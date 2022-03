Bürgerworkshop: Fahrenzhausener haben viele gute Ideen für den neuen Rathausplatz

Teilen

Hoch zufrieden mit dem Ergebnis des Workshops zeigten sich die Landschaftsarchitekten Katrin und Max-Joseph Kronenbitter sowie Bürgermeister Heinrich Stadlbauer (r.). © Fischer

Verbindung zur Schule, viel Grün und Sitzgelegenheiten: Ein Bürgerworkshop offenbarte nun die Präferenzen der Fahrenzhausener in puncto Rathausplatz.

Fahrenzhausen – Das Interesse am „Bürgerworkshop Rathausplatz“ hielt sich in Grenzen. Knapp zwei Dutzend Fahrenzhausener nahmen am Dienstag an der Ideensammlung teil. Doch die hatten reichlich Vorschläge für die Gestaltung des Areals.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Es waren überwiegend Mitglieder des Gemeinderates und Interessenvertreter, die sich am „Brainstorming“ für den neuen Rathausplatz beteiligten. Dass der Neubau des Rathauses umstritten ist und es erst jüngst wieder Kritik an der Transparenz der Planungen gegeben hatte, spielte beim Bürgerworkshop in der Aula der Grundschule keine große Rolle. Recht viel mehr als ein kleiner Seitenhieb von Astrid Wildgruber-Bolesczuk (CSU), die monierte, es wäre schön gewesen, das Raumprogramm vorher zu bekommen, gab es nicht. Auch Bürgermeister Heinrich Stadlbauer machte nicht viele Worte. Es gehe darum, die Anforderungen an und Ideen für den Platz dafür zusammenzutragen, um eine „möglichst optimale Gestaltung hinzubekommen“. Nach dieser kurzen Einleitung überließ er die Darstellung der bisherigen Überlegungen den federführenden Landschaftsarchitekten Katrin und Max-Joseph Kronenbitter.

Nicht allzu viel Resonanz. Aber die Fahrenzhausener, die am „Bürgerworkshop Rathausplatz“ teilnahmen, brachten viele Anregungen, Wünsche und Ideen ein. © Fischer

Gestalterischer Bezug zur Schule

Als Problem stellten sich die unterschiedlichen Höhenlagen im Umgriff von Pfarrheim und Grundschule heraus. „Der Platz wird auf dem Niveau vom Pfarrheim sein“, machte Katrin Kronenbitter deutlich. Aber es gebe Spielmöglichkeiten. Schnell kristallisierte sich heraus, dass es den Anwesenden mit das Wichtigste war, einen gestalterischen „Bezug zur Schule herzustellen“ und dass der Aufgang zum Pfarrheim nicht so bleiben könne. Es war davon die Rede, die Treppe zum Pfarrheim zentraler und größer anzulegen. Auch eine Baumreihe, um den Rathausplatz optisch von der Hauptstraße abzugrenzen, stand weit oben auf der Wunschliste.

Zu Stellplatzsituation gab es verschiedene Ansichten. Eine Befürchtung wurde laut, dass im Zuge der Rathausplatzgestaltung zu viele davon wegfallen würden. Die Planer verneinten das. Dass die Stellplätze so etwas wie „eine heilige Kuh“ seien, sei ihr klar, erklärte Katrin Kronenbitter. Thema war auch der Weihnachtsmarkt und die Frage, ob man die Stände künftig auf den Rathausplatz ausdehnen sollte. FWE-Rat Christian Mößmer sprach sich klar dafür aus. „Ich glaube, wir werden beides brauchen“, sagte er über die Verbindung der in Frage kommenden, nah beieinanderliegenden Standorte.

Mehr Bänke als Sitzgelegenheiten

Auch Interessenvertreter meldeten Begehrlichkeiten an. Felix Beckert, zuständig für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit, sagte, die jungen Leute wollten Bänke mit einer Überdachung, die sie als Treffpunkt nutzen könnten. Auch Monika Berger vom Frauenbund sprach sich für „mehrere Bänke“ aus, damit man sich auf dem Platz treffen und verweilen könne.

Lesen Sie auch Große Pläne für das alte Tennisviertel Wohnbebauung, Ärztehaus, Kindertagesstätte, Senioreneinrichtung und nicht störendes Gewerbe – das soll an der Augsburger Straße unmittelbar dort entstehen, wo bis vor einigen Jahren der Tennisclub TC Unitas und die benachbarten FTG-Tennishallen zu Hause waren. Große Pläne für das alte Tennisviertel Leinsamen im Test: Gesundes „Superfood“ schneidet schlecht ab! Leinsamen gilt als gesund und hilft bei ausgewogener Ernährung. Aber: In der Untersuchung von Öko-Test schneidet das „heimische Superfood“ ganz schlecht ab. Leinsamen im Test: Gesundes „Superfood“ schneidet schlecht ab!

Alles wurde fein säuberlich auf Karteikarten notiert und an eine Pinnwand gepickt. Am Ende erhielten die Workshop-Teilnehmer Klebepunkte, mit denen sie ihre Favoriten kennzeichnen konnten. Auf Rang eins landete „einen Bezug zur Schule herzustellen.“ Platz zwei teilten sich der Wunsch nach einer Bühne, nach einer ordentlichen Begrünung des Platzes und nach einer Baumkette. Auf Platz drei landeten die Sitzgruppen und ein Wasserspiel, respektive ein Brunnen mit Gemeindewappen. Dass alles soll jetzt in die Planungen einfließen. Das Resultat will man zu gegebener Zeit noch einmal vorstellen.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.