Endspurt bei Suche nach Fahrenzhausens Bürgermeisterkandidat: FDP-Gemeinderätin aus Hohenkammer im Gespräch

Von: Andreas Beschorner

Susanne Hartmann (FDP), Gemeinderätin in Hohenkammer, wird hinter vorgehaltener Hand als Bürgermeisterkandidatin in Fahrenzhausen gehandelt. Sie selbst hüllt sich in Schweigen. © Archiv: Bauer

Nach dem Tod von Fahrenzhausens Bürgermeister Heinrich Stadlbauer muss nun ein Nachfolger gefunden werden. Ein Name macht hinter vorgehaltener Hand die Runde.

Fahrenzhausen – Die Uhr tickt. Nur noch bis zum 4. August hat man in Fahrenzhausen Zeit, Bewerber für die Nachfolge des verstorbenen Bürgermeisters Heinrich Stadlbauer zu benennen. Zwar herrscht noch immer Funkstille, was offiziell bestätigte Namen für eine Kandidatur betrifft, aber die CSU hat für Dienstag zumindest schon einmal zur Aufstellungsversammlung geladen.

Und ein Name macht hinter vorgehaltener Hand bereits die Runde: Susanne Hartmann. „Im Augenblick kein Kommentar“ – so reagiert Hartmann, wenn man sie mit der Nachricht konfrontiert, sie sei intern schon als Bürgermeisterkandidatin für Fahrenzhausen auserkoren worden.

Susanne Hartmann gibt sich bedeckt: „Kein Kommentar“

Hartmann, die in Hohenkammer lebt, dort für die FDP auch schon zwei Mal – allerdings ohne Erfolg – für das Amt des Gemeindeoberhaupts kandidiert hat (zuletzt unterlag sie in der Stichwahl 2020 knapp ihrem CSU-Kontrahenten Mario Berti mit 47,2 Prozent der Stimme), die im Gemeinderat Hohenkammer und für die FDP auch im Freisinger Kreistag sitzt, gibt sich also bedeckt.

Die Frist, zu der man Bewerber melden müsse, laufe noch. „Bis dahin heißt es: Füße stillhalten“, so Hartmann auf FT-Nachfrage wörtlich.

Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen ist am 25. September

Ob Hartmann, falls sie denn tatsächlich auf den Kandidatenschild gehoben wird, noch einen Konkurrenten für die Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen bekommt, die für den 25. September angesetzt ist, steht in den Sternen.

Der CSU-Ortsverband hat zumindest für Dienstag, 2. August, schon einmal ins Sportheim Kammerberg eingeladen, um einen Bürgermeisterkandidaten oder eine -kandidatin zu küren. Dabei ist laut CSU-Gemeinderätin und Ortsverbands-Beisitzerin Astrid Wildgruber-Bolesczuk „noch gar nicht klar, wer es ist beziehungsweise ob es jemand wird“.

CSU lädt zur Kandidatenkür ohne konkreten Kandidaten

„Das wird echt spannend“, sagte sie gegenüber dem Tagblatt. Seit dem unerwarteten Tod von Heinrich Stadlbauer vor rund zwei Monaten habe man „unzählige Gespräche“ mit möglichen und potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen geführt – und das über die Partei-, Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg.

Dabei habe es zunächst zwar viele Zusagen gegeben, die ein paar Tage später allerdings zu Absagen wurden. Vielleicht verständlich, so Wildgruber-Bolesczuk, sei es für die Interessenten „wohl extrem schwierig, innerhalb so kurzer Zeit eine so lebensbeeinflussende Entscheidung zu treffen“. Wichtig: Sollte es bis zur Frist am 4. August keinen oder nur einen Bürgermeisterkandidaten geben, wird die Aufstellungs- und Benennungsfrist um eine Woche verlängert.

