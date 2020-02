Neun Räte wollen Bürger überzeugen: „Diese Erbpacht ist eine wirtschaftliche Lösung“

Sie konnten zwar nicht alle, aber doch die meisten Fragen beantworten: die neun Fahrenzhausener Gemeinderäte, die über den Rathaus-Standort informierten.

Fahrenzhausen – In gut einer Woche, am 16. Februar, entscheiden die Fahrenzhausener Bürger über den künftigen Standort des Rathauses. Weil die Bürgerinitiative, die den Erbpacht-Bau auf Kirchengrund neben dem aktuellen Rathaus verhindern will, einer Podiumsdiskussion nicht zugestimmt hat, gab es nun die private Informationsveranstaltung mit neun Gemeinderatsmitgliedern, die informierten und für Fragen zur Verfügung standen.

Wie viel Pacht zahlt die Gemeinde an die Kirche?

Die Neun auf dem Podium bekamen am Dienstagabend in der Schulaula durchaus kritische Fragen gestellt, überzeugten aber die Mehrheit der gut 200 Besucher. Die Vertreter des Gemeinderats, unter denen auch die drei amtierenden Bürgermeister sind, machten in der Veranstaltung noch einmal deutlich, dass sie wegen rechtlicher Verpflichtungen die Höhe der Pacht nicht nennen dürfen. „Diese Erbpacht ist eine wirtschaftliche Lösung“, versicherte Robert Kern. Er bat auch um Verständnis, „weil ihr ja auch nicht sagt, was ihr verdient oder an Mieteinnahmen habt.“ Die Gemeinderäte sagten, dass die von der Bürgerinitiative errechnete Pacht zwischen 72 000 und 150 000 Euro jährlich nicht stimme. Die Berechnung der Bürgerinitiative basiere auf den Grundstückspreisen von Wohngebieten, während für das Rathaus der deutlich niedrigere Preis von Gewerbegrund anzusetzen sei. Dieser liegt laut der Initiative „Rathaus Jetzt!“ bei 250 Euro/ Quadratmeter, Wohnbauland bei 850 Euro.

Robert Kern machte noch einmal deutlich, warum der Gemeinderat in den vergangenen Jahren keinen Bedarf für eine Informationsveranstaltung sah: „Bei den Entscheidungen waren nie Zuhörer im Gemeinderat und die Stellungnahmen der Fachplaner waren eindeutig.“ Kern sagte auch, dass Fahrenzhausen in 75 Jahren vielleicht 15 000 oder 20 000 Einwohner habe und dann bezüglich des Rathaus-Platzbedarfes möglicherweise eine ganz andere Situation bestehe. „Wir sind nicht das idyllische Dorf im Grünen“, sagte der Gemeinderat, „wir sind ein Straßendorf und kämpfen gegen den Verkehr. Jetzt haben wir die Chance, etwas zu verbessern.“

Was passiert mit dem Rathaus nach Ablauf der 75 Jahre?

Bürgermeister Heinrich Stadlbauer hielt sich lange zurück, machte dann aber deutlich, „dass es Erbpacht seit 1899 gibt – auf der Grundlage von Gesetzen. Das ist einfach nur der Erwerb auf Zeit.“ Stadlbauer legte ein Beispiel nach: „Jeder kann ein Auto kaufen oder leasen. Da sind auch beide Lösungen in Ordnung.“ Sollte der Erbpacht-Vertrag nach 75 Jahren auslaufen, würde das auf dem Grundstück stehende Rathaus nicht einfach an die Kirche übergehen, wie Bürgermeister Stadlbauer auf FT-Nachfrage erklärte. „Das ist alles in Paragraph 27 des Erbbaugesetzes geregelt“, sagt Stadlbauer. Sollte die Kirche den Vertrag auslaufen lassen, müsste man dem Erbpachtnehmer einen Teil des Gebäudewertes als Ablöse erstatten. Bezüglich Verlängerungsoptionen im Vertrag verweist Stadlbauer auf die Geheimhaltungspflicht bei solchen Verträgen.

Renate Selmeier ging auf die Möglichkeit, dass bei einem Rathausbau auf Gemeindegrund stattdessen das Betreute Wohnen an einer anderen Stelle realisiert werden könne: „Unsere anderen Grundstücke liegen draußen in der Pampa. Da will ich im Alter nicht leben müssen.“ Vertreter der Bürgerinitiative waren übrigens auch unter den Besuchern der Veranstaltung. Zu Wort meldete sich von der Gruppe, die den Bürgerentscheid initiiert hat, niemand.