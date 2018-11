B 13: Die Arbeiten gehen an Fahrenzhausens Großbaustelle weiter - und die Staus

Fahrenzhausens Großbaustelle geht in die nächste Runde. Der Gemeinderat schickte weitere Bauabschnitte der B13-Sanierung auf den Weg.

Fahrenzhausen – Seinen Segen gab der Gemeinderat in Fahrenzhausen für einen weiteren Bauabschnitt bei der Sanierung der B 13. Das Staatliche Bauamt plant ab dem Frühjahr 2019 den zweiten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen, wozu noch heuer die Ausschreibungen für die anstehenden Arbeiten getätigt und die Aufträge vergeben werden müssen. An Bürgermeister Heinrich Stadlbauer war es, die Vorhaben im Einzelnen dem Gemeinderat nahezubringen.

Bis zur 1000-Jahrfeier der Gemeinde sollen die Bauarbeiten fertig sein

Ein wichtiger Punkt im Zuge dieser Maßnahme sei die Sanierung der Amperbrücke, die wohl von April bis September dauern dürfte und für Lkw in dieser Zeitspanne gesperrt werden müsse. Der Pkw-Verkehr werde in dieser Zeit per Ampelschaltung nur einspurig über die Brücke geführt. Fußgänger können die Brücke ohne Einschränkungen überqueren. Mit den geplanten Straßenbauarbeiten will man im März 2019 beginnen und bis zur 1000-Jahrfeier der Gemeinde Fahrenzhausen 2020 im Dezember 2019 fertig sein.

Um den Anliegerverkehr soweit wie möglich aufrechtzuerhalten, sind vier Bauphasen geplant, sagte der Gemeindechef. Während die Ampel am Rathaus an derselben Stelle verbleibt, wird die in der Ortsmitte von Unterbruck an einem eigenen Masten befestigt und von der Straßenlampe entfernt. Diese Kosten trägt die Bunderepublik Deutschland, sagte Heinrich Stadlbauer.

Kritik an Planungen: „Das ist schon bitter und sehr enttäuschend“

Falls Leiteinrichtungen für Blinde an den Ampelquerungen eingebaut werden, trägt die Gemeinde allerdings die Kosten. Das können unter anderem Pflastersteine im Gehweg sein. Der Gemeinderat segnete diese Planungen ab, wohlwissend und vom Bauamtsleiter Tomislav Skaric auch noch darauf hingewiesen, dass man als Gemeinde „nicht viel Einfluss“ auf die Planungen habe. Auch 2. Bürgermeister Andreas Karl zeigte sich enttäuscht. Man habe im Gremium „viele Stunden“ investiert, um bei den Planungen mitzuwirken, „aber das hat nichts gebracht. Das ist schon bitter und sehr enttäuschend“.

In einem weiteren Beschluss sprachen sich die Räte für ein Pflaster statt einer Teerung für die anzulegenden Geh- und Radwege aus. Mehrkosten: rund 100 000 Euro. Und schließlich sollen auch die drei Bushäuschen an der B 13 einheitlich gestaltet werden, die im dritten Bauabschnitt fällig werden. „Es soll ein städtebaulich sinnvoller Gestaltungsvorschlag für alle drei Bushäuschen entlang der B 13 erarbeitet werden“, heißt es im Beschluss, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedete.

Heinz Mettig