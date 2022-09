„Vision“ von einem „Haus der Begegnung“: Bürgermeisterkandidatin Hartmann präsentiert Ideen für Fahrenzhausen

Von: Andreas Beschorner

Knapp 30 Zuhörer kamen zur Wahlkampfveranstaltung von Susanne Hartmann in den Fischerwirt in Großeisenbach. © Beschorner

Der Wahlkampf hat begonnen: Susanne Hartmann, Kandidatin der FWE, präsentierte in Großeisenbach ihre Ideen für Fahrenzhausen - darunter auch eine „Vision“.

Großeisenbach – „Offen, ehrlich und zugänglich“ sei sie, außerdem „evangelisch und eine rheinische Frohnatur“. So hat sich die FDP-Politikerin Susanne Hartmann, die sich für die Freie Wähler Einigkeit (FWE) in Fahrenzhausen um den Chefsessel im Rathaus bemüht, am Donnerstag selbst charakterisiert. Und dann war da noch „eine tolle Idee“, die die 59-jährige Kandidatin aus Hohenkammer bei der Wahlkampfveranstaltung im Fischerwirt zu Großeisenbach vor knapp 30 Zuhörern verkündete.

„Bürger sollen sehen, dass endlich was passiert“

14 Jahre im Gemeinderat Hohenkammer, vor acht und vor zwei Jahren schon Bürgermeisterkandidatin in ihrer Heimatgemeinde, seit 2020 im Kreistag: Das zählte Hartmann auf, um ihre politische Erfahrung in die Waagschale zu werfen. Und würde sie am 25. September zur Bürgermeisterin gewählt werden, würde sie als erstes mit dem Gemeinderat und den Ortssprechern in Klausur gehen, die Prioritäten festlegen und die ersten Projekte schnell anpacken. Denn: „Die Bürger sollen sehen, dass was vorangeht, dass endlich was passiert und der lange Stillstand vorbei ist“, so Hartmann.

Und noch etwas würde sie sofort anpacken: In der Verwaltung, so ihre Erfahrung, seien „manche verängstigt worden in den letzten Jahren“. Sie werde den Mitarbeitern im Rathaus wieder mehr Verantwortung übertragen, ihnen Vertrauen einflößen, sich „mit breiter Brust“ vor sie stellen. Da sei es fast schon „ein Glück“, dass sie aus Hohenkammer komme, weil sie deshalb „frei arbeiten“ könne, „frischen Wind“ ins Rathaus bringe und „eine Bürgermeisterin für alle“ sei.

Dann verriet Hartmann noch eine Idee, „eine Vision“, die sich nach einem Besuch in einer Demenz-WG in Jarzt verfestigt habe: Weil einerseits „wir alle nicht jünger werden“, andererseits Kinder und Jugendliche, wenn sie in weiterführende Schulen gehen, oft zu Schlüsselkindern würden, schwebt ihr ein „Haus der Begegnung“ vor. Im Klartext: Schüler gehen nach der Schule dorthin, bekommen Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung – und zwar von „rüstigen und aktiven Senioren“, die Lust darauf hätten und gleichzeitig von der Jugend lernen könnten, wie Smartphones und Internet funktionieren. Im Hauptort Fahrenzhausen könnte so eine Einrichtung im bald ehemaligen Rathaus untergebracht werden, das Konzept sollte aber auch in den Ortsteilen funktionieren, wo es Schützen- und Sportheime gibt.

Rathausneubau ist ein „Must-have“

Der Rathausneubau war denn auch ein Thema, das in der Fragerunde angesprochen wurde: „Um die Diskussion um den Rathausneubau beneide ich mich auch nicht“, gab Hartmann zu. Zugleich versicherte sie aber, dass sie „ganz strikt“ sei, wenn es darum gehe, Dinge, die sie anfange, auch zu Ende zu führen. Ihr Fazit: Das neue Fahrenzhausener Rathaus müsse schnellstmöglich errichtet werden, sei „ein Must-have“. Was die Gestaltung der Ortsmitte angehe, sei Transparenz gefragt. Im Klartext: Nicht sie und der Gemeinderat entscheiden, sondern die Bürger.

Ob sie für vier oder sechs Jahre antrete, wollte man noch wissen. Das werde sie nach zwei Jahren und einer Zwischenbilanz zusammen mit dem Gemeinderat entscheiden, so Hartmann. Und dann meldete sich ihr Handy. Der Klingelton? Die Titelmelodie der „Miss Marple“-Filme.

