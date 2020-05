Wieder Einbruch in eine Freisinger Kirche: Unbekannte dringen in Gotteshaus ein

Binnen weniger Stunden ist zum zweiten Mal eine Freisinger Kirche Opfer von Einbrechern geworden. Gibt es zwischen beiden Fällen einen Zusammenhang?

In die Friedhofskirche St. Maria an der Kammergasse in Freising wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen. Das teilte die Polizei Freising mit. Laut der Ermittler brachen der oder die Täter eine Zugangstüre auf. Entwendet wurde offenbar nichts, der angerichtete Sachschaden beträgt allerdings rund 5000 Euro. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Vöttinger Kirche steht, kann die Polizei noch nicht sicher sagen. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Wie berichtet, sind bereits am Wochenende Unbekannte in die Vöttinger Kirche eingebrochen. Der oder die Täter zerschlugen in der Nacht zum Sonntag eine Fensterscheibe, stiegen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld. Entwendet wurde ein niedriger zweistelliger Euro-Betrag, wie die Polizei berichtet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu beiden Vorfällen erbittet die Polizeiinspektion Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

Lesen Sie auch: Corona: Nadelöhre in Innenstadt machen Mindestabstände unmöglich. Bunter Strauß Drogen im Gepäck: Polizei schnappt flüchtenden Dealer (19) am Skaterplatz.