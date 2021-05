Landwirt schneidet öffentliche Bäume in Fahrenzhausen radikal zurück: Einige werden das wohl nicht überleben

Nicht mehr zu retten sind manche der Bäume, die ein Landwirt in der Schloßstraße in Jarzt einfach radikal zurückgeschnitten hat.

Grüngürtel der Gemeinde Fahrenzhausen

Das dürfte noch Ärger geben: Ein Landwirt hat die Baumkronen eines öffentlichen Grüngürtels bei Fahrenzhausen radikal zurückgeschnitten. Einige Bäume werden das nicht überleben.

Fahrenzhausen/Jarzt - In der Verlängerung der Jarzter Schloßstraße verläuft der Jarzter Graben mit einem Grüngürtel, der aus Bäumen und Sträuchern besteht. Nun hat ein ortsansässiger Landwirt die Bäume so zurückgeschnitten, dass diese quasi nicht mehr zu retten sind. Bürgermeister Heinrich Stadlbauer zeigte dem Infrastrukturausschuss bei einem Ortstermin die Schäden und machte deutlich, dass sich die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises auch schon in die Angelegenheit eingeschaltet hat.

Ohne Gespräche mit der Kommune hatte sich der Landwirt entschieden, auf dem gemeindlichen Grundstück des Grünstreifens die Bäume zum Teil recht extrem zu „stutzen“. Die Baumexperten des gemeindlichen Bauhofs stellten fest, dass ein Teil der Bäume das wohl nicht überleben werde. Speziell die gerade am Stamm abgesägten Erlen seien nun einfach kaputt.

Bäume hätten erst in fünf Jahren geschnitten werden dürfen

Ein Mitarbeiter des Bauhofs sagte, dass die Bäume in dem Grüngürtel erst in fünf bis sechs Jahren Pflegeschnitte hätten bekommen dürfen. Der Landwirt hatte seinen Alleingang mit dem Schattenwurf der abgesägten Erlen und Weiden begründet. Die Gemeinde musste wegen des geschützten Bestands in dem Naturschutzgebiet das Landratsamt informieren. „Die Naturschutzbehörde ist nicht sonderlich amüsiert“, sagte Stadlbauer bei der Schadensbesichtigung mit den Vertretern des Gemeinderats. Die Kommune machte in einem Schreiben an die Unteren Naturschutzbehörde deutlich, dass hier definitiv eine Ordnungswidrigkeit vorliege. Das Personal des Bauhofs werde nun wohl regelmäßig Pflegeschnitte vornehmen müssen, um das Beste aus der Situation zu machen. Man geht davon aus, dass Neupflanzungen für das amtlich kartierte Biotop unumgänglich sein werden.

Bei der Untersuchung des Bereichs fiel weiter auf, dass Unbekannte in den vergangenen Jahren bereits einen Teil der Hecke entfernt haben. Nun wird man wohl einen Sachverständigen die Schäden begutachten lassen. Stadlbauer stellt sich auf intensive Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde über Nachpflanzungen und das weitere Vorgehen ein. Der Ausschuss musste vor Ort keine Entscheidungen treffen. Dem Bürgermeister war es nur wichtig, das Gremium über den Sachverhalt vorab ausführlich in Kenntnis zu setzen.

