Fahrenzhausen mit „grünen“ Themen voranbringen: Bürgermeisterkandidatin Karl stellt Pläne vor

Von: Andreas Beschorner

Rund 50 Interessierte kamen zur Alexandra Karls Wahlkampfveranstaltung in den Fischerwirt in Großeisenbach. © Beschorner

Wahlkampf in Fahrenzhausen: Bürgermeisterkandidatin Alexandra Karl (Grüne) erklärte den Bürgern beim Fischerwirt in Großeisenbach, woraus sie ihren Fokus legen möchte.

Großeisenbach – Der Abwehrkampf gegen die dritte Startbahn und die Energiewende sind Markenzeichen „grüner“ Politik – und waren deshalb auch Hauptthemen bei der Wahlkampfveranstaltung von Alexandra Karl am Mittwochabend, als die Grünen-Bürgermeisterkandidatin aus und für Fahrenzhausen im Fischerwirt zu Großeisenbach nicht nur rund 50 interessierte Zuhörer, sondern mit Christian Magerl und Johannes Becher auch zwei prominente Unterstützer begrüßen konnte.

Startbahn als „Gefahr“ für Fahrenzhausen

Dass die Startbahn noch immer im Landesentwicklungsprogramm als Ziel stehe, sei „eine Gefahr“, so Karl in ihrer Vorrede. Gerade auch für Fahrenzhausen. Denn würde die dritte Runway doch gebaut, wären Großeisenbach und überhaupt die Gemeinde Fahrenzhausen die mit am stärksten betroffenen Orte in der Region. Das bestätigte der frühere Grünen-Landtagsabgeordnete und jetzige Sprecher des Aktionsbündnisses Aufgemuckt, Christian Magerl. Schon vor dem durch Corona bedingten „Absturz“ der Passagier- und Flugbewegungszahlen sei der Bedarf für eine weitere Startbahn nie nachgewiesen worden – und das werde auch so bleiben. Weniger Geschäftsreisen, ein ICE-Sprinter von München nach Köln über den Frankfurter Flughafen, die Einstellung von Flügen nach Nürnberg: „Alles sieht nach Umbruch aus.“ Dennoch, so kritisierte und warnte Magerl, hielten vor allem CSU und FDP, aber auch die FMG an der dritten Bahn fest. Und das, so ergänzte der jetzige Landtagsabgeordnete der Grünen, Johannes Becher, sei kein Klimaschutz. Für die Grünen sei klar: „Das Baurecht muss weg.“

Becher war gekommen, um über die Energiewende und das, was die Kommunen dazu beitragen können, zu sprechen. Nämlich: Vorbild und Motor sein, die Steuerung übernehmen. Auch in Fahrenzhausen, obwohl man in der Gemeinde bereits 197 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien gewinne – unter anderem dank des Windrads bei Kammerberg. Den Bau von Windrädern und Freiflächen-PV-Anlagen könne eine Kommune steuern, für Maßnahmen zur Wärmedämmung kleine oder größere kommunale Förderprogramme auflegen, Carsharing und Job-Radl für die Mitarbeiter anbieten – und und und. „Alles nur Anregungen“, so Becher. Dafür müsse aber am Steuerrad einer Kommune jemand sitzen, der das auch wirklich wolle und könne. Alexandra Karl eben.

Viele Themen, um sich einzubringen

Die berichtete von ihren „Bankerlgesprächen“, dass den Bürgern Rad- und Gehwege, überhaupt Mobilität sehr wichtig seien. Ihr sei wichtig, dass solche „wertigen Gespräche“ mit den Bürgern auch dann stattfinden, wenn sie zur Bürgermeisterin gewählt werde. Denn: „Fahrenzhausen ist eine tolle Gemeinde mit tollen Menschen, die sich einbringen wollen.“

Und es gibt viele Themen, um sich einzubringen: der Rathausneubau, den Karl endlich voranbringen möchte, die teils dringend notwendige Sanierung von Straßen, die Hochwasserfreilegung oder auch Kitas. Da seien 16 Millionen Euro Rücklagen schnell weg, so Karl, zumal seit Corona die Einnahmen „auch nicht mehr so sprudeln“. Umso wichtiger sei es, bei der Energieversorgung autark zu sein. Ohne dritte Startbahn.

