Fahrenzhausener Haushalt kriegt ein „Weiter so“ - doch die Zukunft sieht nicht mehr so rosig aus

Das „Portemonnaie“ der Gemeinde ist gut gefüllt – noch. Symbolbild: dpa © Monika Skolimowska

Die Haushaltsdebatte war kurz und bündig. Der Gemeinderat Fahrenzhausen hat den von Kämmerer Markus Eschenbecher vorgelegten Etat für 2023 in Höhe von 22 Millionen Euro beschlossen.

Fahrenzhausen – Im Vergleich zu anderen Kommunen kann man sich in Fahrenzhausen glücklich schätzen. Eine Kreditaufnahme ist erneut nicht nötig. Die Kommune ist nach wie vor schuldenfrei. Die Frage ist allerdings: Wie lange noch? Denn die Krisen mit ihren unvermeidlichen Kostensteigerungen machen auch vor der Ampertalgemeinde nicht halt. Und man hat sich für 2023 eine Menge vorgenommen.

Straßenbau istgrößter Brockenim Etat für 2023

An allererster Stelle ist der Rathausneubau zu nennen, der gut fünf Millionen Euro kosten soll. Aktuell hat man allein für die Planungskosten über eine halbe Million Euro veranschlagt. Der mit Abstand größte Brocken im Etat 2023 ist der Straßenbau, für den 1,7 Millionen Euro eingestellt sind, gefolgt von Investitionen für Kitas und Spielplätze mit knapp 1,3 Millionen Euro. Für die Ertüchtigung der Kläranlage sind gut eine Million Euro vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Investitionen im Jahr 2023 auf stolze 7,4 Millionen Euro. Eine Summe, die größtenteils zulasten der Rücklagen geht.

Aktuell hat Fahrenzhausen noch zwölf Millionen auf der hohen Kante. Ein Polster, das bis Ende nächsten Jahres um die Hälfte schrumpfen wird. Was darüber hinaus noch fehlt, soll aus Einnahmen und Zuschüssen finanziert werden.

Ein Plan, der aufgehen könnte, denn die Steuerkraft der Gemeinde ist ungebrochen. Die Einkommensteuer ist mit 4,5 Millionen Euro angesetzt – der höchste Wert seit 2019. Bei der Gewerbesteuer geht man von 5,7 Millionen Euro aus, immerhin 1,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Nur 2021 lag man mit 6,3 Millionen Euro noch höher.

Kreditaufnahmen sind bald nicht mehr auszuschließen

Laut Kämmerer Markus Eschenbecher ist aber davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren „ein vollständiger Rücklagenverzehr eintreten wird“. Kreditaufnahmen seien künftig nicht mehr auszuschließen. Anzeichen dafür gibt es schon: So fällt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt mit gut 28 000 Euro nur noch marginal aus. 2022 waren es knapp über 400 000 Euro, 2021 gar 3,7 Millionen Euro. Normalerweise soll die Zuführung die Grundlage für Investitionen bilden. Erschwerend hinzu kommt, dass die Kreisumlage aufgrund der hohen Steuerkraft um 900 000 Euro auf 4,8 Millionen Euro gestiegen ist.

An der Solidität des Haushaltes bestand im Gemeinderat dennoch kein Zweifel – ganz im Gegenteil. Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Astrid Wildgruber-Bolesczuk (CSU), war voll des Lobes. Man könne dem Haushalt „guten Gewissens zustimmen“, erklärte sie. Dass nicht mehr alles eitel Sonnenschein sei, führte Wildgruber-Bolesczuk auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung zurück.

Prioritätenliste wird nach wie vor gewünscht

Erfreut zeigte sie sich davon, den Haushaltsplan schon jetzt und nicht erst, wie in der Vergangenheit des Öfteren geschehen, Mitte nächsten Jahres in Händen halten zu können. Damit sei es möglich, gleich „in die Vollen“ zu gehen, was die Investitionen betreffe. „Weiter so!“, bekräftigte Wildgruber-Belosczuk.

Gleichzeitig brachte sie die Hoffnung zum Ausdruck, bei der Klausur im Januar noch den einen oder anderen Punkt festlegen zu können. Sie spielte damit auf eine Prioritätenliste an, die schon seit Längerem von verschiedenen Seiten gefordert wird. Unter anderem hatte sich auch Annemarie Guttner (FWE) immer wieder dafür stark gemacht.

Zufrieden mit dem Haushalt 2023 zeigte sich am Ende auch Bürgermeisterin Susanne Hartmann. Sie sprach von einer „konstruktiven Zusammenarbeit“ in den Gremien und innerhalb der Verwaltung. „Ich freue mich, dass wir 2023 durchstarten können.“

Die Haushalt-Eckdaten

Verwaltungshaushalt: 14,3 Millionen Euro; Vermögenshaushalt: 7,4 Mio.; Gesamt-Etat: 21,8 Mio.; Einkommensteuer: 4,5 Mio.; Gewerbesteuer: 5,7 Mio.; Kreisumlage: 4,8 Mio.; Personalkosten 4,3 Mio.; Rücklagenentnahme: 6 Mio.; Rücklagen Stand 31.12. 2023: 6 Mio.; Schulden Stand 31.12.23: 0 Euro; Neuverschuldung: 0 Euro; Investitionen: 7,4 Mio. Euro.

Alexander Fischer

