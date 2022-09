CSU-Kandidat Fuchs will als Bürgermeister in Fahrenzhausen „für die Menschen da sein“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Zum Spätschoppen waren die Menschen aus Fahrenzhausen am Mittwoch eingeladen, um zu hören, wo das Augenmerk von CSU-Bürgermeisterkandidat Günter Fuchs liegt. © Beschorner

Günter Fuchs, CSU-Bürgermeisterkandidat in Fahrenzhausen, stellte sich den Menschen bei einem Spätschoppen vor und beantwortete die Fragen der Bürger.

Fahrenzhausen – Das, was Günter Fuchs, sollte er Bürgermeister in Fahrenzhausen werden, als Gemeindechef vorhat, richtet sich an alle – „von ganz Jung bis ganz Alt“. So hat der 51-jährige Kandidat der CSU am Mittwoch beim „Spätschoppen“ im Graßl-Wirt zu Appercha die Themenpalette seiner Ziele umschrieben. Rund 20 Bürger waren gekommen, um dem Mann zuzuhören, der als Rathauschef für die Menschen da sein und sich „nicht im Büro verstecken“ will. Dass er bereits begonnene Projekte abschließen und neue Maßnahmen anstoßen könne, das habe er während seiner sechsjährigen Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Petershausen bis 2014 gezeigt, versicherte Fuchs.

Feuerwehr, Schützen, Musik und Kultur – auch ehrenamtliches Engagement sei ihm wichtig, sagte der Mann, der derzeit Fraktionschef der CSU im Petershausener Gemeinderat ist. Auf seine Zeit als Bürgermeister und auf sein ehrenamtliches Engagement bezogen sich auch die beiden einzigen Fragen, die die Anwesenden an Fuchs hatten: Wieso er 2014 nicht wiedergewählt worden sei? Weil er „zu wenig die Werbetrommel“ für sich gerührt habe, weil in die Zeit kurz vor der Wahl der Umbau der Dorfmitte in Petershausen und die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren gefallen seien, so die Antwort. Und ob er bei seinen vielen Ehrenämtern überhaupt Zeit für das Bürgermeisteramt habe? Ja, denn beispielsweise sei dann Schluss mit Gemeinderat, betonte Fuchs. Er wisse schon, dass Bürgermeister „60 Wochenstunden plus“ bedeute.

Jugendzentrum mit größeren Räumen im Visier

Projekte, in die Fuchs diese Arbeitsstunden investieren will, seien zum Beispiel der Neubau eines Jugendzentrums mit größeren Räumen und an einer Stelle, „wo man auch mal a bissl Krach machen kann“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ganz zentral sei, dass man bis 2026, wenn die Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ein Rechtsanspruch wird, gerüstet sei. Dazu müsse man jetzt in die Planung gehen. Der Vorschlag von Fuchs: Eine neue, dringend benötigte Zweifach-Sporthalle bauen, die jetzige Schulturnhalle (unter anderem durch ein neues Dach) sanieren, um sie als Veranstaltungsraum und als Mensa für die Ganztagesbetreuung nutzen zu können. Ähnlich auch die Pläne des CSU-Bewerbers in Sachen Rathaus: Ein neues Rathaus bauen (und zwar in der beschlossenen nachhaltigen Bauweise), das derzeitige Rathaus als „eine Art Bürgerhaus“ zur Nutzung für Vereine, Vhs oder auch den Musikverein umwidmen. Dass seniorengerechtes Wohnen im Gemeinderat beschlossen worden sei und es bereits Gespräche mit einem Investor gebe, findet Fuchs gut.

Betreutes Wohnen für die ältere Generation

Jetzt – und das sei ein weiteres Vorhaben – fehle noch betreutes Wohnen, damit die älteren Gemeindebürger in ihrer gewohnten Umgebung ihre sozialen Kontakte auch im Alter pflegen können. Und damit auch junge Familien in Fahrenzhausen bleiben, brauche man ein dementsprechendes Baulandmodell, so Fuchs, dem vor allem auch ein wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern im Rathaus, mit dem Gemeinderat und den Bürgern am Herzen liegt.

Denn, so hatte CSU-Ortsvorsitzender und Gemeinderat Christian Hermann zu Beginn gesagt: „Unsere gebeutelte Verwaltung steht nicht gut da.“ Mit dem Verwaltungsfachmann Fuchs soll sich das aber in Zukunft ändern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.