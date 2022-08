Bürgermeisterwahl Fahrenzhausen: Günter Fuchs (CSU) will alle Altersgruppen mitnehmen - „Pack ma’s o!“

Von: Andreas Beschorner

Will von Peters- nach Fahrenzhausen: Für ein Foto an seinem Lieblingsplatz hat sich Günter Fuchs (CSU) das Fahrenzhausener Rathaus ausgesucht. Abgesehen davon mag er auch die Amperauen gerne. Foto: Lehmann © Lehmann

Am 25. September wird in Fahrenzhausen ein neuer Bürgermeister gewählt. In Interviews stellt das FT die Kandidaten vor. Heute: Günter Fuchs (CSU).

Fahrenzhausen – Am 25. September wird in Fahrenzhausen ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten gehen ins Rennen. In Interviews stellt das Freisinger Tagblatt sie vor, die Reihenfolge wurde ausgelost. Heute: Günter Fuchs von den Christsozialen.

Herr Fuchs, warum wollen Sie Bürgermeister werden? Was reizt Sie an dem Amt?

Die Möglichkeit zu gestalten und nicht nur zu verwalten.

Und was reizt Sie besonders an Fahrenzhausen?

Bei den wichtigen Themen herrscht Einigkeit im Gemeinderat zum Wohle einer guten Weiterentwicklung der Gemeinde. Bei der Umsetzung sehe ich für mich ein großes Potenzial, mich mit meiner Verwaltungserfahrung einzubringen.

Sie sind vor Ort bisher nicht politisch tätig. Wie bereiten Sie sich auf das Amt vor?

Zu Beginn gab es bereits Gespräche mit vielen Gemeinderäten. Im nächsten Schritt werde ich nun den persönlichen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Hierfür plane ich in allen Ortsteilen einen Informationsstand und Telefonsprechstunden.

Fahrenzhausen ist eine Hochburg im Startbahn-Abwehrkampf. Ist das ein Problem für einen CSU-Kandidaten?

Nein, denn auch die Gemeinde Petershausen (dort war Fuchs von 2008 bis 2014 Bürgermeister und ist nach wie vor Gemeinderat, Anm. d. Red.) hat sich fraktionsübergreifend klar gegen eine dritte Startbahn gestellt. Daran hat sich auch in der Zwischenzeit nichts geändert. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen vielmehr den fehlenden Nutzen beziehungsweise die fehlende Notwendigkeit einer dritten Startbahn.

Welche drei Projekte und Ziele stehen ganz oben auf Ihrer Agenda?

Sicherstellung der Betreuung in den Kindertagesstätten, Planung und Aufbau der Ganztagesbetreuung in der Grundschule (bis 2026) und effektive Gemeindeverwaltung durch ein Rathaus.

Gibt es ein Themengebiet, das Sie als Bürgermeister neu anpacken würden?

Es ist mir ein Anliegen, Fahrenzhausen auch in Zukunft für alle Altersgruppen attraktiv zu gestalten. Deshalb könnte ich mir ein Projekt für Seniorengerechtes Wohnen sowie ein neues Jugendzentrum sehr gut vorstellen.

Die Verwaltung im Rathaus arbeitet am Limit – und teilweise über dem Limit. Wie sieht Ihr Rezept da aus?

Die Verwaltung muss effektiv, das heißt an einem Ort, gebündelt werden. Um kurze Entscheidungswege zu haben, muss ein Teil Entscheidungsverantwortung auf Mitarbeiter delegiert werden. Das hierzu notwendige Vertrauen in die Mitarbeiter ist von meiner Seite gegeben.

Was wäre Ihr Motto, sollten Sie Bürgermeister werden?

Pack ma’s o!

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Gemeinde Fahrenzhausen – abgesehen vom Chefsessel im Rathaus?

Mein Lieblingsplatz in der Gemeinde Fahrenzhausen sind die Amperauen.

Vervollständigen Sie bitte den folgenden Satz: Ich bin der richtige Gemeindechef für Fahrenzhausen, weil. . .

. . .ich die notwendige Erfahrung – sowohl als Kommunalpolitiker wie auch in der Verwaltung – habe und damit die besten Voraussetzungen als Bürgermeister mitbringe. Bürgermeister zu sein, bedeutet für mich außerdem, immer ein offenes Ohr für die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger zu haben und dafür zu sorgen, dass Fahrenzhausen ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen und gerne zu Hause sind.

