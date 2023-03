Streik bei Bus und Bahn trifft Schulen hart - Leitungen entscheiden sich zu kompromisslosen Schritten

Teilen

Der für Montag angekündigte Streik bei Bus und Bahn hat große Auswirkungen auf den Schulalltag. Die Rektoren haben sich zu konsequenten Schritten entschieden.

Auf einigen Regionalbuslinien geht am Montag nichts mehr – oder nur wenig. Auf dem Freisinger Busbahnhof könnte es dann so beschaulich zugehen wie hier. © Lehmann

Landkreis Freising – Schulaufgaben werden verschoben, Klassenfahrten müssen umorganisiert werden, Austauschschüler kommen früher als geplant: Der angekündigte Streik im Öffentlichen Nahverkehr hat erhebliche Auswirkungen auf den Schulalltag am Montag. Eine fundamentale Frage dazu beantworten die Entscheidungsträger an den Schulen im Landkreis auf unterschiedliche Art und Weise: Präsenz- oder Distanzunterricht?

An der FOS/BOS Freising hat sich die Leitung nach interner Beratung zu einem kompromisslosen Schritt entschlossen: „Wir gehen komplett in den Distanzunterricht“, berichtet Direktorin Roswitha Stichlmeyr. Man habe auch kurz in Erwägung gezogen, hybrid zu unterrichten, also in Präsenz und digital, das aber verworfen. Zwar kämen auch Schüler mit Bussen, viele aber nutzten doch die Bahn, die am Montag wohl komplett ausfalle.

Schüler erfahren über Lautsprecher vom Distanzunterricht

Um ein „Hin und her“ zu vermeiden, unterrichte man alle digital. „Die Schülerinnen und Schüler haben die entsprechenden Geräte, und das Ganze funktioniert auch“, sagt die Schulleiterin. Das habe man zu Beginn des Schuljahrs getestet. Das sei seit Corona „nicht eingerostet“, wie Stichlmeyer versichert. Sie sieht den zwangsweisen digitalen Montag auch als guten Test für andere potenzielle Notfälle wie etwa Sturmtage.

Roswitha Stichlmeyr setzt in der FOS/BOS Freising voll auf Distanzunterricht. © Lehmann

Vom Distanzunterricht erfuhren die Schüler schon am Freitag per Lautsprecher-Durchsage. Dann wurde die Neuigkeit ins Netz gestellt, die Schüler wurden per Nachricht aufs Smartphone informiert. „Jeder hat bei uns ja sein Stundenplan-Programm auf dem Handy. So können wir auch Nachrichten verschicken und erreichen alle sehr schnell.“

Eltern bleibt genügend Zeit für alternative Beförderungsmöglichkeiten

Gerd Neubert, Leiter der Imma-Mack-Realschule in Eching, hat am Freitagvormittag einen Brief an die Eltern verschickt. Die Botschaft: Auch der Unterricht an Montag findet komplett in Präsenz statt. „Die Informationen zum Streik sind so rechtzeitig bekommen, dass sie genügend Zeit haben, sich eine alternative Beförderungsmöglichkeit zu überlegen“, begründet er seine Entscheidung. Die Bildung von Fahrgemeinschaften sei zum Beispiel eine sehr gute Lösung.

Natürlich könne es immer Einzelfälle geben, dass Schüler nicht privat befördert werden könnten, räumt Neubert ein. „Deshalb wird auch kein Kind mit Strafen überzogen. Ich wünsche mir aber schon, dass uns die Eltern unterstützen. In solchen Situationen müssen alle zusammenhalten.“ Die Entscheidung für den Präsenzunterricht sei auch eine Entscheidung für die Eltern, die im Falle von Homeschooling eine Form von Betreuung für ihre Kinder organisieren müssten.

Dom-Gymnasium trifft es „besonders hart“

Auch das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn geht diesen Weg. „Viele Schüler wohnen sehr schulnah“, meinte OMG-Leiter Stefan Bäumel. Den Präsenzunterricht beizubehalten, sei insgesamt unkomplizierter.

„Besonders hart“ trifft der Streik das Domgymnasium, wie es Schulleiter Manfred Röder ausdrückt. Denn seine Schule ist just an diesem Montag noch mit zwei Besonderheiten konfrontiert. „Zum einen ist seit Langem eine Fahrt der siebten Klassen nach Regensburg geplant, die mit dem Zug stattfinden sollte. Zum anderen erwarten wir am Montagmorgen Gäste aus Frankreich und Griechenland im Rahmen unseres Schüleraustauschprogramms.“

Griechische Schüler kommen 24 Stunden früher

Das Direktorat legte ein starkes Krisenmanagement an den Tag. Für die Fahrt nach Regensburg wurde ein Busunternehmen gefunden. „Da haben wir zum Glück rechtzeitig den Finger gehoben“, sagt Röder. „Sollten Mehrkosten entstehen, geht das nicht zu Lasten der Kinder, sondern dann übernimmt das unser Förderverein in Absprache mit dem Elternbeirat.“

Die griechischen Gäste wiederum haben ihren Flug von Sonntag, wo am Airport bereits gestreikt wird, umgebucht und kommen jetzt bereits 24 Stunden früher an. Alle Freisinger Eltern, bei denen Kinder untergebracht werden, wissen bereits bescheid. Die französischen Kinder sollten es ebenfalls nach Freising schaffen, weil sie am Sonntag anrücken – bevor die Züge lahmgelegt werden. Röder sagt: „Sie können eigentlich nur von Streiks im eigenen Land aufgehalten werden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine wegweisende Entscheidung hat der Schulleiter im Sinne der Dom-Gymnasiasten getroffen, die mit der S-Bahn kommen und vielleicht aufgehalten werden: „Zum Zwecke der Planungssicherheit wurden alle Schulaufgaben, die am Montag angesetzt waren, verschoben.“ Mit einer Ausnahme: Eine Prüfung der Q 12 bleibt bestehen. „Die können wir nicht verschieben, weil das sonst mit der Terminplanung für das Abitur kollidiert“, betont Röder. Für die Absolventen endet der reguläre Unterricht nämlich bereits Ende der kommenden Woche.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Neun Linien sind von den Einschränkungen betroffen

Der öffentliche Verkehr wird vom Streik am Montag voraussichtlich stark betroffen sein, teilt auch das Landratsamt Freising mit. „Es ist auch in Teilen des Freisinger Regionalbusverkehrs mit massiven Einschränkungen bis hin zum Entfall von Fahrten zu rechnen“, informiert Susanne Zottmann, persönliche Referentin des Landrats. Am Freitag waren Beeinträchtigungen auf diesen Regionalbuslinien im Landkreis bekannt:

511 (Erding - Freising)

680 (Hagsdorf/Sixthaselbach - Moosburg)

681 (Au - Moosburg).

682 (Leitersdorf - Moosburg)

683 (Mainburg - Moosburg).

684 (Tegernbach - Moosburg)

691 (Freising - Neufahrn)

693 (Hohenkammer - Lohhof)

698 (Ortsverkehr Hallbergmoos)

Auch der Schülerverkehr werde beeinträchtigt sein – betroffenen Schulen wurden informiert. Die Kreisbehörde rät, „sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die Medien und die elektronischen Fahrplanauskünfte (MVV-App) über den aktuellen Stand zu informieren“.