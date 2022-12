Viel Lob für ein „wunderbares Gebäude“: Lang ersehnte Kita kann endlich eröffnet werden

St. Christopherus in Fahrenzhausen

Das Exil in Containern ist Geschichte. Der lang ersehnte Einzug ins Kinderhaus St. Christopherus war ein Festtag in Fahrenzhausen.

Fahrenzhausen – Für den 7,2 Millionen teuren Neubau, der knapp 100 Fahrenzhausener Kindern Platz bietet, gab es bei der Eröffnungsfeier Lob von allen Seiten. Die Prominenz geriet ins Schwärmen, die Verantwortlichen zeigten sich hoch zufrieden am Dienstag bei der offiziellen Eröffnung des Kinderhauses.

Allen voran brachte Sonja Haberland, Bauherrin und Verwaltungsleiterin der Kirchenstiftung „Mariä Himmelfahrt“ in Jarzt, ihre Freude darüber zum Ausdruck. Sie sprach in ihrer kurzen Begrüßung von „einem wunderbaren Gebäude“ und zeigte sich beeindruckt von der Resonanz aus Politik und Gesellschaft. Neben Vize-Landrätin Anita Meinelt wohnten auch MdL Johannes Becher sowie eine ganze Reihe von Gemeinderätinnen und -räten dem Festakt bei.

Bevor die Offiziellen zu Wort kamen, waren aber erst einmal die Hauptpersonen am Zug. Die Christopherus-Kinder stimmten im Beisein der gut 30 Festgäste das Lied „Du hast uns Deine Welt geschenkt“ an. Pastoralreferent Alexander Daniel war beeindruckt. Nach einem Gebet und der Segnung des Kinderhauses forderte Daniel die Kinder erneut zum Singen auf. „Das darf jeder hören“, schallte es ihm spontan entgegen, bevor die Kindergartenkinder „Gottes Liebe ist so wunderbar“ zum Besten gaben – in einem „Haus der Gemeinschaft zum Spielen und Lernen“, wie Daniel mit Blick auf die Kinderschar feststellte.

Auch Benedikt Buckler, Leiter des Ressorts Bauwesen und Kunst im Erzbischöflichen Ordinariat, richtete sich an die Mädchen und Buben. „Das ist bestimmt eine ganz tolle Zeit für euch, das Haus in Beschlag zu nehmen – es gibt viel zu entdecken“, urteilte Buckler. Auch wenn es eine recht lange Reise gewesen sei und man mit Materialkostensteigerung und dergleichen Unwägbarkeit mehr zu kämpfen gehabt habe, so hätte am Ende doch alles geklappt. Was laut Buckler nicht zuletzt daran lag, dass man „sehr intensiv miteinander“ daran gearbeitet habe.

„Ich bin auch total begeistert“, sagte Anita Meinelt über die viergruppige Kita, in der aktuell drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe untergebracht sind. „Wunderschön gestaltet“, lobte schließlich Bürgermeisterin Susanne Hartmann. „Ich würde meine Enkelkinder sofort hierherbringen, wenn ich schon welche hätte“, scherzte sie. „Mit dem jetzt neu geschaffenen Angebot unterstreichen wir unsere Grundhaltung“, sagte Hartmann. Nämlich die, „dass Fahrenzhausen eine familienfreundliche Gemeinde ist, in der junge Familien eine Perspektive haben können“. Die Kommune habe nicht umsonst zwei Drittel der Projektkosten in Höhe von 4,2 Millionen getragen. Man rechne allerdings noch mit knapp 1,3 Millionen Euro an Fördergeldern.

Lob gebührt laut Hartmann auch dem eigens gegründeten Arbeitskreis, der sich im Laufe der Zeit 32 Mal getroffen habe. Als Zeichen der Anerkennung für die Arbeit, die vom Kita-Personal geleistet wird, legte Hartmann am Ende noch 500 Euro oben drauf. Der Scheck soll für Geräte im Garten verwendet werden, sagte sie.

Alexander Fischer

