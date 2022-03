Untätigkeit und Hinhaltetaktik: Fahrenzhausener CSU rechnet mit Bürgermeister ab

Teilen

Scharfe Kritik am Führungsstil des Bürgermeisters übte CSU-Rätin Astrid Wildgruber-Bolesczuk bei der CSU-Versammlung. © Fischer

Untätigkeit, Planlosigkeit und Hinhaltetaktik werfen die Christsozialen dem Fahrenzhausener Bürgermeister vor. Die Jahreshauptversammlung der CSU glich einer Generalabrechnung.

Fahrenzhausen – Die Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Fahrenzhausen kam einer Generalabrechnung mit der Amtsführung von Bürgermeister Heinrich Stadlbauer (FBL) gleich. Die Christsozialen warfen dem Rathauschef Untätigkeit, Planlosigkeit und Hinhaltetaktik vor.

Am schärfsten ins Gericht mit Stadlbauer ging CSU-Gemeinderätin Astrid Wildgruber-Bolesczuk. „Es ist einfach nichts passiert bei uns in der Gemeinde“, stellte sie vor gut einem Dutzend Teilnehmer im Gasthaus „Fischerhof“ enttäuscht fest. Beispiel Rathausneubau: Es gebe bis heute keine Kostenschätzung. „Das macht uns so wahnsinnig wütend“, empörte sich Wildgruber-Bolesczuk. Baustellen, bei denen nichts vorangeht, gibt es ihrer Meinung nach genug. Vieles werde zudem in nichtöffentlichen Sitzungen behandelt. Beschlüsse, die nicht genehm seien, wie etwa der über einen Zuschuss an den FCA Unterbruck zum Bau einer Sporthalle, würden prompt zur Überprüfung an das Landratsamt weitergeleitet. Stadlbauer soll Wildgruber-Bolesczuk zufolge von einem „illegalen Beschluss“, gesprochen haben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Prioritätenliste gibt es immer noch nicht

Eine Prioritätenliste, die eigentlich schon lange beschlossene Sache sei, gebe es immer noch nicht. Dabei müsse das alles gar nicht sein. Die sogenannte Lagerbildung im Gemeinderat sei Vergangenheit. Man „schwimme im Geld“, erklärte Wildgruber-Bolesczuk in Anspielung auf Rücklagen in Höhe von 16 Millionen Euro. Eigentlich „Supervoraussetzungen für einen Bürgermeister“, wie sie fand.

Urkunden und Anstecknadeln für 50 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband gab’s von CSU-Chef Christian Hermann (r.) und Kreisrat Manuel Mück (l.) für Simon Weichselbaumer (2. v. l.) und Martin Brandmair. © Fischer

Auch der Vorsitzende Christian Hermann und Gemeinderätin Monika Hermann machten ihrem Ärger Luft. „Was uns nicht passt, was uns auf die Nerven geht und was uns stinkt“ ist nach den Worten des CSU-Ortschefs vor allem das leidige Thema Rathausneubau. Hermann ärgert, dass vieles schon auf den Weg gebracht worden sei, „ohne dass man wusste, ob man das Grundstück überhaupt bekommt“. Von der Kirche habe es nämlich in Sachen Erbpacht lange nichts „Schwarz auf Weiß“ gegeben.

Monika Hermann störte sich daran, dass in Sachen Baulandmodell lange nichts passiert sei. Chancen, dass Einheimische an günstiges Bauland kommen, bezeichnete sie als „ziemlich eingeschränkt“. Forderungen, für Kinder von Ortsansässigen etwas zu schaffen, habe man lange nicht entsprochen. Stadlbauer habe auch in dieser Angelegenheit das Landratsamt eingeschaltet.

Der Ruf nach Konsequenzen wurde laut

All das erregte die Gemüter im Fischerhof gewaltig. Es wurden Rufe nach Konsequenzen laut. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde würde laut Wildgruber-Bolesczuk aber nur zum Austausch von Schriftsätzen führen und die Verwaltung blockieren. Stattdessen richtete sie einen flammenden Appell an den Fahrenzhausener Bürgermeister. Der da lautete: „Ich fordere Heinrich Stadlbauer auf, alles dafür zu tun, das Vertrauen der Gemeinderäte und des Gemeinderates zu erhalten, die konstruktive Mitarbeit aller Gemeinderäte zu nutzen, die Hände, die ihm gereicht werden, anzunehmen beziehungsweise über die Brücken zu gehen, die ihm der Gemeinderat baut.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.