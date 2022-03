Platz für bis zu 15 Geflüchtete: Fahrenzhausen bietet Immobilie an

Am Oberanger in Kammerberg könnten bald Geflüchtete unterkommen – wenn das Landratsamt grünes Licht gibt. © Fischer

Die Gemeinde Fahrenzhausen hat als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine angeboten. Nun muss das Landratsamt entscheiden.

Fahrenzhausen – „Es wäre schön, wenn wir da helfen könnten“, sagte Bürgermeister Heinrich Stadlbauer zum Vorschlag von Eva Stocker (FBL), ein kürzlich von der Gemeinde erworbene Anwesen im Ortsteil Kammerberg als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung zu stellen. Allerdings schränkte er ein, dass wohl nur eines der beiden am Oberanger gelegenen Gebäude dafür geeignet sei. Das ältere sei vermutlich zu marode, um es auf die Schnelle den Anforderungen entsprechend herzurichten.

Besichtigungstermin ist anberaumt

Wie der Rathauschef jetzt auf Nachfrage erklärte, ist bereits ein Besichtigungstermin anberaumt. Die Chancen stehen Stadlbauer zufolge nicht schlecht. Das sieht auch Theresia Stadlbauer so: „Ich bin sehr zuversichtlich“, sagte die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Fahrenzhausen auf FT-Nachfrage.

Das besagte Haus verfügt über Badezimmer im Erdgeschoß und im ersten Stock. Auch ein Dachgeschoß ist vorhanden. Zehn bis 15 Personen, Kinder eingeschlossen, könnten Theresia Stadlbauer zufolge wohl untergebracht werden.

Hilfsbereitschaftist groß

Das würde gut ins Bild passen. Denn die Anteilnahme an der katastrophalen Lage in der Ukraine und die Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen ist laut der Nachbarschaftshilfe-Chefin groß. Es habe jede Menge Sachspenden gegeben, nachdem die Situation in dem Kriegsgebiet eskaliert sei. Ein Mitglied der Nachbarschaftshilfe habe sich sogar spontan mit einem Kleintransporter auf den Weg nach Polen gemacht, um die Spenden dorthin zu bringen, wo sie am nötigsten gebraucht würden.

Eva Stocker, die Gründungsmitglied der Nachbarschaftshilfe in Fahrenzhausen ist, zeigt sich zufrieden über das rasche Handeln der Verwaltung. Sie hofft, dass es „jetzt schnell geht“, und das Landratsamt das besagte Gebäude im Ortsteil Kammberg freigibt. Aus Sicht des Bürgermeisters wäre die Unterbringung von geflüchteten Menschen eine ideale Zwischenlösung für die Nutzung der Immobilie.

Sobald die behördliche Genehmigung für eine entsprechende Nutzung vorliege, will die Nachbarschaftshilfe das ihrige dazu tun, damit es den Menschen aus der Ukraine an nichts fehlt. In diesem Bereich hat die Nachbarschaftshilfe Fahrenzhausen ohnehin Erfahrung: Laut Stocker ist man seit 2012 mit der Betreuung von Flüchtlingen und den damit verbundenen Aufgaben beschäftigt.

Alexander Fischer

