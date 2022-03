Fahrenzhausen hat 13 Millionen Euro auf der hohen Kante

Teilen

Keine Geldsorgen: Die Gemeinde Fahrenzhausen steht finanziell gut da. © Monika Skolimowska/dpa

Fahrenzhausen ist finanziell bestens aufgestellt. Für den aktuellen Haushalt hat man vorsichtige Ansätze gewählt. Und dann ist da noch die Prioritätenliste.

Fahrenzhausen – Im Finanzausschuss hat die Verwaltung jüngst die Eckdaten des Verwaltungshaushalts 2022 vorgestellt. Während der Debatte räumte Bürgermeister Heinrich Stadlbauer ein, eine Art Prioritätenliste für anstehende Investitionen ausarbeiten zu lassen. Etwas, das von verschiedenen Seiten schon länger vehement gefordert worden war. Die Zahlen zum Verwaltungsetat legte der kommissarische Kämmerer Markus Eschenbecher vor.

Als einen der wichtigsten Posten hob dieser die Gewerbesteuereinnahmen hervor. 2021 sei mit sechs Millionen Euro ein vergleichsweise gutes Jahr gewesen. Aufgrund der Ukraine-Krise sei aber nicht unbedingt zu erwarten, dass das örtliche Gewerbe auch heuer so eine positive Entwicklung nehme, gab der stellvertretende Kämmerer zu verstehen. Deshalb habe man mit 4,5 Millionen Euro einen vergleichsweise konservativen Ansatz gewählt. Die Einkommensteuer bleibt mit über 4,2 Millionen Euro in etwa gleich. Die Personalkosten steigen aufgrund neu geschaffener oder noch neu zu schaffender Stellen um 700 000 Euro auf 4,1 Millionen Euro an. Eine Rolle hierbei spielen auch Pensionszahlungen an Altbürgermeister. Ein Posten, den man früher auf einer anderen Kostenstelle verbucht hatte.

400 000 Euro mehr Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Für Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtung sind 2022 1,2 Millionen Euro vorgesehen, was eine Steigerung von 400 000 Euro darstellt. Wie Stadlbauer auf FT-Nachfrage mitteilte, hängt das mit der Mitgliedschaft im „Zweckverband Jugendarbeit“ zusammen, der jetzt auch Träger des Horts und des Waldkindergartens ist. Einrichtungen, die man bis vor geraumer Zeit noch selber betrieben hat. Die Kreisumlage steigt von 3,5 auf 3,9 Millionen Euro. Drastisch gesunken ist dem Ansatz der Kämmerei zufolge die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Waren es im Vorjahr noch 3,7 Millionen Euro, sind es heuer nur knapp 330 000 Euro. Geld, das für Investitionen fehlt. Stadlbauer macht dafür auch den Rückgang bei der Gewerbesteuer verantwortlich. Die Lücke soll, wie er sagt, durch Rücklagen kompensiert werden.

Derzeit hat die Gemeinde etwa 13 Millionen Euro auf der hohen Kante. Gut zehn Millionen Euro will man 2022 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in die Hand nehmen. An eine Neuverschuldung ist aber keinesfalls gedacht. „Man muss die Entwicklung abwarten, vielleicht tut sich ja auf der Einnahmenseite noch etwas“, hofft der Rathauschef.