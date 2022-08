Bürgermeisterwahl Fahrenzhausen: Alexandra Karl (Grüne) will „gemeinsam Zukunft gestalten“

Von: Andreas Beschorner

Alles im Blick: Alexandra Karls Lieblingsplatz in Fahrenzhausen ist der Kirchberg in Weng. „Dieser Ort begleitet mich seit meiner Kindheit“, sagt die 50-Jährige. © Lehmann

Am 25. September wird in Fahrenzhausen ein neuer Bürgermeister gewählt. In Interviews stellt das FT die Kandidaten vor. Heute: Alexandra Karl (Grüne).

Fahrenzhausen – Am 25. September wird in Fahrenzhausen ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten gehen ins Rennen. In Interviews stellt das FT sie vor, die Reihenfolge wurde ausgelost. Den Anfang macht Alexandra Karl (Grüne).

Frau Karl, warum wollen Sie Bürgermeisterin werden? Was reizt Sie an dem Amt?

Die Möglichkeit, vor Ort in unserer Gemeinde etwas zu bewegen und zu gestalten und für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger eine Ansprechpartnerin zu sein.

Und was reizt Sie besonders an Fahrenzhausen?

Es ist mein Zuhause, man kennt und schätzt sich. Fahrenzhausen hat sehr viel Potenzial. Wir haben hier sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger mit guten Ideen, die man gemeinsam verwirklichen kann.

Sie sind vor Ort bisher nicht politisch tätig. Wie bereiten Sie sich auf das Amt vor?

Ich war immer schon politisch interessiert und habe mich über die Entwicklungen in der Gemeinde informiert. Als Juristin, Betriebswirtin und Verwaltungsleiterin verfüge ich über eine gute Basis, mich in die Sachverhalte schnell einzuarbeiten. Ich führe viele Gespräche, um mir einen Überblick über die kommunalpolitischen und verwaltungsrelevanten Themen zu verschaffen.

In Fahrenzhausen gibt es keinen „grünen“ Ortsverband. Ist das ein Nachteil?

Ich sehe das nicht als Nachteil. Unterstützt werde ich im Wahlkampf von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Ort mit und ohne Parteibuch. Auf der Kommunalebene sollte Parteipolitik ohnehin keine Rolle spielen. Hier geht es darum, die besten Lösungen für die Herausforderungen vor Ort zu finden.

Welche drei Projekte und Ziele stehen ganz oben auf Ihrer Agenda?

Senioren mit ihren Belangen: Betreutes Wohnen und stationäre Pflege, Mehrgenerationenmodell. Die Turnhallensituation: Die aktuelle Halle ist an der Kapazitätsgrenze. Für eine Nutzung als Veranstaltungsort bietet sie keine optimalen Bedingungen. Und die Ortsmitte: Rathausneubau – und damit verbunden – die Schaffung einer Ortsmitte, die auch Begegnungsort für die Bürgerinnen und Bürger sein wird.

Gibt es ein Themengebiet, das Sie als Bürgermeisterin neu anpacken würden?

Attraktivität der Gemeinde im Hinblick auf Begegnungsmöglichkeiten, Naherholungswert für die Bürgerinnen und Bürger steigern.

Die Verwaltung im Rathaus arbeitet am Limit - und teilweise über dem Limit. Wie sieht Ihr Rezept da aus?

Ich möchte mir zunächst selbst einen Überblick über die Situation verschaffen. Neben der zu verbessernden Raumsituation – Stichwort Rathausneubau – möchte ich mich mit allen Mitarbeitenden zusammensetzen, ihnen zuhören und mit ihnen gemeinsam Lösungen mit einem echten Mehrwert für alle erarbeiten. Mir ist wichtig, dass jede/r Freude an der Arbeit hat und man seinen Bereich selbstständig verantwortet.

Was wäre Ihr Motto, sollten Sie Bürgermeisterin werden?

Gemeinsam Zukunft gestalten.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Gemeinde Fahrenzhausen – abgesehen vom Chefsessel im Rathaus?

Die Georgshöhe beziehungsweise der Kirchberg in Weng: Hier sieht man über das Ampertal. Dieser Ort begleitet mich seit meiner Kindheit.

Vervollständigen Sie bitte den folgenden Satz: Ich bin die richtige Gemeindechefin für Fahrenzhausen, weil. . .

. . . ich mich mit meinem Wissen, meiner Erfahrung und mit Herz für die Gemeindebürgerinnen und -bürger einsetzen werde.

