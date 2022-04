Endlich wieder Party: 350 Gäste feiern Starkbierfest in Fahrenzhausen

Die Partyband „Bayern-Rocker“ heizte dem jungen Publikum beim Starkbierfest in der Mehrzweckhalle ordentlich ein. © Verein

Die Stimmung hätte besser nicht sein können, als 350 Gäste zum Starkbierfest in Fahrenzhausen zusammenkamen. Corona nahm man an diesem Abend immer noch ernst.

Fahrenzhausen – Endlich wieder feiern – endlich wieder Starkbierfest. Der Faschingsverein Kammerberg-Fahrenzhausen hat damit am vergangenen Samstag einen großen Publikumserfolg gelandet. Gut 350 Besucher haben sich in der Mehrzweckhalle köstlich amüsiert. Die Stimmung war prächtig. Aber der Eindruck, dass Corona nach der langen Pause gar keine Rolle mehr spielt, täuschte. Am Eingang achtete man nämlich streng auf die 2G-Plus-Regel. Um die Kontrolle kümmerte sich ein Security-Team. Zudem gab es eine Teststation, bei der man sich spontan Gewissheit verschaffen und auf das Corona-Virus testen lassen konnte. Drinnen war dann aber tatsächlich nicht mehr viel zu spüren von der Pandemie.

Elferräte und Gardemädels hatten sich große Mühe bei der Gestaltung der Mehrzweckhalle gegeben. Alles war liebevoll dekoriert. Man fühlte sich wie in einem echten Bierzelt. Außerdem gab es heuer erstmals zu den Biertischreihen drei Boxen – „Senfdepfal“, „Wurschtkuche“ und „Bazi-Box“ genannt. Die waren bei den Gästen, die fast allesamt ihre Dirndln und Lederhosn aus dem Schrank geholt hatten, heiß begehrt. Gerade bei Gruppen wie den „Maibaumburschen“ oder dem „Madlverein Fahrenzhausen“. Musikalisch ging es ebenfalls stilecht zu: Für den Auftakt sorgte die „Grünspan Musi“ mit zünftiger Blasmusik. Die „Grünspan Musi“ ist eine Band aus der Gemeinde Fahrenzhausen, die sich bei diversen Dorffesten und Feiern einen Namen gemacht hat. Die Begrüßungsrede von Vereinsmitglied Philipp Hagn war kurz und knapp gehalten. Dem feuchtfröhlichen Vergnügen in der Mehrzweckhalle stand nichts mehr im Wege.

500 Euro an der„Magic Bar“ für ukrainische Flüchtlinge gesammelt

Zu fortgeschrittener Stunde übernahm dann die Partyband „Bayern-Rocker“. Spätestens jetzt gab es in der Halle kein Halten mehr. Es wurde ausgelassen auf den Bierbänken getanzt, gesungen und gefeiert. Wer kein Freund des starken Bieres war, wurde in der „Magic Bar“ fündig. Das Gute daran: Dabei kam insgesamt eine Spende von 500 Euro zusammen, die an die Nachbarschaftshilfe in Fahrenzhausen geht. Die unterstützt damit ukrainische Flüchtlinge.

