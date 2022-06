Einer, der Spuren hinterlassen hat: Bewegender Abschied von Fahrenzhausens Bürgermeister Heinrich Stadlbauer

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Die Kirche und der Friedhof in Jarzt konnten die Trauernden kaum fassen, die dem verstorbenen Fahrenzhausener Bürgermeister Heinrich Stadlbauer die letzte Ehre erwiesen. © Dieter Michalek

Unzählige Menschen waren am Dienstag nach Jarzt gekommen, um Fahrenzhausens verstorbenen Bürgermeister Heinrich Stadlbauer die letzte Ehre zu erweisen. Ein würdevoller Abschied.

Fahrenzhausen - Worte des Dankes und der Wertschätzung, Worte, die die große Trauer der Menschen unterstrichen, waren am Dienstag beim Auferstehungsgottesdienst und der Beerdigung von Fahrenzhausens Bürgermeister Heinrich Stadlbauer zu hören. Die Kirche und der Friedhof in Jarzt konnten die Trauernden kaum fassen – und sogar jenseits der Friedhofsmauern standen noch Viele, die Heinrich Stadlbauer die letzte Ehre erwiesen.

Familie, Freunde, Vereinsvertreter, (ehemalige) Bürgermeisterkollegen, politische Mitstreiter: Alle waren sie gekommen, um sich gemeinsam an ihn zu erinnern und, wie es Vize-Landrätin Anita Meinelt ausdrückte, „durch das gemeinsame Erinnern zu versuchen, die Trauer zu bewältigen“. Mit Heinrich Stadlbauer nehme man Abschied von einer angesehenen Persönlichkeit: „Man wird sich an einen Bürgermeister erinnern, der sich mit Leib und Seele für die Menschen eingesetzt hat.“ Meinelts besonderer Dank galt der Tatsache, dass Stadlbauer sich zusammen mit seiner Frau intensiv für Flüchtlinge eingesetzt hatte.

Einen Rückblick auf Stadlbauers Wirken in seiner Heimat gab 2. Bürgermeister Andreas Karl in seiner Rede: Sein Leben sei gekennzeichnet gewesen durch ehrenamtliches Engagement, sein Handeln stets auch geprägt von christlichen Werten. Jeden Menschen habe Heinrich Stadlbauer gleich behandelt, „für ihn war jeder gleich viel wert“. Probleme seien für ihn da gewesen, um ihnen auf den Grund zu gehen.

Die Suche nach einer nachhaltigen Lösung sei ihm immer wichtig gewesen. „Heinrich Stadlbauer hat die Gemeinde geprägt und viele Spuren hinterlassen.“ Bis zum Schluss sei er noch voller Ideen und Pläne gewesen, wollte die Kommune in eine gute Richtung weiterentwickeln. „Wir hätten all das so gerne mit Dir zusammen umgesetzt – wir werden Dich unendlich vermissen.“ Mit diesen Worten schloss Andreas Karl seine Rede und übergab an zahlreiche Vereinsfunktionäre und Menschen, denen es ein Anliegen war, sich bei „Heini“ in kurzen aber sehr persönlichen Worten zu bedanken und von ihm zu verabschieden, ehe sich der Trauerzug in Richtung Familiengrab in Bewegung setzte.

Du warst mein und unser bester Ratgeber. Du hast stets mehrere Perspektiven aufgezeigt und immer die richtigen Worte gefunden.

Dann richtete Tochter Margarethe Stadlbauer ein letztes Mal das Wort an ihren Vater. „Die letzte Rede schreiben wir leider nicht mehr zusammen, denn sie gebührt Dir.“ Sie zeichnete ein Bild ihres Vaters nach, in Worten, die die Trauergäste zu Tränen rührten. Jeder auf dem Friedhof erkannte Heinrich Stadlbauer in diesen Worten auf seine ganz eigene Art wieder – die einen als gewissenhaften Bürgermeister, andere als treuen Wegbegleiter und Ratgeber, als aktiven Macher bei verschiedenen Vereinen, viele als Freund, seine Familie als treu sorgendes Familienoberhaupt. „Du warst mein und unser bester Ratgeber und Gesprächspartner, du hast stets mehrere Perspektiven aufgezeigt und immer die richtigen Worte gefunden.“ Zum Dank für all seine Fürsorge, seine Liebe und Stärke fand Margarethe Stadlbauer vor dem Grab ihres Vaters für ihn die richtigen, sehr bewegenden Worte zum Abschied.

Sie erinnerte sich auch an seine wertvollen Ratschläge – wie etwa diesen: „Bei allem, was du tust, bedenke das Ende.“ Mit ihrer Rede im Rahmen der würdevollen Trauerfeier, zelebriert von Pfarrer Stefan Menzel, machte sie allen Anwesenden klar, dass Heinrich Stadlbauer am Ende seines Lebens stolz auf das sein konnte, was er geschaffen hat – auf alle Spuren, die er hinterlässt. Wie eben jene Spuren in Form von unzähligen Impulsen, die er auch in seiner Familie setzte. Daran erinnerte Tochter Margarethe ebenfalls: „Du hast immer gesagt: ,Mit einer Minute Ärger verpasst man 60 glückliche Sekunden’.“ An die Trauergäste gerichtet sagte sie: „Die Erinnerung bleibt – und das Zusammenhalten.“ Dann erklang Heinrich Stadlbauers Lieblingslied, gespielt auf dem Saxophon: „The Entertainer“, bekannt aus dem Film „Der Clou“.

Nach der Beerdigung waren alle Trauergäste von der Familie zu einem Essen in die Mehrzweckhalle eingeladen, um des Verstorbenen zu gedenken.