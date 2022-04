Bescheidener Künstler ohne Starallüren: Schauspieler Wolf Ackva lebte bis zu seinem Tod im Landkreis Freising

Teilen

Für seine Autogrammkarte hat Wolf Ackva eine klassische Pose gewählt. © Merkur-Archiv

In seiner Paraderolle ist Schauspieler Wolf Ackva bis heute unvergessen. Seine Ehefrau blickt auf Ackvas Karriere zurück - und das Leben im Landkreis Freising.

Viehbach – In Bayern kennt man ihn bis heute freilich vor allem als Kriminaloberinspektor Wilhelm Steiner aus der ARD-Fernsehserie „Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger“ mit Beppo Brem und Maxl Graf. Dabei war Wolf Ackva ein künstlerisches Multitalent, und vor allem ein begnadeter und äußerst begehrter Theater-Schauspieler auf höchstem Niveau. Was viele Freisinger überraschen dürfte: Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 lebte Ackva in Viehbach bei Fahrenzhausen. Voriges Jahr wäre der Ausnahme-Schauspieler 110 Jahre alt geworden.

Erinnerungen

Wenn Els Ackva von ihrem Mann spricht, ist zu erahnen, wie viel beide sich gegenseitig bedeutet haben. „Er hat mir nie erzählt, welche Rolle er in einem Theaterstück bekommen hatte“, erzählt Els Ackva. Warum? Er wollte sie einfach jedes Mal aufs Neue überraschen und dann nur für seine Frau spielen.

Und auch das war Wolf Ackva: ein überaus bescheidener Mensch ohne jegliche Star-Allüren. Nach den Auftritten, so Els Ackva, sei er immer nach Hause gefahren. „Da gab es keine Skandale.“ Zu Hause in Viehbach habe der Schauspieler das Berufliche so gut wie möglich außen vor gelassen, Freundschaften zu anderen Schauspielern gab es kaum – außer beispielsweise zu dem Volksschauspieler Ludwig Schmid-Wildy. Daheim hat der berühmte Theaterschauspieler eher zurückgezogen gelebt und gerne gelesen und viel und vor allem gut gemalt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Natürlich gab es eine Phase, in der diese ländliche Ruhe vermehrt durch Fans mit Autogrammwünschen durchbrochen wurde, als sich Wolf Ackva mit seiner Rolle als Kriminaloberinspektor Steiner ins bayerische Kollektiv-Gedächtnis gespielt hat. „Die Leute“, so Els Ackva in der Rückschau, „haben mich auf der Straße in dieser Zeit sogar schon als Frau Steiner angesprochen.“

Erste Begegnung

Kennengelernt haben sich die beiden 1957 beim Fernsehen, denn auch Els Ackva war in dieser Branche erfolgreich tätig – nämlich als Bildmischerin, später unter anderem für Straßenfeger wie „Dalli Dalli“ und „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Aufgrund der Nähe zu den Münchner Filmstudios zog das Paar schließlich ins Umland und letztendlich nach Viehbach. Dabei kommt Wolf Ackva ursprünglich ganz woanders her, nämlich aus Frankreich, wo er am 30. Juli 1911 geboren wurde. Nach Autoren-Tätigkeiten, einem begonnenen Medizinstudium und das Finden seiner Berufung an der renommierten Otto Falkenberg Schauspielschule, zog es ihn schnell auf die Bühne – unter anderem an die Münchner Kammerspiele.

Große Erfolge

Nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft bis zum Jahr 1948, stellten sich ab 1950 die ersten größeren Bühnen-Erfolge für Wolf Ackva ein. Unvergessen ist hier beispielsweise auch für Els Ackva seine Christus-Interpretation beim „Haller Spiel von der Passion“ an der Freilichtbühne Schwäbisch Hall im Jahr 1954. Dabei lesen sich auch die weiteren Aufzeichnungen der Theater-Engagements, bei denen Wolf Ackva mitgewirkt hat, wie ein Kanon der wichtigsten Stücke der damaligen Bühnenprogramme: „Die Jungfrau von Orleans“, „Romeo und Julia“, „Die Fledermaus“, „Wallstein“ oder „Götz von Berlichingen“.

Neben Fernsehrollen, wie im Kriminal-Fernsehspiel „Der Hund von Baskerville“ als Meisterdetektiv Sherlock Holmes aus dem Jahr 1955, bleibt vor allem seine markante Stimme für Film- und Hörspiel-Fans bis heute unvergessen. Denn auch das wissen wohl die Wenigsten: Wolf Ackva lieh zeitweise seine deutsche Stimme einigen sehr prominenten Hollywoodstars wie Henry Fonda, Gregory Peck oder Clark Gable. Auch dem berühmten Geheimdienst-Chef „M“ in der James Bond-Reihe schenkte Wolf Ackva seine würdevolle Stimme – insgesamt sogar sieben Mal, unter anderem in „Der Mann mit dem goldenen Colt“.

Die Synchron-Rolle, die ihm selbst allerdings wohl am besten gefiel, war William Holden im Spielfilm „Network“ (1976), wie auch Els Ackva bestätigt.

Dem Schauspieler gelang dieser Spagat zwischen Anspruch und Unterhaltung mühelos – denn während er auf der Bühne die großen Rollen der Zeit verkörperte, synchronisierte er dazwischen auch den rechthaberischen Adler Sam aus der Muppet-Show. So gelang dem Ausnahme-Schauspieler etwas Faszinierendes: Er verlieh mit seinen Theater-Rollen dem hohen Anspruch ein deutliches Gesicht, spielte sich mit Steiner in die bayerischen Herzen und schaffte es zudem, dass seine Stimme unwiderruflich mehreren Generationen von Radiohörern und Fernsehzuschauern in Erinnerung bleiben wird.

Die Erinnerung an ihren Mann ist bei Els Ackva noch sehr lebendig. Es gäbe viel zu erzählen, denn der Schauspieler hatte ein überaus facettenreichen Leben mit zahlreichsten Interessen, auch abseits der Bühnenbretter. So machte er beispielsweise den Jagd-Schein, um mit seiner Els durch die Wälder streifen zu können.

Der Vorhang fällt

Plötzlich aber kam die schwere Krankheit, in der sie 24 Stunden am Tag für ihn da gewesen ist – an hellen Momenten der Hoffnung, wie natürlich auch in den dunkelsten Nächten. „In dieser Zeit“, erinnert sich Els Ackva, „habe ich viel geweint.“ Aber das habe sie ihm nie gezeigt. „Denn er hätte nie wollen, dass seine Frau wegen ihm eine solche Traurigkeit erfahren muss.“

Am 16. Januar 2000 verließ Wolf Ackva die Bühne der Welt, seine letzte Ruhestätte fand er auf dem kleinen Friedhof in Viehbach. Für Els Ackva ist ihr Mann aber auch jetzt noch immer da für sie. „Er passt auf mich auf“, sagt sie. „Er ist und bleibt die Liebe meines Lebens.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.