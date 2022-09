Bürgermeisterwahl Fahrenzhausen: Susanne Hartmann (FDP/FWE) will „neuen Schwung von außen“ reinbringen

Von: Andreas Beschorner

Genießt die Ampertalgemeinde: Das Schreinerkreuz zwischen Bärnau und Jarzt hat es Susanne Hartmann angetan. Bei Föhn scheinen die Alpen zum Greifen nah. © Lehmann

Am 25. September wird in Fahrenzhausen ein neuer Bürgermeister gewählt. In Interviews stellt das FT die Kandidaten vor. Zum Abschluss: Susanne Hartmann (FDP/FWE).

Fahrenzhausen – Am 25. September wird in Fahrenzhausen ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten gehen ins Rennen. In Interview stellt das Freisinger Tagblatt sie vor, die Reihenfolge wurde ausgelost. Heute: Susanne Hartmann für die Freie Wählergruppe Einigkeit.

Frau Hartmann, warum wollen Sie Bürgermeisterin werden? Was reizt Sie an dem Amt?

Das Amt bietet einen enormen Gestaltungsspielraum für das Zusammenleben vor Ort. Diesen Spielraum gilt es zu nutzen, um uns auf die anstehenden Herausforderungen mit steigenden Lebenshaltungskosten, Energieknappheit und Klimawandel einzustellen. Das wird uns dann gelingen, wenn wir uns auf unsere lokalen Stärken besinnen und gemeinsam mit Gemeinderat, Verwaltung, Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern tragfähige Lösungen umsetzen.

Und was reizt Sie besonders an Fahrenzhausen?

In der Gemeinde gibt es viele spannende Projekte, die zum Teil bereits beschlossen sind und zügig umgesetzt werden müssen, zum Beispiel das neue Rathaus, Bau von Sport-und Mehrzweckhalle sowie soziales bzw. betreutes Wohnen und Ganztagskinderbetreuung. Bei meinen Vorstellungsterminen sind mir sofort die Geschlossenheit, das Engagement und das breite Fachwissen der Mitglieder des Gemeinderates aufgefallen. Das spornt mich zusätzlich an, gemeinsam mit einem solchen Team die vor uns liegenden Aufgaben nach Prioritätenliste abzuarbeiten.

Sie sind vor Ort bisher nicht politisch tätig. Wie bereiten Sie sich auf das Amt vor?

Ich habe meine politischen Schwerpunkte aus 14 Jahren Gemeinderatsarbeit in Hohenkammer mit denen von FWE, FDP und anderen Gruppierungen von Fahrenzhausen nebeneinandergelegt. Hier gibt es eine fast hundertprozentige Übereinstimmung, beginnend mit haushaltspolitischer Vernunft, bei notwendigen Investitionen für Jung und Alt, bis hin zum Nein zur 3. Startbahn. Darüber hinaus kann ich mich auf einen starken Rückhalt der FWE-Fraktion verlassen und ich führe bereits jetzt viele Gespräche mit den Menschen vor Ort, sei es in der Verwaltung, den Vereinen oder den sozialen Einrichtungen.

Wie viel FDP steckt in Ihnen, der FWE-Kandidatin?

In der Kommunalpolitik sollte Parteipolitik grundsätzlich nicht im Vordergrund stehen. Es geht darum, die lokalen Themen mit viel Kommunikation, Transparenz und Teamwork anzugehen. Persönlich bin ich ein freiheitsliebender Mensch, der sein Umfeld motiviert, Aufgaben an Mitarbeiter delegiert und Verantwortung übernimmt. Diese Eigenschaften sind offensichtlich bei den Mitgliedern der FWE so positiv angekommen, dass sie mich zu ihrer Bürgermeisterkandidatin gemacht haben. Ich bin mir sicher, als Kreisrätin der FDP sehr viel Positives für Fahrenzhausen bewirken zu können, weshalb ich dieses Mandat auch nach meiner Wahl weiter ausüben werde.

Welche drei Projekte und Ziele stehen ganz oben auf Ihrer Agenda?

