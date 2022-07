„Bereit, von ursprünglichem Entwurf abzuweichen“: Neues Rathaus in Fahrenzhausen soll nachhaltiger werden

Das alte Rathaus hat demnächst ausgedient. © Fuchs

Der Neubau des Fahrenzhausener Rathauses hatte in der Vergangenheit für hitzige Debatten im Gemeinderat gesorgt. Nun ist man auf einem guten Weg.

Fahrenzhausen – Das geplante neue Fahrenzhausener Rathaus spaltete in den vergangenen Monaten die Gemüter im Gemeinderat. Bereits im Jahr 2020 war die Entscheidung für einen Neubau gefallen. Vom Siegerentwurf, der vor einigen Monaten vorgestellt worden war, waren die Gemeinderäte jedoch nicht sonderlich begeistert. Besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit sollte mehr in den Fokus rücken.

Neue energetische Standards gewünscht

Ende Juni waren der Zweiter Bürgermeister Andreas Karl sowie die beiden Gemeinderätinnen Annemarie Guttner (FWG) und Yvonne Mößmer (FBL) zu einem Beratungstermin in die Bayerische Architektenkammer nach München gefahren. Dort setzten sie sich erneut mit den Architekten an einen Tisch: „Es wurden uns verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie man mit dem neuen architektonischen Entwurf des Rathauses die neuen energetischen Standards erreichen kann“, berichtete Andreas Karl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Uns wurde außerdem mitgeteilt, dass uns vor allem ab 2023 neue Förderstandards und Programme aus dem Bereich des klimafreundlichen Bauens zugutekommen könnten.“

Um den ursprünglichen Entwurf des Architekturbüros nachhaltiger zu gestalten, schlugen die Architekten einen Nachhaltigkeitskoordinator vor. „Dieser würde dann unseren Grundentwurf so überarbeiten, dass das Bauvorhaben sich für mögliche Förderprogramme eignet“, berichtete Karl im Gemeinderat von den Überlegungen.

Gespräch sorgte für „Gänsehaut“

Gegenüber dem planenden Architekten hätte die Abordnung aus Fahrenzhausen erneut die positiven Aspekte des Entwurfs hervorgehoben. „Seitens unseres Architekten und seinen Mitarbeitern wurde eine absolut positive Bereitschaft signalisiert, gemeinsam den Weg der Nachhaltigkeit und Zertifizierung zu gehen“, betonte der stellvertretende Bürgermeister, „Das Architekturbüro ist bereit, von seinem ursprünglichen Entwurf abzuweichen.“

Yvonne Mößmer beschrieb das Gespräch als „überraschend positiv“, sie habe zeitweise sogar „Gänsehaut“ gehabt, weil es so ein „toller Termin“ gewesen sei. Das Gemeinderatsgremium einigte sich darauf, Ende Juli im Arbeitskreis Rathaus einen Kriterienkatalog zu erarbeiten. Dieser soll den Gemeinderäten nach der Sommerpause, in der Sitzung im September, vorgestellt werden.

Pascale Fuchs

