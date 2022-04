Der neue Finanzchef Fahrenzhausens

Der Herr über den Finanzplan: Der ursprünglich aus Forchheim bei Erlangen stammende Sparkassenbetriebswirt, Dieter Lindenberger, ist jetzt Kämmerer der Gemeinde Fahrenzhausen. © Fischer

Die Gemeinde Fahrenzhausen verfügt wieder über einen Kämmerer. Und das ist gut so: Denn der Haushalt 2022 nimmt langsam Formen an - und umfasst 28 Millionen Euro.

Fahrenzhausen - Die Verwaltung hat Verstärkung bekommen. Neben Bürgermeister Heinrich Stadlbauer, Geschäftsleiter Franz Hermann und Interimskämmerer Markus Eschenbecher nahm am Montag im Finanzausschuss auch der Nachfolger von Kämmerin Heidi Stöckl Platz, die Ende des vergangenen Jahres gekündigt hatte. Der neue Kämmerer stellte sich als Leiter der Finanzverwaltung vor und brachte die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit zum Ausdruck. Er heißt Dieter Lindenberger, ist 50 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Forchheim bei Erlangen. Er ist verheiratet, hat einen siebenjährigen Sohn und wohnt mit seiner Familie mittlerweile in Lohhof. Lindenberger ist Sparkassenbetriebswirt, war aber zwischenzeitlich auch in der freien Wirtschaft tätig. Als Beispiel nannte er das Firmenkundencenter München Nord in Unterschleißheim, das er mit aufgebaut habe.

Mit seiner Tätigkeit als Kämmerer ist es aber laut Lindenberger nicht getan. Er übernehme nämlich auch Aufgaben von Hauptamtsleiter Franz Hermann, dessen Stellvertreter er sei, wie Lindenberger auf FT-Nachfrage verriet. Markus Eschenbecher, der für die aktuelle Haushaltplanung verantwortlich zeichnet, bleibt der Verwaltung wiederum als Stellvertreter von Lindenberger erhalten. Man teile sich das auf, erklärte Lindenberger. Für Eschenbechers Arbeit hatte es zuletzt Lob aus dem Gremium und von Stadlbauer gegeben.

„Danke Markus – hervorragend aufbereitet“, sagte der Rathauschef zur erneuten, seit der jüngsten Debatte in einigen Punkten konkretisierten Vorlage des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 13 Millionen Euro. Zu den Fragen, die es noch zu klären galt, zählte etwa eine Überprüfung der Personalausgaben für Verwaltungsangehörige. Der Ansatz war deutlich höher als im Vorjahr, was laut Eschenbecher an einer leistungsorientierteren Bezahlung der Mitarbeiter liege. Die beträgt tarifbedingt mindestens zwei Prozent des Lohnumfangs.

Die Verwaltung schlägt jedoch vor, dies in Form eines Gutscheins in Höhe von je 50 Euro im Monat zu regeln. „Das wäre ein schöner Anreiz für die Mitarbeiter. Die Zustimmung des Personalrats dazu muss auch noch eingeholt werden“, hieß es in einer Stellungnahme Eschenbechers.

Annemarie Guttner (FWE) warf indes die Frage auf, ob es beim Bau des Kinderhauses der Pfarrei St. Christopherus bei den veranschlagten Kosten von gut 6,7 Millionen Euro bleibt. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit der Kirchenstiftung, bei dem die Gemeinde zwei Drittel zu tragen hat. Stadlbauer musste an dieser Stelle passen. „Nächste Woche wissen wir mehr“, antwortete er Guttner, die befürchtete, dass es dann einer Korrektur des Haushaltes bedürfe.

