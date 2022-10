Krisenmanager, Menschenfreund und Vollblutpolitiker: Hans Neumaier mit Verdienstmedaille geehrt

Von: Armin Forster

Das kommunalpolitische Wirken von Hans Neumaier (2. v. l.) wurde jetzt vom Bayerischen Innenministerium gewürdigt. Landrat Helmut Petz (2. v. r.) überreichte die Verdienstmedaille im Beisein des Rudelzhausener Bürgermeisters Michael Krumbucher (l.) sowie dessen Stellvertreter Edwin Lambert aus der Heimatgemeinde Neumaiers. © Lehmann

Als Praktiker und engagierter Kommunalpolitiker hat sich Hans Neumaier im Landkreis Freising einen Namen gemacht. Nun wurde der 74-Jährige dafür ausgezeichnet.

Freising – Er hat in dramatischen Lagen einen kühlen Kopf behalten und wegweisenden Großprojekten zum Erfolg verholfen. Am Dienstag wurde nun Johann „Hans“ Neumaier aus Hebrontshausen, früherer Vize-Landrat Freisings und langjähriger Rudelzhausener Gemeinderat, mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Landrat Helmut Petz überreichte ihm die Auszeichnung im Namen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Neumaier, so wurde in Petz’ Laudatio rasch klar, habe sich die Würdigung redlich verdient. „Einen vollblütigeren Politiker habe ich nie wieder kennengelernt“, schwärmte der Landrat in Richtung des 74-Jährigen. „Du bist immer an den Leuten dran gewesen, hast dich interessiert und eingesetzt.“ Dabei habe Neumaier beeindruckendes Charisma an den Tag gelegt. „Du bist ein Paradebeispiel dafür, was man auf der einen Seite mitbringen und auf der anderen Seite ertragen muss, wenn man sich kommunalpolitisch engagiert: unbedingten Gestaltungswillen, Durchsetzungskraft und tiefe Liebe für Menschen.“

Dass Petz, der selbst erst seit 2020 im Amt ist, sich so lebhaft an die Wirkzeit von Neumaier erinnert, liegt daran, dass sich ihre Laufbahnen schon früher kreuzten: Neumaier war von 1996 bis 2008 Vize-Landrat, Petz von 1998 bis 2003 Bauamtsleiter in der Kreisbehörde.

Schicksalsschlagin der Jugend

„Ich habe mich immer als Praktiker verstanden und für die Leut’ da sein wollen“, blickte dann Hans Neumaier selbst auf sein Wirken zurück. Nicht nur in seiner Zeit im Landratsamt, sondern auch in den drei Amtsperioden als Gemeinderat „war es mir wichtig, gute Arbeit abzuliefern und Bürgeranliegen zur Geltung zu bringen“.

Neumaier, im Jahr 1948 geboren, blickt auf eine christlich geprägte Erziehung zurück. Er besuchte als Gymnasiast das Bischöfliche Knabenseminar in Regensburg, jedoch nur bis zur Mittleren Reife: Weil sein Bruder, der als Nachfolger auf dem elterlichen Hof vorgesehen war, tödlich verunglückte, wurde der junge Hans zurück in die Hallertau gerufen. Dort war es dann die Katholische Landjugend, die in ihm den Impuls für die spätere kommunalpolitische Karriere setzte, wie er erzählt: „Wir haben uns bei der KLJB immer für die Gesellschaft engagieren wollen.“ Der Leitspruch der Organisation „Sehen – Urteilen – Handeln“ sei für ihn allgemeingültig, sagt Neumaier.

In seine Amtszeit fielen zwei Hochwasser

Er habe ihn sich auch zu Herzen genommen, als es eine seiner größten Herausforderungen zu meistern galt: Beim Pfingsthochwasser im Jahr 1999 war Neumaier es, der den urlaubenden Landrat Manfred Pointner vertrat und als Katastrophenmanager funktionierte. Der passionierte Feuerwehrler ging damals persönlich den völlig durchweichten Isar-Deich zwischen Moosburg und Oberhummel ab und trommelte dann um 2 Uhr nachts sämtliche verfügbaren Kräfte zum Sandsack-Einsatz zusammen. Mit Erfolg.