Ich plane, zügig nach meiner Wahl zur Bürgermeisterin mit dem Gemeinderat und den Ortssprechern eine Klausurtagung abzuhalten, um eine Themen- und Prioritätenliste für die kommenden vier bis sechs Jahre zu erstellen. Mein persönliches Augenmerk liegt vor allem auf den Themen Ganztagesbetreuung, Inklusion, sozialer Wohnungsbau und neue Sport- Mehrzweckhalle. Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich aber auch, dass man in einer solchen Rolle sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten und mehr als drei Themen vorantreiben muss – es ist halt echtes Multiprojektmanagement gefordert.

Gibt es ein Themengebiet, das Sie als Bürgermeisterin neu anpacken würden?

Zunächst einmal gilt es, auf die Vorarbeit des Gemeinderats und des verstorbenen Bürgermeisters Heinrich Stadlbauer aufzusetzen. Dann gibt es neue Pflichtaufgaben wie den ab 2026 gültigen Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule. Ansonsten werde ich mich um die Digitalisierung der Verwaltung, die Gründung eines modernen Kommunalunternehmens, die Schließung der Betreuungslücke zwischen zehn und 14 Jahren und um die Sicherung von staatlichen Fördermitteln zur Kofinanzierung unserer sozialen und Infrastrukturvorhaben kümmern. Außerdem möchte ich mit Bürgern, Landwirten und Unternehmen für die Gemeinde ein tragfähiges und nachhaltiges Energiekonzept als unseren Beitrag zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Erreichung der Klimaziele entwickeln.

Die Verwaltung im Rathaus arbeitet am Limit – und teilweise über dem Limit. Wie sieht Ihr Rezept da aus?

Das höre ich von vielen Seiten und dieses Thema verdient absolute Priorität. Ich selbst habe Dienstleistung im Blut, es gilt daher, mit allen Männern und Frauen der Gemeindeverwaltung über Einzel- und Gruppengespräche die Stärken und Schwächen zu identifizieren und anschließend für die erforderlichen Aufgaben auch die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Außerdem weiß ich aus 40 Jahren Berufserfahrung auf den verschiedensten Ebenen, dass mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter die Arbeitsmotivation erhöht und damit eine Abarbeitung von Aufgaben unterhalb des Limits ermöglicht.

Was wäre Ihr Motto, sollten Sie Bürgermeisterin werden?

Mit meiner unabhängigen und parteiübergreifenden Sicht von außen bewahre ich Bewährtes und bringe gleichzeitig frischen Schwung in die Gemeinde. Mit meiner offenen und empathischen Grundhaltung gelingt es mir, positive Impulse zu setzen und Freude in meinem Umfeld zu vermitteln. Also: „Neuer Schwung von außen – positive Impulse setzen und Bewährtes bewahren!“

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Gemeinde Fahrenzhausen – abgesehen vom Chefsessel im Rathaus?

Einen Lieblingsplatz habe ich noch nicht. Aber bei meinen Informationsfahrten durch die Gemeinde habe ich einen schönen Platz gefunden. Der ist im kleinsten Ortsteil, und zwar auf der Anhöhe bei Bärnau in der Nähe des Schreinerkreuzes. Von hier hat man einen spektakulären Blick über das Ampertal mit den vielen lebens- und liebenswerten Ortschaften der Gemeinde. Überwältigend ist es bei Föhn, wenn der Olympiaturm, die Münchner Frauenkirche und die Berge zum Greifen nah sind.

Ich bin die richtige Gemeindechefin für Fahrenzhausen, weil. . .

. . .ich als langjährige Gemeinderätin, Jugendreferentin, Kreisrätin und Mitglied in einem modernen Kommunalunternehmen die erforderliche kommunalpolitische Erfahrung und Vernetzung im Landkreis mitbringe. Weil ich Aufgaben anpacke, meine Mitarbeiter motiviere und wir gemeinsam nichts liegen lassen, was wir einmal angefangen haben. Und weil ich von außerhalb der Gemeinde komme, dadurch eine Bürgermeisterin für alle bin und mein Amt transparent und überparteilich ausführen werde.

