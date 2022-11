Bei Christkindlmarkt in Fahrenzhausen war (fast) alles selbstgemacht

Premiere: Susanne Hartmann (l.) eröffnete zum ersten Mal den Adventsmarkt in Fahrenzhausen. © Fischer

Der Adventsmarkt in Fahrenzhausen lockte an die 1000 Menschen an. Die Organisatoren zeigten sich überwältigt vom Andrang.

Fahrenzhausen – Er zählt wohl zu den schönsten Adventsmärkten weit und breit. Und auch zu denen mit den meisten Besuchern. Gerade heuer wurde der Fahrenzhausener Adventsmarkt seinem guten Ruf, vorweihnachtliche Inspiration und atmosphärische Einstimmung auf das Fest der Feste zu sein, gerecht. Nach zwei Jahren Zwangspause lockte der Markt über 1000 Besucher an. Mitten im Getümmel: die neue Bürgermeisterin Susanne Hartmann – sichtlich begeistert davon, was an den Ständen und ringsherum so los war.

Sie war am Samstag noch lange dageblieben, nachdem sie den Markt, begleitet von einem Bläserensemble, gegen 15 Uhr offiziell eröffnet hatte. 21 Stände waren es heuer – bestückt und betrieben von örtlichen Vereinen und privaten Anbietern. Die sorgten für jede Menge kulinarische Schmankerl. Neben Glühwein gab es etwa Waffeln, Flammbrote und Gulaschsuppe. Wer auf der Suche nach Geschenkideen für Weihnachten war, der war an den Ständen mit Schmuck, Mützen und Hauben gut aufgehoben. Das beste daran: Nahezu alles war hier selbstgemacht und stammte aus der Region.

Mehr als 1000 Menschen fanden am vergangenen Wochenende den Weg zum Weihnachts markt und genossen die vorweihnachtliche Stimmung. © Fischer

Aber der Adventsmarkt hatte noch viel mehr zu bieten. Während sich draußen an der Hüttenstraße hunderte von Besuchern tummelten, wurden Schnäppchenjäger in der nahegelegen Mehrzweckhalle fündig. Etwa beim Skibasar des Skiclubs Kammerberg oder beim Spielzeug-Basar der Nachbarschaftshilfe Fahrenzhausen. Bei Letzterem bekamen nicht nur die Kinder große Augen.

Apropos: Das Kinderkino im Musikraum am Samstag war gesteckt voll. Es lief der Weihnachtsfilm von „Tom & Jerry“. Federführend war hier der Jugendtreff. Auch Leseratten kamen auf ihre Kosten. Die Bücherausstellung in der neuen Aula war an beiden Tagen gut besucht. Gleiches galt für das Standkonzert der Haimhauser Dorfmusik, die am Sonntagabend an der Hüttenstraße Weihnachtslieder zum Besten gab. Blieben noch der Madlverein und die Vhs mit ihrem Markt-Café und einem Infostand zu nennen. Beides hatte regen Zulauf.

Stöbern, lesen, kaufen: Mit Lesestoff konnten sich die Gäste in der Schulaula versorgen. © Fischer

Kaum zu glauben, was und wie viel da heuer los war. Die Verwaltung, der Bauhof, die beteiligten Vereine und Institutionen haben ganze Arbeit geleistet. Das fand auch Hartmann, die in der Bürgerversammlung allen Beteiligten für ihren Einsatz dankte. „Es war ein wunderschönes Wochenende“, sagte die Rathauschefin.

Der stellvertretende Bauhofleiter Franz Bauer, eine der treibenden Kräfte beim Adventsmarkt, sieht es so: „Das war heuer Wahnsinn, vom Zulauf her – das ganze Paket hat gepasst.“ An der Organisation und der Durchführung waren über 50 Leute beteiligt.