Einsatzbesprechung während des Pfingsthochwassers im Jahr 1999: Vize-Landrat Hans Neumaier (2. v. l.) und weitere Beteiligte klären Minister Erwin Huber (l.) über die Lage auf. © Lehmann

„Alle, die damals mithalfen, haben ein wahres Wunder vollbracht.“ Er selbst, so betont Neumaier, sei aber nur ein kleines Rädchen unter vielen gewesen, die gesagt hätten: „Wir packen an und wir packen das!“ Dass er auch beim August-Hochwasser 2005 abermals in vorderster Verantwortung stand – Pointner war wieder im Urlaub –, habe Neumaier den Beinamen „Gummistiefel-Landrat“ eingebracht, scherzte Helmut Petz.

Mit die wertvollste Erkenntnis aus diesen dramatischen Tagen ist für Hans Neumaier, „dass der Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft Gott sei Dank noch sehr groß ist“ – und das in Zeiten, in denen man manchmal den Eindruck gewinnen könne, dass jeder nur noch auf sich selbst schaue.

Überbringer der„BSE“-Hiobsbotschaft

Nicht zu beneiden war Neumaier auch am 4. Januar 2001: als er bekannt geben musste, dass im Ampertal ein BSE-Schnelltest angeschlagen habe. Nicht nur die von Rinderwahn befallene Kuh „Elsa“, sondern letztlich die gesamte Herde musste danach gekeult werden – begleitet von 600 protestierenden Bauern.

Für eine andere Schlüsselrolle dürften Neumaier heute noch vor allem Bewohner der Hallertau dankbar sein: Er war es, der beim Thema Auer Ortsumfahrung als damaliges SPD-Mitglied den Kontakt zum Bundestagsabgeordneten Ewald Schurer herstellte. Der hatte Au davor nur vom Durchfahren während einer Autobahnsperrung gekannt. Doch dann brachte ihn Neumaier dazu, in Berlin die Weichen richtig zu stellen, damit die langersehnte Verkehrsentlastung endlich vom Bund finanziert und umgesetzt wird. Auch diese Episode erzählt Neumaier selbst betont bescheiden: „Ewald Schurer hat die meiste Arbeit geleistet für die Umgehung in Au, ich hab’ halt ein bisschen mitgeholfen.“

Spontane Vereinbarung zu Wiederaufnahme des Hopfazupf-Auftaktfests

Hans Neumaier, seines Zeichens Diplom-Sozialpädagoge, war in unzähligen Bereichen engagiert. So bekleidete er etwa eine Führungsrolle im Wasserzweckverband Hallertau, außerdem war er 1990 in Rudelzhausen Mitbegründer der „Bürgerliste“ und des kostenlosen Mediums „Schimmelbote“, das das amtierende Rathaus „auf Trab hielt“, wie Helmut Petz es formulierte.

Eine für Hans Neumaier bedauernswerte Anekdote fand bei der Würdigung am Dienstag ebenfalls Gehör: Er erzählte, wie schön das traditionelle Fest zum Auftakt der Hopfazupf stets gewesen sei, das zu seiner Amtszeit noch das Landratsamt organisiert hatte – Jahr für Jahr auf einem anderen Hof. „Kaum war ich weg vom Fenster, hatte Landrat Schwaiger nichts Besseres zu tun, als diese Geschichte einzustellen.“ Dabei hätten das letzte Event rund 2000 Leute besucht. Helmut Petz nahm das als Steilvorlage: „Wir brauchen einen, der das reaktiviert. Hättest du Interesse?“ Da musste Hans Neumaier nicht lange überlegen: „Ja klar, das mach’ ma. Entschieden!“

