusagen der Klima-Turbo dringend gezündet werden muss. Am Freitag berief deshalb Landrat Helmut Petz die zweite Klimakonferenz des Landkreises Freising ein, um nach diversen Vorträgen in Arbeitsgruppen die verschiedenen Themen, an denen noch gefeilt werden muss, auszuarbeiten. Petz prophezeite auch, was geschehen wird, wenn die Ziele nicht erreicht werden würden: „Dann, meine Damen und Herren, müssen wir das alles gemeinsam ausbaden!“

„Nicht handeln ist keine Alternative“

Wie weit bezüglich Klimaschutz bereits 2007 im Landkreis gedacht worden sei, daran erinnerte Petz einleitend – und zwar mit dem sogenannten „Energiewendebeschluss“, der damals vom Kreistag abgesegnet worden war. Ein formuliertes Ziel von einst: der Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere unter nachhaltiger Nutzung heimischer Ressourcen. Obwohl seit 2007 vieles auf die Beine gestellt worden sei, hatte Petz im Mai vorigen Jahres bei der ersten Klimakonferenz des Landkreises noch einmal deutliche Worte gefunden: „Nicht handeln ist keine Alternative!“ Denn eines ist auch klar: Viel Zeit darf eben nicht mehr verloren gehen.



Um das Thema erneut in den Fokus zu bringen, also nun die zweite Klimakonferenz, zu der auch Staatsminister Thorsten Glauber gekommen war. Was sich Glauber wünscht: Technologieoffenheit und die Fokussierung von PV-Anlagen auf den Dächern. Für ihn seien PV-Freiflächenanlagen nur eine Übergangslösung. Seiner Meinung nach sollte Deutschland auch führend bleiben im Bereich Autoproduktion, auch um hier Zukunftstechnologien zügig weiterentwickeln zu können.



Keine politischen Kehrtwenden

Landwirt Anton Westermeier und der BBV-Bezirkspräsident Oberbayern, Ralf Huber, hingegen wünschten sich Planungssicherheit, aber auch wirtschaftliche Sicherheit in puncto erneuerbare Energien – und nicht, dass ständige politische Kehrtwendungen und Neuregelungen die Sachlage erschweren, anstatt sie zu erleichtern. Bezüglich Rahmenbedingungen, auf die sich die Bauern verlassen können, war Hubers klare Ansage: „Bitte nicht jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf treiben!“



Zum Ausklang der zweiten Klimakonferenz arbeiteten dann neun Arbeitsgruppen an den verschiedensten Themen, etwa Landwirtschaft und Moorflächen, Agri-PV-Anlagen, Freiflächenanlagen oder auch rechtliche Rahmenbedingungen. Zu diesem Punkt fasste die Langenbacher Bürgermeisterin Susanne Hoyer zusammen: „Es gibt noch sehr viel zu tun. Da ist noch Luft nach oben, denn Bayern hinkt hinterher.“ Eines der vielen unklaren rechtlichen Punkte sind etwa Erbschaftsteuer-Erhebungen, wenn PV-Anlagen auf Freiflächen stehen, womit diese eben anders privilegiert sind. Was Hoyer und ihr Workshop-Team auch herausschälten: „Es ist sehr wichtig, alles zu entbürokratisieren.“



Was Huber beim Thema „Landwirte als Energiewirte“ kritisierte: „Da gibt’s halt schon Lobbyismus, und der bremst g’scheit aus.“ Seine Wünsche: „Wir brauchen Planungssicherheit, eine bessere Infrastruktur und Förderungen von Pilotprojekten.“



Manfred Drobny vom Bund Naturschutz warf zwischendrin noch einen prägnanten Punkt ein: „Die Energiewende darf nicht zulasten des Naturschutzes gehen – jedenfalls nicht über alle Maße. Das müssen wir schon auch im Hinterkopf behalten.“



Zustimmung zur Windenergie wächst

Moritz Strey, Energiebeauftragter des Landkreises, fasste die Causa Windenergie zusammen: „Aktuell dauert es noch zu lange, bis ein Windrad gebaut ist. Außerdem gibt es noch zu wenig Netze.“ Was er allerdings anmerkte, sei eine bemerkbar höhere Akzeptanz vom Thema Windkraft in der Bevölkerung. „Wir brauchen einfach Musterverfahren, damit alles schneller geht“, so Landrat Petz abschließend, der auch eines versprach: „Ich arbeite an diesem Thema so gut wie nur möglich.“ Denn eines ist laut Petz völlig klar: „Wir müssen weiterkommen. Das haben wir begriffen!“

Richard Lorenz

